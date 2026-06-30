Localizan sin vida a Fátima Ozoara, enfermera que desapareció tras finalizar su turno en CDMX: hay un detenido

Foto: FGJCDMX/ Redes sociales

Fátima Ozoara Cid Vázquez, de 20 años de edad, fue localizada sin vida luego de ser reportada como desaparecida el pasado 21 de junio tras salir de su turno como enfermera en un hospital de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Ese día, la joven salió alrededor de las 08:00 de la mañana de su lugar de trabajo en la colonia Olivar de los Padres, donde se desempeñaba como auxiliar de enfermería. Sus familiares reportaron ante las autoridades que no regresó a su domicilio, por lo que realizaron la denuncia de su desaparición.

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Al salir de la unidad médica, la joven vestía uniforme quirúrgico color azul marino. De acuerdo con su ficha de desaparición, sus señas particulares eran una cicatriz en el codo izquierdo, así como un tatuaje de mariposa roja que tenía en el abdomen del lado derecho.

Foto: Fiscalía de CDMX

A partir de la denuncia, elementos de la Policía de Investigación (PDI), personal ministerial y pericial activaron los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes que integraron la realización de entrevistas, análisis de videograbaciones y trabajos de campo.

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Familiares detallaron que el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitieron observar a la joven cuando salió del sitio y comenzó a caminar de manera normal, pero su rastró se perdió poco después.

Sin embargo, las acciones también permitieron a las autoridades establecer la posible participación de un hombre en su desaparición.

Un detenido en flagrancia y la posterior localización del cuerpo sin vida de la joven

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el pasado 23 de junio fue detenido Joel Ricardo “N”, señalado por su presunta participación en la desaparición y posterior localización sin vida de Fátima Ozoara Cid.

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Foto: Fiscalía de CDMX

La investigación condujo al arresto en flagrancia del sujeto, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Durante la audiencia inicial, un juez de control consideró legal la detención, por lo que la Fiscalía de CDMX formuló imputación contra el detenido por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada y solicitó su vinculación a proceso.

La defensa solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará este martes 30 de junio a las 14:30 horas para definir si será vinculado a proceso o no por este delito. Mientras tanto, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

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La dependencia señaló que continuará con las investigaciones en coordinación con autoridades del Estado de México y Morelos para determinar la responsabilidad en los hechos y fortalecer la acusación.

Hallan sin vida a Fátima Ozoara tras la detención del sujeto

Foto: Redes sociales

Luego de poco más de una semana de búsqueda y de que sus familiares exigieran a las autoridades avances en el caso, la joven fue hallada en una zona limítrofe entre Morelos y el Estado de México, donde las autoridades establecieron un polígono de interés.

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Fue la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos la que encabezó las labores que permitieron localizar el cuerpo sin vida de una mujer joven en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, en el paraje Ojo de Agua del municipio de Ocuilán.

Su identificación se llevó a cabo más tarde por parte de la familia de Fátima Ozoara en el Servicio Médico Forense del Estado de México, mediante personal de la Policía de Investigación y una célula de atención.

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La Fiscalía de CDMX detalló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar a la familia de Fátima Ozoara acceso a la justicia.

Foto: Redes sociales

Cabe señalar que de acuerdo con reportes del periodista Carlos Jiménez, Joel Ricardo “N” fue identificado como la pareja sentimental de Fátima Ozoara, quien sería el responsable tanto de la desaparición como el feminicidio de la joven.

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