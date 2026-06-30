Gobierno de San Luis Potosí negó contratar a consultor político de Trump: Sheinbaum valida solicitar asesoría de expertos

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los señalamientos hacia el gobernador de San Luis Potosí, Ricarddo Gallardo, por haber contratado presuntamente a Roger Stone, consultor político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Entiendo que acaba de desmentir el gobernador de San Luis Potosí, que no, no hay ningún contrato. O sea, no existe ese contrato con este consultor”, declaró la presidenta al ser cuestionada sobre el tema este martes 30 de junio durante su conferencia matutina.
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