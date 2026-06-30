México

Gobierno de San Luis Potosí negó contratar a consultor político de Trump: Sheinbaum valida solicitar asesoría de expertos

Recientemente en un reportaje estadounidense se acusó a varios funcionarios mexicanos de ser informantes del gobierno estadounidense

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Mujer con chaqueta oscura frente a un podio. Micrófonos y Escudo Nacional de México visibles. Fondo blanco con texto 'Conferencia de Prensa'.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los señalamientos hacia el gobernador de San Luis Potosí, Ricarddo Gallardo, por haber contratado presuntamente a Roger Stone, consultor político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Entiendo que acaba de desmentir el gobernador de San Luis Potosí, que no, no hay ningún contrato. O sea, no existe ese contrato con este consultor”, declaró la presidenta al ser cuestionada sobre el tema este martes 30 de junio durante su conferencia matutina.

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