Gobierno de San Luis Potosí negó contratar a consultor político de Trump: Sheinbaum valida solicitar asesoría de expertos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los señalamientos hacia el gobernador de San Luis Potosí, Ricarddo Gallardo, por haber contratado presuntamente a Roger Stone, consultor político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Entiendo que acaba de desmentir el gobernador de San Luis Potosí, que no, no hay ningún contrato. O sea, no existe ese contrato con este consultor”, declaró la presidenta al ser cuestionada sobre el tema este martes 30 de junio durante su conferencia matutina.

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