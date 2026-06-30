Caen dos adolescentes con metralletas de la anti Unión Tepito y otro menor que mató a un hombre en CDMX

Los adolesentes, presuntamente integrantes del grupo delictivo anti Unión (Tepito) fueron arestados mientras portaban droga y metralletas Foto: SSC CDMX

La SSC-CdMx detuvo este lunes a dos menores de 16 años señalados como presuntos integrantes de La Antiunión Tepito en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, donde les aseguraron armas largas, droga, equipo táctico y solventes después de que intentaron ocultarse en una vecindad al detectar la presencia policiaca.

La captura ocurrió en la calle Caridad, a la altura de Florida, durante recorridos de seguridad. Los agentes observaron a los adolescentes mientras manipulaban armas de fuego y, cuando los jóvenes corrieron para evadir a la autoridad, entraron al inmueble para interceptarlos.

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Dentro de la vecindad, los oficiales aseguraron dos armas largas, alrededor de dos kilogramos de aparente marihuana, una báscula gramera, dos radios transmisores, 10 frascos con solventes y un chaleco azul con paneles balísticos. La corporación capitalina también indicó que los detenidos forman parte de una célula delictiva que mantenía una disputa con otro grupo en la zona centro.

El titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, informó que los dos adolescentes fueron ubicados en la colonia Morelos y que, además de las armas y la droga, portaban un chaleco balístico. Tras la detención, ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que definiría su situación jurídica.

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Una ilustración muestra a niños con mochilas escolares mirando un horizonte sombrío, mientras grandes sombras de manos con logos de cárteles como CJNG, Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y Cártel del Noreste se proyectan sobre un muro detrás de ellos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía capitalina precisó que los dos implicados eran menores de edad. En versiones periodísticas sobre el caso también fueron identificados como Dilan “N” y Osmar “N”, y se indicó que declararon pertenecer a La Antiunión.

Un adolescente fue detenido por un homicidio en avenida Tláhuac

Un adolescente de 16 años fue detenido en la alcaldía Iztapalapa por su presunta participación en una agresión con arma de fuego en avenida Tláhuac y calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Año de Juárez, ataque en el que un hombre murió y una mujer resultó lesionada.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el joven fue localizado después de un seguimiento en tiempo real realizado por operadores del C2 Oriente. El monitoreo permitió ubicarlo cuando viajaba a bordo de una motocicleta gris, lo que derivó en una alerta para los policías en campo.

El adolescente dispararó a un hombre en la cabeza y pecho ocasionándole la muerte en la alcaldía Iztapalapa informó el noticiero de tv Nmas

La intercepción ocurrió en la calle Begonia, entre Benito Juárez y avenida Del Árbol, en la colonia Lomas de San Lorenzo. Ahí, los uniformados le realizaron una revisión preventiva y le aseguraron un arma de fuego corta con cuatro cartuchos útiles, una cangurera, un casco de motociclista, ropa y dinero en efectivo.

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Dentro de la cangurera también llevaba 16 envoltorios de cocaína en piedra. La SSC añadió que el detenido fue presentado ante la autoridad ministerial correspondiente junto con la droga, el arma y la motocicleta.

Sobre la agresión previa, la policía indicó que un joven fue asesinado y una mujer sufrió lesiones. Reportes periodísticos señalaron que la víctima mortal recibió un disparo en el pecho, mientras que la mujer fue alcanzada por una bala perdida en el muslo izquierdo.

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El caso quedó bajo investigación para determinar la responsabilidad del adolescente en el homicidio y en las lesiones. La detención se sumó a las acciones de seguimiento con apoyo de cámaras de videovigilancia en el oriente de la Ciudad de México.

La SSC-CdMx detuvo en la colonia Morelos a dos adolescentes de 16 años, presuntos integrantes de La Antiunión Tepito.

A los menores les aseguraron dos armas largas, alrededor de dos kilogramos de marihuana, radios, solventes y un chaleco balístico.

En Iztapalapa, otro adolescente de 16 años fue capturado por su presunta relación con un homicidio; le hallaron un arma corta, cuatro cartuchos y 16 envoltorios de cocaína en piedra.

Van a casa de menor de 14 años y le disparan en Guanajuato

Un adolescente de 14 años se debate entre la vida y la muerte tras un ataque directo con armas de fuego dentro de su casa en la colonia Morelos, en Valle de Santiago, Guanajuato.

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Según el reporte, el hecho ocurre minutos antes de las 17:00 horas, cuando el 911 recibe llamadas por disparos en la calle Prolongación Camembaro.

Dos sujetos armados irrumpen de forma violenta en el domicilio y disparan contra el menor, identificado como Jonathan. Después suben a una camioneta blanca y escapan.

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Ante la gravedad de las heridas, la madre del adolescente y otros familiares deciden no esperar una ambulancia y lo trasladan en un auto particular a una unidad médica.