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Cae “El Tondiro”, presunto miembro del CJNG implicado en la emboscada contra agentes de la Guardia Civil en Michoacán

La agresión dejó como saldo cinco elementos muertos y cinco heridos en Nahuatzen

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Detenido emboscada Guardia Civil Michoacán
Foto: FGE Michoacán

César Augusto “N”, alias “Tondiro”, fue detenido en el estado de Jalisco por estar presuntamente implicado en la emboscada contra elementos de la Guardia Civil, ocurrida el pasado 10 de junio en el municipio de Nahuatzen, Michoacán. La agresión dejó como saldo cinco elementos muertos y otros cinco heridos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que tras los hechos se llevaron a cabo acciones de inteligencia e investigación coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que permitió identificar la probable participación de un grupo delictivo con origen en el estado de Jalisco, presumiblemente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Como resultado de las labores, las autoridades obtuvieron información estratégica que les permitió localizar al hombre en el municipio de Ocotlán, Jalisco, donde permanecía oculto.

Estuvo dos horas antes en la zona del ataque

Detenido emboscada Guardia Civil Michoacán
Foto: FGE Michoacán

El análisis de información estratégica ubicó a César Augusto “N” en la zona del ataque aproximadamente dos horas antes de que se registraran los hechos, y tras la agresión, el sospechoso se trasladó al estado de Jalisco.

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Al ser asegurado, el detenido presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego en una pierna. De acuerdo con las indagatorias, la herida le habría sido provocada durante la propia emboscada contra los elementos de la Guardia Civil.

César Augusto “N” fue trasladado a Michoacán y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Así fue la agresión contra los agentes de la Guardia Civil

La agresión contra agentes de la Guardia Civil en Nahuatzen se registró en la localidad de Mojonera, lo que desató operativos por tierra y aire y que, de acuerdo con reportes periodísticos y versiones de seguridad, habría sido cometida por el CJNG.

Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos y otros cinco lesionados
(Facebook/Sammy Sanz)

Alrededor de las 18:15 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó los primeros avances del despliegue. Según la dependencia, elementos de la Guardia Civil y del Ejército localizaron dos camionetas, una roja y otra gris, además de armamento y municiones.

La agresión ocurrió en un punto que el entonces titular de la Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres Piña, ubicó en los límites de Zamora y Jacona. Ahí, explicó el funcionario en conferencia de prensa, existe una confrontación entre el Cártel de Los Reyes, con su célula “La Venada”, el CJNG y los Caballeros Templarios.

La propia Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó la muerte de cinco elementos de seguridad y lesiones en otros cinco. En un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia señaló: “Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada”.

El ataque activó despliegues con apoyo de Defensa y Guardia Nacional

Carlos Torres Piña informó que mantenía coordinación con efectivos de Defensa, la Guardia Nacional y corporaciones estatales. En sus redes sociales escribió: “Se mantienen operativos por tierra y aire en la región para brindar apoyo y dar con los responsables. Nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias y a toda la corporación”.

Vehículo de la Guardia Civil con múltiples impactos de bala en su carrocería y parabrisas por el ataque armado ocurrido el 10 de junio en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen (Especial)

El entonces fiscal también compartió un video en el que se observaban labores aéreas de la Fiscalía estatal. Esa movilización se sumó al despliegue que comenzó después de la agresión armada.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron parte de lo ocurrido en el lugar. En una de ellas aparecían vehículos oficiales con múltiples impactos de bala.

Poco después de las 9:00 de la noche, la Secretaría de Seguridad estatal publicó los nombres de los agentes fallecidos, identificados como:

  • Porfirio Rodríguez Briseño
  • Brandon Josué Zamora Torres
  • Francisco Javier Otero Damas
  • Jonatán Mondragón Servín
  • Mateo Valdez Abarca
Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos y otros cinco lesionados: CJNG estaría detrás
(SSP Michoacán)

El ayuntamiento de Uruapan condenó la agresión contra los agentes de la Guardia Civil y solicitó que se realizaran las investigaciones correspondientes.

“Este lamentable hecho atenta contra la seguridad, el orden y la paz social, por lo que no debe quedar impune. Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes y se investigue este lamentable hecho”.

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