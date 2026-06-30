Gobierno busca detectar 128 mil casos de personas que aún no saben que viven con VIH en México, busca erradicar virus en 2030

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, reiteró el compromiso para erradicar el contagio del VIH en México en el 2030, por lo que indicó que ahora está “el reto” de detectar a 128 mil personas en el país que aún no saben que viven con la enfermedad.
En ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal aseguró que está garantizada la atención médica y el abasto de los tratamientos para el VIH, resaltando que actualmente “la expectativa y la calidad de vida de un paciente es prácticamente normal”.
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