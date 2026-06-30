México tiene regulación estricta para uso de fentanilo en procesos médicos, afirma Salud: ¿Cuándo se puede utilizar?

Fentanilo para procesos médicos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades de salud confirmaron que en México existe una regulación estricta para el uso de fentanilo en procedimientos médicos, permitiendo su aplicación solo bajo supervisión especializada.

El secretario de Salud, David Kershenobich informó que hay un registro puntual de los opioides, especialmente que los que están relacionados con los anestésicos. “Se requieren para cirugías cierto tipo de anestésicos que son muy importantes. Entonces, muy relevante poder separar el uso médico del abuso”, aseguró durante la mañanera del pueblo de este 30 de junio en Palacio Nacional.

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