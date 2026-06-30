Explosión de tanque de gas deja más de 20 lesionados durante fiestas patronales en Misantla, Veracruz

Una explosión durante fiestas patronales en Los Trapiches, Misantla, dejó un saldo de 23 personas lesionadas.

Una celebración religiosa en la comunidad de Los Trapiches, perteneciente al municipio de Misantla, Veracruz, terminó en tragedia luego de que la explosión de un tanque de gas provocara lesiones a 23 personas durante las fiestas patronales de San Pedro.

El accidente ocurrió la noche del lunes 29 de junio, cuando se realizaba la tradicional quema de un “torito” de pirotecnia, una de las actividades más representativas de estas festividades.

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De acuerdo con los primeros reportes, un artefacto conocido como “buscapiés” salió proyectado e impactó un cilindro de gas isobutano ubicado en una vivienda cercana, lo que ocasionó una fuerte explosión seguida de un incendio.

En el inmueble se encontraban músicos y asistentes que convivían durante la celebración, mientras que otras personas permanecían en la calle observando el espectáculo.

Crédito: Especial

Hospital activa protocolo de emergencia tras la explosión

La magnitud del accidente obligó al Hospital General IMSS-Bienestar de Misantla a activar el Código Naranja, protocolo utilizado para atender incidentes con múltiples víctimas.

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Paramédicos, bomberos, elementos de Protección Civil, Cruz Roja, policías municipales y estatales, personal del Ejército Mexicano y rescatistas voluntarios acudieron al sitio para auxiliar a los lesionados.

El alcalde de Misantla, René Omar Jaén Domínguez, informó que las 23 personas heridas fueron atendidas inicialmente en el Hospital General de Misantla.

Una explosión durante fiestas patronales en Los Trapiches, Misantla, dejó un saldo de 23 personas lesionadas.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, tres pacientes tuvieron que ser trasladados a hospitales de mayor capacidad: dos al Hospital General de Martínez de la Torre y uno al Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, en Xalapa.

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Entre los afectados también se encuentran tres menores de edad, quienes, de acuerdo con autoridades municipales, permanecen estables y en proceso de recuperación.

IMSS Bienestar actualiza estado de salud de los lesionados

Horas después del accidente, IMSS Bienestar Veracruz informó que 15 personas fueron dadas de alta tras evolucionar favorablemente.

Además, cinco pacientes continúan recibiendo atención médica en otras unidades de la red hospitalaria y cuatro permanecen hospitalizados en el Hospital General de Misantla, donde su estado de salud se reporta estable y bajo observación.

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IMSS Bienestar informó que 15 personas lesionadas ya fueron dadas de alta tras su evolución favorable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de salud señalaron que la respuesta inmediata del personal médico permitió atender de manera oportuna a todos los lesionados y coordinar el traslado de quienes requerían atención especializada.

Lo que se sabe del accidente

La explosión ocurrió durante las fiestas patronales de San Pedro en la comunidad de Los Trapiches .

Un “buscapiés” del tradicional torito de pirotecnia habría impactado un tanque de gas isobutano .

El estallido dejó 23 personas lesionadas , entre ellas tres menores de edad .

Tres víctimas presentaron heridas graves y fueron trasladadas a hospitales especializados.

El Hospital General de Misantla activó el Código Naranja para atender la emergencia.

Quince personas ya fueron dadas de alta tras mostrar mejoría.

Autoridades coordinan apoyo a víctimas y familias

Tras recibir el reporte, autoridades municipales se trasladaron a Los Trapiches para coordinar las labores de auxilio y brindar acompañamiento a las familias afectadas.

Autoridades municipales y estatales coordinaron las labores de auxilio tras la explosión en Misantla. EFE/ Francisco Guasco

El presidente municipal agradeció la participación de todas las corporaciones de emergencia que colaboraron durante la atención del incidente, así como el trabajo realizado por el personal médico del Hospital General de Misantla.

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Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento dará seguimiento puntual al estado de salud de cada uno de los pacientes y continuará apoyando a quienes resultaron afectados por la explosión.

Pirotecnia vuelve a generar riesgos durante celebraciones tradicionales

El accidente volvió a poner sobre la mesa los riesgos asociados al uso de pirotecnia durante festividades religiosas y populares.

Pirotecnia vuelve a generar riesgos durante celebraciones tradicionales en Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la quema de toritos y otros artefactos forma parte de las tradiciones de diversas comunidades veracruzanas, este tipo de incidentes evidencia el peligro que representa manipular fuegos artificiales cerca de materiales inflamables o recipientes de gas.

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Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por la explosión y mantienen el monitoreo de los pacientes hospitalizados, mientras la comunidad de Los Trapiches permanece consternada por un accidente que transformó una celebración en una emergencia que movilizó a diversas instituciones de rescate y salud.