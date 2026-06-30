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Ebrard confirma reunión T-MEC y adelanta el escenario más temido: qué pasa si EEUU o Canadá se retiran

Donald Trump ha advertido que podría no firmar la renovación del acuerdo comercial

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Marcelo Ebrard confirmó la celebración de la reunión el próximo 1 de julio con representantes comerciales de Canadá y Estados Unidos en el marco de la firma para renovar el T-MEC. (Crédito: X/@m_ebrard)

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, confirmó la celebración de la reunión el próximo 1 de julio con representantes comerciales de Canadá y Estados Unidos en el marco de la firma para renovar el T-MEC, asimismo, ante la especulación sobre la negativa de Donald Trump, adelantó los posibles escenarios a los que se enfrentaría México.

“Para confirmarles que el día de mañana sostendré la reunión prevista en el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá para que en el sexto aniversario conversemos las tres partes respecto a los siguientes pasos para la revisión del tratado que tenemos”, destacó el secretario en un video a través de sus redes sociales.

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Estos son los dos escenarios para México en el T-MEC

Cabe destacar que, aún cuando alguno de los tres países se niegue a renovar el tratado comercial, el lineamiento estipula las acciones consecuentes. El secretario de Economía mexicano detalló que uno de los caminos podría ser la firma de la renovación, por lo que su vigencia se extendería hasta 2042 con revisiones cada seis años.

La otra cláusula, en caso de que alguno de los países no quiera seguir dentro del acuerdo comercial, se mantendría una “vigencia de diez años que ya tenemos prevista hasta 2036 y hacer una revisión cada año con un alcance cada vez más limitado”.

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Un hombre con traje oscuro y corbata verde habla en un podio con el escudo de México. Detrás, banderas de México, Canadá y Estados Unidos, junto a un letrero de T-MEC/USMCA.
El canciller Marcelo Ebrard interviene en una conferencia de prensa sobre el T-MEC, flanqueado por las banderas de México, Canadá y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A un día de que se ponga fin a la incertidumbre comercial por la firma del acuerdo entre los países del Norte de América, Ebrard aclaró que el segundo camino que llevaría a mantener el T-MEC solo por 10 años, no es señal de que cada año los tres países se sentarán a realizar una revisión completa, solo serán algunos temas:

“Por ejemplo, nosotros ahorita traemos trece temas, Estados Unidos tiene catorce, Canadá en su momento planteará los suyos, pero entonces el año entrante, ya no serán los mismos, serán cada vez menos. Entonces, durante esos diez años se puede decidir extenderlo otros 16”.

¿T-MEC podría dejar de tener vigencia?

Tras los cuestionamientos que han trascendido en las últimas semanas por una probable salida de Estados Unidos del tratado comercial, el secretario de Economía detalló que, desde la postura mexicana, las negociaciones no tomarían ese rumbo:

No habría habido conversaciones formales a lo largo de todo el año”.

Estos son los escenarios del T-MEC tras la reunión del 1 de julio de 2026. (Imagen: Secretaría de Economía)
Estos son los escenarios del T-MEC tras la reunión del 1 de julio de 2026. (Imagen: Secretaría de Economía)

La postura del gobierno de Donald Trump aún no es definitiva, por lo que Ebrard no se quiso adelantar al panorama que se tendrá a partir de mañana: “Es vigencia hasta 2042 o vigencia hasta 2036, uno con revisión en 2032 y otro con revisión cada año”.

Un acuerdo comercial que se tambalea

El Tratado comercial entre México, Estados Unidos, y Canadá, se firmó en julio de 2020, durante la primera administración de Donald Trump, cuenta con 34 Capítulos, entre los que se encuentran:

  • 1 Agricultura
  • 6 Mercancías textiles y del vestido
  • 7 Administración aduanera y facilitación del comercio
  • 9 Medidas sanitarias y fitosanitarias
  • 13 Contratación pública
  • 14 Inversión
  • 19 Comercio digital
  • 20 Derechos de propiedad intelectual
  • 26 Competitividad
  • 27 Anticorrupción

La vigencia del acuerdo comercial es puesta en duda ante las recientes declaraciones del presidente estadounidense, quien lo ha calificado como “innecesario”; sin embargo, México y Canadá se han manifestado a favor de la continuidad, priorizando la integración regional, misma que ha permitido mantener la competitividad y asegurar inversiones de largo plazo.

También han advertido retrocesos pronunciados ante cualquier cambio drástico que lleve a la disolución del T-MEC, incluso, una desestabilización de las tres economías pese a los avances logrados desde 2020.

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