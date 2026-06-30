¿Llegarán a penales? Qué pasó la última vez que México enfrentó a Ecuador en nuestro país

México y Ecuador serán rivales en 16vos de Final Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

No habrá otro día para México y Ecuador en sus aspiraciones de seguir vivos en el vigente Mundial 2026. El Tri y La Tri serán adversarios hoy en la ronda de 16vos de final, después de superar la fase previa como primero y tercero de su grupo, respectivamente.

El equipo dirigido por el ‘Vasco’ Javier Aguirre consiguió el paso perfecto para hacer historia en Copas del Mundo: México nunca antes había obtenido nueve puntos en este torneo, logró dicha proeza al superar a las selecciones de Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0), todas ya eliminadas del Mundial 2026.

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Este martes 30 de junio se medirá a su similar de Ecuador, quien pisará el césped del estadio Ciudad de México por primera ocasión en su historia. Los duelos anteriores que ambas selecciones disputaron en territorio nacional, se efectuaron afuera de la Capital.

La última vez que México enfrentó a Ecuador en nuestro país fue el 14 de octubre de 2025, en el Estadio Guadalajara, durante un partido amistoso que terminó en empate a un gol: Germán Berterame anota para el equipo Tricolor y Jordy Alcívar igualó el marcador.

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La Selección Azteca ha enfrentado a Ecuador en suelo mexicano en diversas ocasiones, principalmente en partidos de preparación. Algunas de las sedes donde se han disputado estos encuentros en México son los siguientes:

Estadio Guadalajara : El 14 de octubre de 2025, México y Ecuador empataron 1-1. También se enfrentaron aquí el 4 de septiembre de 2010, pero esa vez La Tri le ganó al equipo nacional por 2-1.

Estadio Monterrey : El 14 de abril de 1999, México y Ecuador empataron 0-0 en partido amistoso.

Estadio Víctor Manuel Reyna, Chiapas: El 10 de marzo de 2004, México venció 2-1 a Ecuador en duelo no oficial.

Para esta ocasión es el objetivo es ganar, ya que de lo contrario uno de los dos se tendría que despedir de la competencia. Si el marcador indica un empate, México y Ecuador jugarían dos tiempos extra de 15 minutos cada uno.

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En el caso que finalice el juego y perdure el resultado, el ganador de esta llave se dará a conocer en la serie de penaltis que ya tomó a sus dos primeras víctimas: Alemania y Países Bajos al perder frente a Paraguay y Marruecos, respectivamente.

Primera visita de Ecuador a la Ciudad de México

Gradas del estadio Ciudad de México, donde la Selección Nacional jugará contra Ecuador. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El encuentro frente a la Selección Mexicana marcará el debut de la Selección Ecuatoriana en la cancha del estadio Ciudad de México. A lo largo de los años, ambos planteles se han enfrentado en distintos lugares, pero nunca antes en el Estadio Azteca.

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El partido de esta noche, por el pase a 8vos de Final, es considerado un hecho histórico para la Selección de Ecuador, ya que suma al estadio Ciudad de México a su lista de estadios emblemáticos donde ha jugado en competencias internacionales.

Contra México, es la segunda vez que miden fuerzas dentro de un Mundial de futbol. La anterior acaeció en la edición de Corea-Japón 2002 durante la etapa de grupos. En esa ocasión, Ecuador se adelantó con un gol de Agustín Delgado al minuto 5.

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México empató al minuto 28 gracias al remate de Jared Borgetti. Más tarde, el ‘Borrego’ Gerardo Torrado marcó el gol que le dio la victoria a la Selección Mexicana. Ese resultado fue clave para el avance del Tricolor en esa competición, mientras que Ecuador quedó sin opciones de calificar a la siguiente ronda.

Ecuador lanza reclamo formal a la organización del Mundial

El comunicado de la FEF

A través de un comunicado de prensa, la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) informó sobre un reclamo formal a la organización del torneo por la serenata de la afición mexicana a sus jugadores de cara al duelo de hoy en la Ciudad de México.

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“Este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de futbol debería representar. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el ‘fair play’ que dan sentido a una Copa del Mundo”, se lee en su proceder.

¿A qué hora comienza el partido?

México y Ecuador empataron 1-1 en Guadalajara en 2025. - créditos: Selección Mexicana

El encuentro de México frente a Ecuador se realizará este martes 30 de junio en punto de las 19:00 p.m. (tiempo del centro de la capital mexicana). La selección que gane durante los 90 minutos avanzará a la fase de 8vos de final del Mundial 2026.

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