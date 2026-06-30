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Pensión Bienestar julio 2026: ¿quiénes cobran primero y cuánto recibirán?

Aunque el calendario oficial no ha sido publicado ya se tiene información sobre quiénes serán los primeros beneficiarios que recibirán su deposito

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Los pagos de las Pensiones del Bienestar se entregan de forma bimestral (Fotografía Cortesía)
Los pagos de las Pensiones del Bienestar se entregan de forma bimestral (Fotografía Cortesía)

Sin duda uno de los apoyos más esperados son los pagos de las llamadas Pensiones del Bienestar cuyo próximo periodo de deposito se debe llevar a cabo durante el mes de julio.

Y aunque el calendario oficial no ha sido publicado aún basado en pagos anteriores ya se tiene información de quiénes serán los primeros beneficiarios que recibirán su deposito.

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Y es que a pesar de que el calendario de pagos de Pensión Bienestar para el bimestre julio-agosto de 2026 aún no se publica el orden de depósitos arranca en forma alfabética y comienza con quienes tienen primer apellido con A, después B y luego C.

Además, es importante recordar que los depósitos de los programas de la Secretaría de Bienestar se realizan de manera simultánea para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

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En este sentido, el esquema de para los primeros pagos quedaría de la siguiente manera:

Día 1: Personas con apellido paterno que inicia con la letra “A”.

Día 2: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra “B”.

Día 3 y 4: Adultos mayores, discapacitados y madres trabajadoras que su primer apellido empiece con la letra “C”.

Día 5: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con “D”, “E”, “F”.

Dos mujeres mayores sonriendo, una con cabello gris y otra con cabello blanco, sostienen tarjetas blancas del Banco del Bienestar sobre un fondo burdeos con el logo de 'Pensión Adultos Mayores'.
Dos mujeres mayores sonríen con sus tarjetas de débito del Banco del Bienestar, representando a los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar?

Es importante recordar que para los montos de este cuarto depósito de 2026 los adultos mayores de 65 años reciben 6 mil 400; las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años cobran 3 mil 100; las personas con discapacidad obtienen 3 mil 300; y las madres solteras y trabajadoras mil 650.

Si bien aún no se conoce la fecha de inicio de pagos en julio de 2026 se estima que podrían comenzar en los primeros días del mes entre el el miércoles 1 o jueves 2 de julio, cuando Leticia Ramírez Amaya anunciaría el calendario en la conferencia Mañanera.

Mujer adulta mayor sentada en un sillón, sosteniendo un teléfono móvil con la pantalla que muestra un saldo de 0.00 de Pensión Mujeres Bienestar.
Si tu tarjeta del Banco del Bienestar sigue sin saldo después de la fecha prevista, aquí tienes la guía para resolverlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario tentativo de pagos para las Pensiones del Bienestar de julio 2026

Como mencionamos, si bien las autoridades no han anunciado la fecha exacta del siguiente depósito, tomando en cuenta depósitos anteriores, este podría ser un calendario tentativo de pagos.

  • Letra A | lunes 6 de julio de 2026
  • Letra B | martes 7 de julio de 2026
  • Letra C | miércoles 8 de julio de 2026
  • Letra C | jueves 9 de julio de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 10 de julio de 2026
  • Letra G | lunes 13 de julio de 2026
  • Letra G | martes 14 de julio de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 15 de julio de 2026
  • Letra L | jueves 16 de julio de 2026
  • Letra M | viernes 17 de julio de 2026
  • Letra M | lunes 20 de julio de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 21 de julio de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 22 de julio de 2026
  • Letra R | jueves 23 de julio de 2026
  • Letra R | viernes 24 de julio de 2026
  • Letra S | lunes 27 de julio de 2026
  • Letra T, U, V | martes 28 de julio de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 29 de julio de 2026

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