Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 29 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,94 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,1% en comparación con el cierre previo de 19,96 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,49%, aunque su evolución interanual refleja una disminución del 8,59%.

El tipo de cambio del euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa en los últimos días, con una disminución que se ha mantenido durante un día consecutivo.

PUBLICIDAD

Con una volatilidad actual del 6,09%, superior a la volatilidad de referencia del 5,66%, el mercado muestra signos de inestabilidad.