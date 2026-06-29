México

Discriminación y salud mental: más del 50% de los jóvenes LGBT+ ha pensado en quitarse la vida

La discriminación por orientación sexual o identidad de género afecta a más de la mitad de la comunidad joven LGBT+ en el país

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Persona joven de perfil sentada en un banco de madera con chaqueta de mezclilla y parche de bandera arcoíris en la manga; fondo urbano borroso.
Una persona joven con la bandera LGBT+ en su chaqueta se sienta en un banco, lo que ilustra la preocupación sobre la salud mental y la discriminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discriminación y la falta de espacios seguros se mantienen como los principales factores de riesgo para la salud mental de las juventudes LGBTTTIQ+ en México.

De acuerdo con la “Encuesta Nacional 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México”, el 52% de las y los jóvenes de la diversidad sexual ha considerado seriamente el suicidio, mientras que uno de cada tres reportó al menos un intento.

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El peso de la discriminación en la salud mental juvenil

La discriminación por orientación sexual o identidad de género afecta a más de la mitad de la comunidad joven LGBT+ en el país. Este rechazo social —desde el entorno familiar, escolar o laboral— se traduce en altos niveles de ansiedad, depresión y desesperanza.

La encuesta nacional muestra que más del 50% de las personas encuestadas ha experimentado algún tipo de discriminación, y muchas veces esto ocurre desde la infancia o adolescencia.

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La falta de espacios donde las juventudes puedan sentirse escuchadas y respetadas incrementa el riesgo de aislamiento y pensamientos suicidas. Entre las principales situaciones reportadas se encuentran la exclusión en contextos escolares, burlas, violencia verbal y la presión para ocultar la identidad.

El peso de la discriminación en la salud mental juvenil REUTERS/Heather Khalifa
El peso de la discriminación en la salud mental juvenil REUTERS/Heather Khalifa

Estadísticas que alertan: tentativas y pensamientos suicidas

Los datos de la encuesta nacional revelan una realidad crítica: el 52% de las juventudes LGBTTTIQ+ en México ha pensado en quitarse la vida. Además, uno de cada tres jóvenes reportó al menos un intento de suicidio. Estas cifras, por sí solas, evidencian un problema de salud pública que requiere atención urgente y políticas de prevención dirigidas a la diversidad sexual.

La Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales señalan que los entornos de aceptación, pertenencia y acompañamiento reducen significativamente los riesgos de depresión, ansiedad y suicidio entre adolescentes y jóvenes LGBT+. Estas recomendaciones insisten en la urgencia de crear espacios comunitarios y servicios de atención psicológica accesibles, libres de estigma y discriminación.

Para Mafer Olvera, fundadora y directora general de HOPE y creadora del modelo Hospital de las Emociones en la Ciudad de México, “la diversidad nunca debería representar un factor de riesgo para la salud mental".

Factores que incrementan el riesgo

Especialistas en salud mental y derechos humanos identifican varios factores que agravan la vulnerabilidad de las juventudes LGBT+:

  • La violencia familiar y escolar.
  • Falta de información y recursos sobre salud mental con perspectiva de diversidad.
  • Ausencia de redes de apoyo confiables.
  • Violencia digital y hostigamiento en redes sociales.
  • Dificultad para acceder a servicios profesionales de atención psicológica.

La suma de estos factores coloca a las juventudes de la diversidad sexual en una posición de riesgo constante, donde el miedo al rechazo y la violencia puede derivar en problemas emocionales graves.

Iniciativas de prevención: talleres gratuitos y asesoría profesional

En el marco del Mes del Orgullo, distintas organizaciones y plataformas impulsan programas de acompañamiento emocional enfocados en personas de 12 a 35 años. Estos modelos incluyen atención psicológica profesional, talleres de prevención y espacios de reflexión para fortalecer el bienestar emocional desde la perspectiva de la diversidad.

Durante julio se ofrecen talleres gratuitos en línea dirigidos a adolescentes y jóvenes, con el objetivo de brindar información, herramientas prácticas y espacios de conversación para afrontar la discriminación y fortalecer la autoestima. El primer taller, “Diversidad, inclusión y comunidad LGBTTTIQ+”, se realizará el 4 de julio a las 14:00 horas, con contenidos sobre diversidad, sexualidad y respeto.

People participate in Madrid Critical Pride, an alternative demonstration created to protest against corporate appropriation of the institutional Pride celebration in Madrid, Spain, June 28, 2026. REUTERS/Ana Beltran
People participate in Madrid Critical Pride, an alternative demonstration created to protest against corporate appropriation of the institutional Pride celebration in Madrid, Spain, June 28, 2026. REUTERS/Ana Beltran

El 11 de julio, a las 19:00 horas, está programado el taller “Desarmando la violencia digital y cotidiana”, dirigido a jóvenes de 12 a 29 años, centrado en el reconocimiento y prevención de la violencia en entornos digitales y presenciales. Finalmente, el ciclo “Sin perderme en ti”, orientado a personas mayores de 18 años, se llevará a cabo en cinco sesiones los días 6, 9, 13, 16 y 20 de julio, con estrategias para construir relaciones sanas y equilibradas.

Redes de apoyo y autocuidado: claves para prevenir

Diversos organismos internacionales destacan la importancia de construir redes de apoyo, no solo en el entorno familiar, sino también en espacios digitales, educativos y comunitarios. El autocuidado, el acceso a información confiable y la posibilidad de recibir asesoramiento sin prejuicios son medidas que pueden marcar la diferencia para las juventudes LGBT+.

Hablar de salud mental implica romper el silencio y abrir conversaciones que permitan prevenir la violencia, fortalecer la autoestima y garantizar que nadie tenga que ocultar su identidad para sentirse seguro. Cada espacio seguro y cada red de apoyo representan una oportunidad para que la diversidad se viva con dignidad, respeto y esperanza.

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