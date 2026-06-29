Deep Purple Listening Party en México: fecha, lugar y cómo conseguir tu acceso gratis

Con 58 años de trayectoria y 100 millones de discos vendidos, Deep Purple estrena SPLAT! en México antes que en el resto del mundo: una noche gratuita en el Circo Volador el jueves 2 de julio, con registro obligatorio por cupo limitado. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

El Circo Volador de Ciudad de México será el escenario del Deep Purple Official Listening Party, una fiesta gratuita organizada para que los fans en México escuchen antes que nadie SPLAT!, el álbum número 24 de estudio de la banda británica, programado para lanzarse al día siguiente, el 3 de julio de 2026.

El evento se realiza el jueves 2 de julio. Las puertas abren a las 19:00 horas y la reproducción del disco comienza a las 20:30 horas. El acceso es gratuito, pero el cupo es limitado y requiere registro previo a través del enlace oficial del evento.

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SPLAT! llega el 3 de julio con 13 canciones y 58 años de historia detrás

El álbum fue producido por Bob Ezrin, quien ha estado al frente de las grabaciones de Deep Purple desde Now What?! en 2013. Los 13 temas suman 50 minutos de duración y ya circulan tres sencillos: “Arrogant Boy”, “Diablo” y “Guilt Trippin”, lanzados entre mayo y junio de 2026.

El Circo Volador será el escenario del Official Listening Party de Deep Purple el próximo 2 de julio; el acceso es gratuito con registro previo y la reproducción del nuevo disco arranca a las 20:30 horas. (Deep Purple)

El concepto del disco nació del vocalista Ian Gillan. La propuesta no aborda el fin de la humanidad como destrucción, sino como metamorfosis: un tránsito más allá de la existencia física. Gillan lo describe como un trabajo que evoca el sonido de Highway Star, Smoke on the Water y Lazy, con la dinámica que definió a la banda entre 1969 y 1973.

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SPLAT! es el segundo disco grabado con el guitarrista irlandés Simon McBride, quien se integró en 2022 tras la salida de Steve Morse después de 28 años en la agrupación. El álbum estará disponible en doble vinilo negro, violeta y amarillo transparente, CD, cassette, picture disc y una caja deluxe que incluye grabaciones en vivo de la gira 2024 y el sencillo exclusivo Guinnesis.

La banda más ruidosa del mundo en su gira más ambiciosa en años

Para acompañar el lanzamiento, Deep Purple emprende 86 conciertos en 28 países y tres continentes, con fechas en el Hellfest, el Montreux Jazz Festival y arenas en Europa, Norteamérica y Sudamérica.

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Deep Purple celebra el lanzamiento de SPLAT! con una fiesta gratuita en el Circo Volador el 2 de julio; solo necesitas registro previo para escuchar en exclusiva el disco que la banda describe como el más pesado de los últimos años. REUTERS/Ricardo Moraes

La banda se formó en 1968 en Inglaterra. Su alineación clásica —Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Ritchie Blackmore y Jon Lord— grabó entre 1970 y 1973 los discos que moldearon el hard rock mundial: Deep Purple in Rock, Fireball, Machine Head y el álbum en vivo Made in Japan. En 1975, el Guinness Book of World Records los registró como la banda más ruidosa del planeta, tras un concierto en el Rainbow Theatre de Londres en 1972. Han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Junto con Led Zeppelin y Black Sabbath conforman la llamada trinidad del hard rock británico. La formación actual, conocida como Mark IX, suma al teclista Don Airey y a McBride, y lleva dos discos grabados juntos.

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Listening Party en el Circo Volador: cómo registrarse

El Circo Volador se ubica en la alcaldía Venustiano Carranza, en el corazón de la Ciudad de México, y es uno de los recintos de rock más reconocidos del país.

Para asistir al listening party basta con registrarse en el enlace oficial que la banda y el Circo Volador están difundiendo en sus redes sociales. El acceso es gratuito, pero el cupo limitado hace que el registro sea indispensable.

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