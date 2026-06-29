Sheinbaum cuestiona al New York Times: “¿Cómo puede haber una nota si la fuente es ‘quién sabe quién’?”

La mandataria afirma que el Ejecutivo federal no tiene datos sobre servidores públicos en contacto con Washington o con el Departamento de Justicia, y critica que el texto se base en una “fuente” sin identificar. (Infoabe- Jesúe Abraham)

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este lunes la solidez periodística del reportaje del New York Times al ser interrogada sobre si el Gobierno de México tiene conocimiento de funcionarios que estén cooperando con autoridades estadounidenses.

“¿Cómo puede haber una nota si en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo me dijeron una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos? Esa es la nota”, señaló la mandataria.

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Sheinbaum precisó que el Ejecutivo federal no cuenta con información de que ningún funcionario esté cooperando con el Gobierno de Estados Unidos o con el Departamento de Justicia, y cuestionó el contexto que ofrece el reportaje: “¿De qué información? Entonces, ¿Cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento, ninguno?”.

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su administración no tiene conocimiento de servidores públicos que colaboren con el Departamento de Justicia y pide claridad sobre qué tipo de información plantea el New York Times

La presidenta también hizo referencia a la carta enviada por el gobernador Alfonso Durazo al diario para exigir una rectificación como elemento que refuerza la falta de certeza en los señalamientos: “Una de las personas que es nombrada dice que se corrija porque no es verdad”, apuntó.

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En cuanto a la posibilidad de que el reportaje refleje una división interna en Morena, Sheinbaum se mostró escéptica: “No sabemos si es cierto”, respondió, y reiteró que el gobierno no dispone de elementos que permitan confirmar ninguna de las afirmaciones publicadas por el diario estadounidense.

Fotografía de archivo donde aparece el gobernador estatal, Alfonso Durazo. EFE/ José Méndez

Contexto: el NYT revela red de presuntos informantes dentro de Morena

El pasado 27 de junio, The New York Times publicó una investigación en la que señala que diversos funcionarios de Morena habrían mantenido conversaciones reservadas con autoridades de Estados Unidos en medio del aumento de las pesquisas estadounidenses sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales. La publicación precisa que la información fue obtenida a partir de entrevistas con más de una decena de personas que participaron o conocieron esas conversaciones, quienes solicitaron permanecer en el anonimato debido al carácter confidencial de los contactos.

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NYT aseguró que sus fuentes les indicaron que muchos de estos funcionarios morenistas buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos.

De acuerdo con el reportaje, firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, al menos una docena de funcionarios electos —entre ellos gobernadores y legisladores, algunos de Morena— se habrían puesto en contacto con autoridades estadounidenses para hablar de compartir información sobre otros integrantes del partido. Entre los señalados, el diario menciona que al menos algunos de esos funcionarios buscarían anticiparse a investigaciones que consideran podrían involucrarlos en el futuro.

El reporte indica que estos acercamientos comenzaron después de que, a finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa —incluido el entonces gobernador Rubén Rocha Moya— de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.

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Los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, entre los señalados

El NYT confirmó lo que Los Angeles Times había publicado semanas atrás: los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, serían objetivos de las investigaciones estadounidenses. Ambos funcionarios habían negado con anterioridad cualquier vínculo con el crimen organizado y señalado contar con visa estadounidense vigente.

(Los Ángeles Times)

Durazo exige rectificación al NYT; Ariadna Montiel lo califica como ataque de la “ultraderecha”

El gobernador de Sonora dirigió una carta al presidente y editor del diario, A. G. Sulzberger, y al editor ejecutivo Joseph Kahn, en referencia al reportaje titulado “Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes para la administración Trump”. En el documento, Durazo sostuvo que el medio presentó como un hecho información previamente difundida por Los Angeles Times el 3 de junio, sin aportar nuevos elementos verificables que la respaldaran.

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El mandatario solicitó al diario que aclare expresamente que en este momento no cuenta con información oficial confirmada que permita sostener que fue notificado, requerido, imputado o acusado dentro de alguna investigación.

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó la publicación del NYT y la calificó como parte de una “narrativa de la ultraderecha nacional e internacional” construida durante años contra el movimiento. Montiel afirmó que el partido no será cómplice de nadie, pero tampoco permitirá que esa narrativa se instale.

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División interna en Morena, otro elemento del reportaje

El NYT también apuntó que la postura de Sheinbaum frente a las investigaciones estadounidenses ha generado una división dentro de su gabinete: por un lado, funcionarios más pragmáticos que abogan por una mayor cooperación con Washington; por otro, colaboradores más cercanos a la izquierda del movimiento que consideran que las acciones de la administración Trump representan un precedente de injerencia inaceptable.

Hasta el momento, ni la DEA ni el Gobierno mexicano han emitido declaraciones oficiales confirmando o desmintiendo los señalamientos del reportaje.