Sheinbaum lo sacó de Washington pero no del tablero: quién es Moctezuma y qué tiene que conquistar en Europa

La mandataria mantiene al diplomático en su equipo luego del relevo en la sede mexicana en Estados Unidos y adelanta que le asigna una responsabilidad distinta, descrita como de mayor alcance dentro de su administración. EFE/Lenin Nolly

Hace apenas dos meses, Esteban Moctezuma Barragán era el hombre de México en Washington. El diplomático que había navegado cinco años de tormenta bilateral —aranceles, fentanilo, remesas, T-MEC— frente a la administración más impredecible de la historia reciente de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente su labor, en especial sus esfuerzos para que las remesas hacia México no sufrieran altos impuestos. Pero a finales de abril llegó el relevo: Roberto Lazzeri tomaría su lugar en Washington. Lazzeri asumió el cargo el 23 de junio, ratificado por la Comisión Permanente con 27 votos a favor y ocho en contra.

Moctezuma no se fue a casa. Sheinbaum tenía otros planes para él —y son más ambiciosos.

Este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la presidenta envió al Senado su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea, con sede en Bruselas. Legisladores de Morena señalaron que existe consenso para avalar el nombramiento en la Comisión Permanente el próximo miércoles.

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Gobierno de México

Cinco años en Washington para esto

El movimiento no es un descenso de categoría. Es una apuesta estratégica que se entiende mejor con un dato: el intercambio comercial de México con la Unión Europea representa actualmente apenas alrededor del 10 por ciento del volumen que México mantiene con Estados Unidos y Canadá, pese a que el bloque europeo tiene un mercado de aproximadamente 450 millones de habitantes.

Dicho de otra forma: México comercia diez veces más con 250 millones de norteamericanos que con 450 millones de europeos. Ahí está el margen. Ahí está la misión de Moctezuma.

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La designación llega después de la firma del Acuerdo Global Modernizado (AGM) entre México y la Unión Europea, un instrumento que reemplaza al convenio vigente desde el año 2000 y actualiza la relación política, económica y de cooperación. El AGM fue firmado el pasado 22 de mayo en Palacio Nacional, cuando Sheinbaum recibió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la primera cumbre bilateral entre ambos bloques en más de una década. Moctezuma estuvo presente en esa ceremonia, todavía como embajador en funciones en Estados Unidos.

Ahora le toca ejecutar lo que se firmó.

Ursula von der Leyen, Claudia Sheinbaum y António Costa. firman la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea. (SRE)

La hoja de vida de un veterano del servicio público

Moctezuma no llega a Bruselas como principiante. Su trayectoria en el servicio público abarca prácticamente todas las aristas del Estado mexicano:

Secretario de Gobernación (1994-1995)

Senador de la República , LVII Legislatura (1997-2000)

Secretario de Desarrollo Social (1998-1999)

Secretario de Educación Pública (2018-2021)

Embajador de México en Estados Unidos (marzo 2021 - mayo 2026)

Es licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Desarrollo por la Universidad de Cambridge. El senador Alejandro Murat consideró que su experiencia al frente de la embajada en Estados Unidos será valiosa para potenciar las inversiones y el incremento de exportaciones mexicanas hacia el continente europeo.

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¿Qué tiene que lograr en Bruselas?

La agenda que le encomendó Sheinbaum es concreta y urgente. En primer lugar, coordinar con todas las representaciones de México en los países miembros de la UE la ratificación del AGM, que aún debe pasar por los parlamentos de los 27 países del bloque. En paralelo, diseñar una estrategia para incrementar el intercambio comercial, atraer inversiones europeas a México y aprovechar la reducción arancelaria que contempla el acuerdo.

La Unión Europea es el tercer socio comercial de México y el AGM contempla una reducción arancelaria con los 27 países del bloque. Con el T-MEC entrando en revisión en julio y la relación con Washington más tensa que nunca, diversificar hacia Europa no es solo una oportunidad: es una necesidad.

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Sheinbaum le quitó la embajada más mediática. Le dio la más estratégica.