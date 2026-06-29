México

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 29 de junio

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Guardar
Google icon
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

PUBLICIDAD

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Obstrucción de carril

Estación afectada: Reforma - El Ángel

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Máquina para recargar la tarjeta de Movilidad del Metrobús. (Secretaría de Movilidad CDMX/ Twitter)
Máquina para recargar la tarjeta de Movilidad del Metrobús. (Secretaría de Movilidad CDMX/ Twitter)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el insecto que pone huevos en tu comida y los deja listos para que los cocines sin darte cuenta

El inquilino perfora, deja una cría y tapa la entrada, así el alimento parece sano por fuera mientras por dentro abre la puerta a toxinas que ni la cocción elimina

Este es el insecto que pone huevos en tu comida y los deja listos para que los cocines sin darte cuenta

Por qué la infusión de boldo es ideal para depurar la vesícula antes de dormir

Esta planta medicinal ayuda a estimula la vesícula biliar, previene cálculos biliares y relaja el sistema nervioso

Por qué la infusión de boldo es ideal para depurar la vesícula antes de dormir

Así está la calidad del aire de la CDMX este 29 de junio

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

Así está la calidad del aire de la CDMX este 29 de junio

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de junio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de junio?

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 29 de junio

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 29 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

Vinculan a proceso a David “N”, presunto miembro de Los Demonios del Cártel de Sinaloa

Autoridades de Baja California prometen que no habrá impunidad tras asesinato de dos agentes de la FESC

Estrategia de Sheinbaum está funcionando: ONU destaca disminución de muertes en Norteamérica por sobredosis de fentanilo

Desaparecen dos trabajadores de CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Deep Purple Listening Party en México: fecha, lugar y cómo conseguir tu acceso gratis

Deep Purple Listening Party en México: fecha, lugar y cómo conseguir tu acceso gratis

MasterChef México 2026: quién fue el séptimo eliminado oficial de la cocina más famosa

Alex Fernández sorprende con “mariachi-pop” en CDMX y alista álbum tras su gira

Survivor México: cuándo se estrena la nueva temporada para 2026

MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy domingo 28 de junio

DEPORTES

Es un hecho, ellos serán los árbitros para el México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México

Es un hecho, ellos serán los árbitros para el México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México

Con sombreros, Samuel García recibe a la Selección de Países Bajos en Monterrey para los 16vos

Este es el jugador de la Selección Mexicana que aseguró que cobrará “revancha personal” ante Ecuador

Selección de Irán agradece a México tras quedar fuera del Mundial 2026

Julio Ibáñez festeja la eliminación de Sudáfrica en el Mundial luego de su detención: “Se les borró la sonrisa”