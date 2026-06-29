México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 29 de junio

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
Google icon
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)

Tijuana, en Baja California, cuenta con la frontera más transitada del planeta al colindar con SanDiego, California en Estados Unidos, esto debido a sus tres garitas: la de OtayMesa, la de Chaparral y sobre todo la de San Ysidro.

Debido a ello, los tiempos de espera para atravesar de territorio mexicano a estadounidense y viceversa, cambian constantemente, ya sea que el paso sea a pie o a través de un vehículo.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te dejamos el estado de las tres garitas de Tijuana y cuántos minutos tarda en pasarlas la mañana de este lunes 29 dejunio.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Tráfico en Baja CaliforniaTráfico en Garitasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México se desmarca: Claudia Sheinbaum no emite lectura sobre avance de la ultraderecha en Colombia

La mandataria evitó pronunciarse sobre el panorama político colombiano tras las elecciones locales, pero aseguró que felicitaría a quien haya obtenido el triunfo tras el conteo definitivo

México se desmarca: Claudia Sheinbaum no emite lectura sobre avance de la ultraderecha en Colombia

Topos Tlatelolco pide centrarse en víctimas de Venezuela tras terremotos y desconoce a Héctor “El Topo Mayor” Méndez

La asociación señala que las disputas públicas desvían el foco de las víctimas y la coordinación con autoridades, y solicita consultar solo sus canales institucionales ante versiones difundidas en redes sociales

Topos Tlatelolco pide centrarse en víctimas de Venezuela tras terremotos y desconoce a Héctor “El Topo Mayor” Méndez

A 17 años del incendio de la Guardería ABC: IMSS entregará evidencia a la FGR por orden de Sheinbaum

En días pasados el Ministerio Público Federal informó que seguirá el proceso penal contra dos exfuncionarios del IMSS implicados en el caso

A 17 años del incendio de la Guardería ABC: IMSS entregará evidencia a la FGR por orden de Sheinbaum

“Familia, patria y libertad”: Sheinbaum cuestiona que el PAN use esas consignas y las pone en duda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum calificó como “hipócrita” el nuevo proyecto de la derecha y aseguró que sus propuestas buscan regresar al país al pasado neoliberal

“Familia, patria y libertad”: Sheinbaum cuestiona que el PAN use esas consignas y las pone en duda

Sheinbaum se deslinda de Víctor Rodríguez Padilla y pide todo el peso de la ley por violencia de género

La mandataria sostuvo que no habrá trato especial para el exfuncionario y respaldó la actuación de la Fiscalía de Morelos; reitera cero impunidad por violencia contra las mujeres

Sheinbaum se deslinda de Víctor Rodríguez Padilla y pide todo el peso de la ley por violencia de género
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: catean vinaterías en Irapuato por muertes vinculadas a consumo de alcohol adulterado

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

Vinculan a proceso a David “N”, presunto miembro de Los Demonios del Cártel de Sinaloa

Autoridades de Baja California prometen que no habrá impunidad tras asesinato de dos agentes de la FESC

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris denuncia cobro inesperado en restaurante del chef Salt Bae de CDMX: “Me la aplicaron bien”

Aldo de Nigris denuncia cobro inesperado en restaurante del chef Salt Bae de CDMX: “Me la aplicaron bien”

Actual vocalista de Playa Limbo rompe el silencio tras presunto plagio de María León: “Saquen sus conclusiones”

Gomita se burla de Gala Montes tras propuesta de paz a Adrián Marcelo y le recuerda: “Te falta mucho papá”

Destrozan a William Valdés por pedir reencuentro con CD9 tras fuerte crisis de integrantes: “Para que sean 4″

Karely Ruiz estalla contra quienes criticaron su cirugía de busto y lanza feroz respuesta

DEPORTES

Daniel Gómez se lleva la medalla de oro en los 3000 m con obstáculo dentro del Panamericano de Atletismo

Daniel Gómez se lleva la medalla de oro en los 3000 m con obstáculo dentro del Panamericano de Atletismo

Agenda completa de los atletas mexicanos en julio y agosto: boletos a Juegos Olímpicos en disputa

Stéphen Eustaquio: de sufrir una lesión seria con Cruz Azul a conseguir el gol histórico que le dio el pase a Canadá a los octavos de final del Mundial 2026

Banderazo en el Ángel de la Independencia: mexicanos convocan para reunirse antes del partido contra Ecuador

Alejandro Kirk hace historia y llega a 500 hits en su carrera dentro de la MLB