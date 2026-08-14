Conductor realiza vuelta prohibida y huye tras impacto de motociclista en Naucalpan

Las imágenes captan un accidente de tránsito en la carretera Naucalpan-Toluca, a la altura del Llano de las Flores en Chimalpa, Naucalpan. Un vehículo realiza una vuelta en U en una zona no permitida, resultando en la colisión con una motocicleta. Tras el impacto, el conductor del vehículo se da a la fuga., dejando la motocicleta y a su conductor en el suelo.

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Un joven motociclista resultó gravemente herido luego de protagonizar un aparatoso accidente sobre la carretera libre México-Toluca, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

El momento del impacto fue captado en video y posteriormente difundido en redes sociales, donde usuarios comenzaron a buscar al conductor señalado como responsable.

De acuerdo con las imágenes, el percance ocurrió cuando un automóvil blanco se aproximó a la lateral de la vialidad y realizó una maniobra para dar una vuelta en un punto donde dicha acción estaría prohibida, ya que estaría cerca de una curva y había línea continua.

En ese momento, el motociclista circulaba por la carretera y no logró evitar al vehículo, por lo que terminó impactándose directamente contra el automóvil. Tras el fuerte choque, el joven salió proyectado y quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

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La motocicleta también quedó sobre el pavimento, lo que incrementó el riesgo de que ocurriera una segunda tragedia debido a la circulación de otros vehículos por la zona.

Tráiler y otro automóvil lograron evitar al motociclista

Choque Naucalpan Chimalpa Edomex (especial)

Uno de los momentos que más ha llamado la atención del video ocurre segundos después del impacto. Un tráiler que circulaba por la carretera se encontró con la motocicleta y el joven tendidos sobre la vialidad.

El conductor de la pesada unidad logró realizar una maniobra para esquivar los obstáculos y posteriormente frenó, evitando aparentemente arrollar al motociclista.

Otro automóvil que circulaba por el mismo tramo también tuvo que reaccionar para evitar la motocicleta y al joven herido, evidenciando el peligro que representó el accidente para quienes transitaban por la carretera.

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Conductor escapa del lugar

Choque Naucalpan Chimalpa Edomex (especial)

Tras provocar el choque, el conductor del automóvil blanco presuntamente abandonó el sitio en lugar de detenerse para auxiliar al motociclista, quien permaneció sobre la carretera.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la identidad o el paradero del automovilista involucrado en el accidente. Tampoco se cuenta con información oficial que permita establecer si ya fue localizado por las autoridades.

El caso ha generado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a compartir las imágenes con la intención de identificar el vehículo y aportar información que permita ubicar al responsable.

Buscan identificar al responsable

En redes sociales, ciudadanos han llamado a proporcionar cualquier dato que ayude a las autoridades a esclarecer el accidente ocurrido en la carretera libre México-Toluca, en Naucalpan.

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Mientras tanto, usuarios de internet mantienen la búsqueda para identificar al conductor del automóvil blanco y esperan que, en caso de confirmarse su responsabilidad, responda ante las autoridades por las consecuencias del accidente.

Muere pasajero tras caer de una moto y ser arrollado por un camión en CDMX

Muere pasajero tras caer de una moto de servicio de aplicación y ser arrollado por un camión en CDMX (especial)

En otro accidente, un joven de entre 20 y 25 años murió luego de caer de una motocicleta que brindaba servicio de transporte mediante una aplicación y ser arrollado por un camión de carga en calles de la Ciudad de México.

El accidente ocurrió en el cruce de Circuito Interior y Agustín Melgar, en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, el pasajero perdió el control y cayó de la motocicleta, momento en que fue alcanzado por el vehículo de carga.

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Tras el impacto, el camión continuó su marcha y abandonó el lugar. Mientras tanto, el conductor de la motocicleta resultó lesionado y fue detenido por las autoridades para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el servicio de transporte de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones, debido a que la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha señalado que esta modalidad no cuenta con autorización ni regulación para operar como servicio de transporte de pasajeros en la capital.