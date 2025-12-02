México

Crueldad animal en Zacatecas: jóvenes arrastran a un perro con una motocicleta, ciudadanos piden justicia

Un video difundido en redes sociales muestra a tres jóvenes arrastrando a un perro por las calles de Cuauhtémoc, Zacatecas. Organizaciones animalistas exigen justicia y recuerdan que el maltrato animal es un delito

El video del perrito siendo
El video del perrito siendo arrastrado por jóvenes en una motocicleta causó indignación nacional. (Impresión de pantalla video)

Una fuerte ola de indignación y repudio social ha provocado un caso extremo de maltrato animal registrado en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas, donde tres jóvenes amarraron del cuello a un perro y lo arrastraron por las calles utilizando una motocicleta, presuntamente por simple diversión.

El hecho quedó grabado en video y fue difundido la noche del domingo por la agrupación de rescatistas Peluditos Cuauhtémoc, desatando una reacción inmediata de colectivos animalistas de todo el país.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

En las imágenes se observa a uno de los agresores conduciendo la motocicleta, mientras el perrito es arrastrado violentamente sobre el pavimento.

En el video también se escucha la voz desesperada de una mujer que les grita que lo suelten, sin éxito, pues los jóvenes se burlan y continúan con el acto de crueldad. La escena se vuelve aún más impactante cuando se escucha a una niña llorar y gritar entre sollozos: “¡Ay no, pobrecito!”, reflejando el impacto emocional que generó la agresión.

De acuerdo con los datos proporcionados por Peluditos Cuauhtémoc, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del domingo sobre la calle de Las Siete Cruces, y apenas minutos después la agrupación difundió el video para solicitar el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero del perrito, y los rescatistas han sido informados de manera extraoficial que el animal habría muerto y su cuerpo fue arrojado a las orillas del pueblo, versión que aún no ha sido confirmada oficialmente.

Un video difundido en redes sociales muestra a tres jóvenes arrastrando a un perro por las calles de Cuauhtémoc, Zacatecas. Crédito: X @zacatecasonline

Piden justicia

Diversas asociaciones protectoras de animales de Zacatecas y de otros estados del país, como La Ranita de Nogales, se han sumado al reclamo de justicia, exigiendo a las autoridades que este caso no quede impune. La presión social ha ido en aumento en redes sociales, donde miles de usuarios demandan castigo ejemplar para los responsables.

Por su parte, Peluditos Cuauhtémoc informó que ya acudieron al Juzgado Municipal para interponer formalmente un reporte, y detallaron que dos de los agresores ya fueron localizados. Asimismo, revelaron un dato alarmante: uno de los presuntos responsables ya cuenta con antecedentes de maltrato animal, pues presuntamente ha ahorcado animales en árboles y lesionó anteriormente a otro perro con un arma blanca, lo que incrementa la preocupación sobre su peligrosidad.

Ante este panorama, los activistas pidieron también la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, recordando que en la entidad el maltrato animal sí está tipificado como delito. De acuerdo con la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Zacatecas, quienes cometan actos de crueldad contra los animales pueden enfrentar penas de seis meses hasta tres años de prisión, además de sanciones económicas.

Organizaciones animalistas han señalado que este caso no sólo representa un acto de barbarie contra un ser indefenso, sino también un grave riesgo social, ya que diversos estudios relacionan la violencia hacia los animales con conductas delictivas posteriores. Por ello, exigieron que se aplique todo el peso de la ley y que se refuercen las campañas de educación y concientización contra el maltrato animal.

