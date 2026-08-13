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Héctor Méndez, fundador y presidente de los Topos Azteca, estalla contra periodista en su arribo a Colombia

El rescatista mexicano señaló que operan como voluntarios y sin “politiquerías” antes de colgar de forma abrupta en la transmisión en vivo

La brigada mexicana fundada tras el sismo de 1985 en CDMX arribó a Colombia el 10 de agosto y su líder, el “Topo Mayor”, cortó la llamada con el periodista Néstor Morales. (Especial)
La brigada mexicana fundada tras el sismo de 1985 en CDMX arribó a Colombia el 10 de agosto y su líder, el “Topo Mayor”, cortó la llamada con el periodista Néstor Morales. (Especial)
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El arribo a Cali de la brigada de rescate mexicana Topos Azteca, fundada y encabezada por Héctor Méndez Rosales, marcó uno de los momentos más comentados tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

La llegada del equipo, reconocido internacionalmente por su experiencia y método, derivó en una polémica pública cuando Méndez, apodado el “Topo Mayor”, se enfrentó al periodista local Néstor Javier Morales Corredor durante sus primeras declaraciones en terreno colombiano.

Los Topos Azteca llegaron a Cali tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia de este 10 de agosto de 2026. (Facebook/ Héctor Méndez “Topo Mayor”)
Los Topos Azteca llegaron a Cali tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia de este 10 de agosto de 2026. (Facebook/ Héctor Méndez “Topo Mayor”)

El incidente se produjo en un contexto de fuertes restricciones oficiales para la ayuda internacional. Mientras la sociedad civil valoraba la presencia de los rescatistas mexicanos, el debate sobre la coordinación del apoyo voluntario se trasladó a una entrevista radial que capturó la atención nacional.

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El cruce entre el Topo Mayor y el periodismo colombiano

Durante la entrevista con Morales Corredor, Méndez fue interrogado en repetidas ocasiones sobre los permisos y la coordinación oficial del grupo con las autoridades nacionales.

El rescatista sostuvo que los Topos Azteca actúan como voluntarios, alejados de trámites diplomáticos o filiaciones políticas. En sus palabras: “Nosotros atendemos el llamado del deber, no solicitamos permisos. No venimos a la politiquería”.

Hombre con uniforme naranja y chaleco negro con parches de banderas de países y un símbolo de cruz, gesticula frente a un cartel rojo y blanco
antes de colgar la llamada en vivo, Méndez afirmó que los Topos Azteca actúan como voluntarios y rechazan trámites diplomáticos o filiaciones políticas. (Héctor Méndez "Topo Mayor")

De esta manera, la conversación escaló hasta que Héctor colgó abruptamente la llamada, un gesto que muchos aplaudieron al interpretarlo como una forma de marcar la diferencia entre la urgencia humanitaria y los cuestionamientos innecesarios por los procedimientos administrativos.

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El respaldo local en Cali permite la integración de los Topos Azteca

La controversia surgió mientras el gobierno colombiano sólo autorizó el ingreso de equipos de rescate de Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador, todos certificados bajo estándares internacionales.

A pesar de ello, los Topos Azteca lograron incorporarse fortuitamente a las tareas en Cali con el respaldo del alcalde Alejandro Eder, tras haber llegado desde Venezuela, donde también participaron en labores de emergencia.

Previamente, el alcalde Alejandro Eder ya había respaldado el ingreso de los Topos Azteca a las labores de rescate en Cali. (Instagram/ @alejoeder)
Previamente, el alcalde Alejandro Eder ya había respaldado el ingreso de los Topos Azteca a las labores de rescate en Cali. (Instagram/ @alejoeder)

En este sentido, la reacción de las personas incluyó expresiones de agradecimiento, pero también llamados a respetar la soberanía nacional.

El legado de Héctor Méndez como rescatista

Con 80 años y más de cuatro décadas dedicadas al rescate, Héctor Méndez consolidó a los Topos Azteca como referentes globales en emergencias y situaciones de crisis.

  • Fundó el grupo tras el sismo de 1985 en Ciudad de México.
  • Ha participado en operaciones en más de 20 países, aplicando técnicas especializadas para ingresar a estructuras colapsadas.
  • Defiende la neutralidad política y el compromiso humano, aun cuando su presencia ha generado debate en cada país donde opera.
Héctor Méndez, de 80 años, fundó a los Topos Azteca tras el sismo de 1985 en Ciudad de México y ya acumula más de cuatro décadas dedicando sus esfuerzos a las labores de rescate alrededor del mundo. (Facebook/ Héctor Méndez “Topo Mayor”)
Héctor Méndez, de 80 años, fundó a los Topos Azteca tras el sismo de 1985 en Ciudad de México y ya acumula más de cuatro décadas dedicando sus esfuerzos a las labores de rescate alrededor del mundo. (Facebook/ Héctor Méndez “Topo Mayor”)

Así, el Topo Mayor se mantiene como un símbolo de la ayuda civil internacional, en un entorno donde la colaboración entre voluntarios y autoridades sigue siendo materia de discusión.

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