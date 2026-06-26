México

¿Quién fue Luis de la Rosa? El animador mexicano de ‘Space Jam 2′ y ‘Animaniacs’ que murió a los 34 años en Francia

El artista originario de Hermosillo, Sonora, falleció durante una estancia en Francia, donde asistía al prestigioso Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy

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Retrato de un hombre joven con barba, pelo largo recogido y gafas, mirando hacia su derecha, con sudadera con capucha y chaqueta vaquera, en blanco y negro
El animador digital Luis de la Rosa, quien murió a los 34 años en un accidente de tren en Francia, aparece en un retrato en blanco y negro. (Facebook: Luis Manuel Villareal)

La muerte del animador mexicano Luis de la Rosa ha conmocionado a la industria audiovisual internacional. El artista originario de Hermosillo, Sonora, falleció a los 34 años durante una estancia en Francia, donde asistía al prestigioso Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy para presentar su proyecto independiente Ash Raider World.

Reconocido por su participación en producciones de alcance mundial como Spider-Man: Into the Spider-Verse, Space Jam: A New Legacy y My Little Pony: The Movie, De la Rosa construyó una trayectoria de más de una década en algunos de los estudios de animación más importantes de la industria.

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¿Quién era Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa nació en Hermosillo, Sonora, y desde muy joven desarrolló una pasión por la animación que lo llevó a convertirse en uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional en el sector.

Aunque inicialmente estudió Arquitectura, decidió abandonar esa carrera para dedicarse por completo a la animación. Posteriormente, se graduó con honores en 2015 de la Vancouver Film School, en Canadá, donde perfeccionó las técnicas que ya había aprendido de manera autodidacta.

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En una entrevista concedida a Proyecto Puente, el artista recordó cómo comenzó su camino profesional:

“Yo estudié aquí en Vancouver, Canadá. Tomé un diplomado que era por un año. Pero si te soy sincero, yo siempre he sido muy autodidacta cuando se trata de animación”.

El animador explicó que su formación surgió principalmente de la práctica constante y el estudio independiente: “Cuando estaba estudiando arquitectura, en mi tiempo libre yo se lo dedicaba a hacer mis animaciones personales y siempre fue un descubrimiento”.

Asimismo, reveló cuál fue la principal motivación para viajar a Canadá: “Mi principal interés era encontrar gente profesional que trabajara de esto y me dijera lo que estaba haciendo mal”.

De acuerdo con información disponible sobre su trayectoria, Luis de la Rosa no estaba casado al momento de su fallecimiento.

Publicación de red social de Luis Manuel Villarreal. Incluye una foto en blanco y negro de Luis de la Rosa, un hombre con barba, cabello y gafas
Luis Manuel Villarreal, director de 'Jugando en Serio', lamenta el deceso de Luis de la Rosa, animador con quien trabajó en la película Space Jam 2, y muestra su foto. (facebook)

¿En qué películas y series trabajó Luis de la Rosa?

Como Animador 2D Senior, Luis de la Rosa acumuló más de diez años de experiencia profesional y colaboró con más de 14 estudios internacionales, entre ellos Sony Pictures Animation, Warner Bros., Netflix y Nickelodeon.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

Cine

  • Spider-Man: Into the Spider-Verse
  • Spider-Man: Across the Spider-Verse
  • Space Jam: A New Legacy
  • My Little Pony: The Movie

Series y plataformas de streaming

  • Animaniacs
  • Carmen Sandiego
  • Cloudy with a Chance of Meatballs: The Series
  • Pig Goat Banana Cricket

Su proyecto más personal fue Ash Raider World, una serie original de su autoría que buscaba presentar y comercializar durante su participación en el festival de Annecy.

Retrato en blanco y negro de un hombre con gafas, barba, cabello largo. Lleva una chaqueta con capucha y un forro de piel sintética. Fondo urbano borroso
Luis de la Rosa nació en Hermosillo, Sonora, y desde muy joven desarrolló una pasión por la animación. (Facebook)

¿Cómo murió Luis de la Rosa en Francia?

De acuerdo con reportes de medios franceses, Luis de la Rosa falleció el 24 de junio de 2026 tras ser arrollado por un tren del sistema Léman Express.

La prensa local informó que el accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas en las vías férreas cercanas a la avenida Aristide Briand. Las autoridades señalaron que el animador transitaba por una zona restringida al público y que, pese a las advertencias emitidas por el maquinista, se produjo el impacto.

Las autoridades francesas abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Spidey
Luis de la Rosa fue reconocido por su participación en producciones de alcance mundial como Spider-Man: Into the Spider-Verse

El último mensaje de Luis de la Rosa

Tras confirmarse su fallecimiento, miles de seguidores acudieron a sus redes sociales para despedirse. Una de las publicaciones que más repercusión ha tenido fue la reflexión que compartió antes de iniciar 2026:

“Otro año, otra lección: Encuéntrate en las cosas que amas. Presta atención a lo que ves que otros no ven. La fe no es racional; las decisiones más importantes son instintivas. Asegúrate de que tus intenciones estén impulsadas por el amor. El camino solo se abre cuando caminas a través de él”.

El legado de Luis de la Rosa trasciende su participación en grandes producciones de Hollywood. Su historia también representa el recorrido de un artista mexicano autodidacta que logró abrirse paso en la industria global de la animación gracias a su talento, perseverancia y visión creativa.

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