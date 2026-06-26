Raúl de Molina insiste en la salud de Luis Miguel: revelan detalles de dos presuntas cirugías de corazón en Nueva York

Luis Miguel posa en un primer plano mientras se revelan detalles de su parte médico y cirugías de corazón en Nueva York. (Facebook: Luis Miguel Oficial)

Un mes después de reportar el ingreso del cantante Luis Miguel a un centro médico en Nueva York, donde habría sido sometido a una cirugía de corazón, el conductor Raúl de Molina insiste en la veracidad de la primicia, ante negaciones del círculo cercano del artista.

A mediados de mayo, Hola USA! compartió un comunicado de clubes de fans de Luis Miguel, donde se señala que su círculo cercano negó los reportes preliminares de la prensa. “Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten difundir, ya que son fake news”.

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“Agradecemos el cariño y la preocupación de siempre, pero les pedimos que se informen únicamente a través de los canales oficiales y no contribuyan a la viralización de este tipo de información no oficial”, finaliza el mensaje.

En una reciente emisión del programa El Gordo y La Flaca, De Molina consideró que su investigación era la historia más grande del año, a pesar de los esfuerzos de los clubes de fans por apoderarse de la narrativa.

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Aunque destacó el impacto mediático en torno al estado de salud del cantante, consideró que la proliferación de noticias y clips en plataformas digitales con falta de rigor periodístico ha causado ruido y desviado la atención: “Para mí, la gente está perdiendo lo que es la historia más grande del año”, sentenció.

“Nosotros dimos la exclusiva aquí y todavía siguen saliendo cosas en el día de hoy, en Instagram, en los periódicos, en todos lados”.

Presentadores de El Gordo y la Flaca en estudio y una reportera en Manhattan cubren el estado de salud de Luis Miguel. (YouTube: Captura de pantalla)

¿Cuáles son los nuevos detalles del estado de salud de Luis Miguel?

Raúl de Molina y Lili Estefan realizaron un enlace con la periodista Gelena Solano, quien compartió detalles inéditos sobre el estado de salud del llamado “Sol de México”.

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Solano indicó que pudo confirmar información en torno a la hospitalización. Destacó como novedad que, contrario a lo informado por sus fuentes en mayo pasado, Luis Miguel fue sometido no a una, sino a dos cirugías: “Supuesta y alegadamente, porque no me atrevo a confirmar eso, a él lo operaron dos veces”.

Subrayó que, en atención a cuidar sus fuentes, no puede compartir algunos detalles de su investigación. “Ya tenemos hasta el doctor que lo operó, que obviamente no vamos a mencionar el nombre... Muchísimos detalles, lamentablemente no podemos decir en cámara, pero me alegro muchísimo de que Luis Miguel ya está fuera, supuestamente, de peligro”.

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Alejandro Basteri y Michelle Salas han sido herméticos en torno al estado de salud de Luis Miguel. (abasteri / Instagram)

Semana España hizo una investigación alterna y reveló a mediados de junio que Luis Miguel había sido ingresado al Hospital Mount Sinai, uno de los centros de referencia internacional en cardiología.

Al margen del interés público por el estado de salud del cantante, figuras de su entorno han sido herméticas ante los medios. Recientemente, Michelle Salas, su hija, validó el mensaje de una usuaria que sostuvo que su silencio era una respuesta sutil a que los reportes eran falsos.

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En diciembre de 2015, se hicieron públicos de forma oficial sus problemas de tinnitus (trauma acústico crónico).

Los problemas de salud que ha enfrentado Luis Miguel en los últimos años

La salud de Luis Miguel ha estado bajo el escrutinio público debido a su exigente ritmo de trabajo y al desgaste físico propio de sus extensas giras internacionales.

La cronología de sus afecciones médicas más significativas reportadas desde 2015 hasta la fecha detalla los siguientes incidentes:

2015: Crisis por laringitis y tinnitus

Noviembre de 2015 : El cantante suspendió de manera abrupta varias presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México a los pocos minutos de haber iniciado el espectáculo. Su equipo médico confirmó que padecía un cuadro agudo de laringitis , una inflamación de las cuerdas vocales causada por esfuerzo excesivo que le impedía cantar.

Diciembre de 2015: Se hicieron públicos de forma oficial sus problemas de tinnitus (trauma acústico crónico). Esta condición le genera un zumbido constante en los oídos y una severa sensibilidad auditiva, obligándolo a pausar también sus fechas programadas en los Estados Unidos.

2023: Faringitis y agotamiento físico

Agosto de 2023: Durante el arranque de su gira mundial en Sudamérica, Luis Miguel fue atendido de emergencia e internado brevemente en una clínica de Santiago de Chile. El diagnóstico arrojó un cuadro severo de faringitis agravado por fatiga. Aunque su voz se notaba visiblemente comprometida en el escenario, el artista decidió no reprogramar ninguna fecha de ese tramo.

2024: Neumonía bilateral

Octubre de 2024: El intérprete suspendió de forma imprevista cinco conciertos consecutivos en ciudades mexicanas (Ciudad de México, Pachuca, Querétaro e Irapuato) por estrictas recomendaciones médicas. Días más tarde se confirmó que contrajo una neumonía bilateral que le generó complicaciones respiratorias agudas, obligándolo a guardar reposo absoluto.