Muere a los 34 años el animador digital Luis de la Rosa en trágico accidente de tren en Francia

Luis de la Rosa muestra su retrato fotográfico junto a la versión animada de sí mismo, conectando su persona con la serie original ‘Ash Raider World’ en el festival de Annecy. (Instagram: Luis de la Rosa)

La industria de la animación en México e internacional se encuentra de luto tras la muerte del animador digital mexicano Luis de la Rosa, quien falleció a los 34 años en un trágico accidente ferroviario ocurrido en Francia. El artista sonorense se encontraba en Europa para participar en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y presentar su proyecto independiente Ash Raider World.

La noticia comenzó a circular la noche del jueves 25 de junio, luego de que colegas y colaboradores del creador confirmaran su fallecimiento a través de redes sociales. La muerte del animador, reconocido por su participación en producciones cinematográficas de alcance global, provocó una ola de condolencias y homenajes dentro de la comunidad artística.

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Luis Manuel Villarreal, director de 'Jugando en Serio', lamenta el deceso de Luis de la Rosa, animador con quien trabajó en la película Space Jam 2, y muestra su foto. (facebook)

¿Cómo murió Luis de la Rosa en Francia?

De acuerdo con reportes difundidos por medios franceses, Luis de la Rosa murió el miércoles 24 de junio alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, después de ser arrollado por un tren del sistema Léman Express.

La prensa local señaló que el accidente ocurrió en las vías férreas cercanas a la avenida Aristide Briand. Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, el animador mexicano caminaba por una zona restringida y cerrada al público. A pesar de las advertencias emitidas por el maquinista, se produjo el impacto.

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Las autoridades francesas iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

La información trascendió inicialmente a través del medio francés Le Dauphiné Libéré, que reportó el fallecimiento de un joven dibujante mexicano durante su estancia en Francia. Horas más tarde, colegas y figuras del medio artístico confirmaron que se trataba de Luis de la Rosa.

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Colegas y amigos lamentan la muerte del animador mexicano

La noticia generó una profunda conmoción entre profesionales de la animación y el entretenimiento. Uno de los primeros en pronunciarse fue Luis Manuel Villarreal, director del estudio de animación Jugando en Serio, quien recordó haber trabajado junto a De la Rosa en Space Jam: A New Legacy.

“No puedo creer la noticia, en sirio sigo sin poder creerlo, a Luis de la Rosa lo conocía hace ya algunos años en CDMX, era un talento impresionante en la animación, tuve el gusto de trabajar en Space Jam 2 con él, un increíble ser humano, lamento profundamente su partida. Descansa en paz amigo, nos volveremos a encontrar, un abrazo y mi más profundo pésame a su familia”, escribió en Facebook.

Luis de la Rosa, figura de la animación, muestra un libro de dibujo de anime titulado "ANIME Cuadro a Cuadro" por Alex Torres, con el texto "Ahora sí, por fin me convertiré en Hokague" en pantalla. (Instagram: Luis de la Rosa)

Por su parte, el animador Alex Torres también expresó su dolor mediante una publicación en Instagram: “Hoy no solo se fue uno de los mejores animadores del país, se fue un amigo, un colega, una persona que también atenúa sus sueños y metas a futuro. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste”.

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La crítica especializada Gaby Meza contribuyó a la difusión masiva de la noticia en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a compartir mensajes de despedida y reconocimiento al trabajo del artista.

¿Quién era Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa nació en Hermosillo, Sonora, y construyó una destacada trayectoria dentro de la industria internacional de la animación.

Su talento lo llevó a participar en producciones de gran impacto como My Little Pony: The Movie, Spider-Man: Into the Spider-Verse y Space Jam: A New Legacy, proyectos que consolidaron su prestigio dentro del sector.

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Durante los últimos meses, el artista trabajaba activamente en Ash Raider World, una serie independiente que presentó durante su visita al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

Su última publicación en Instagram, realizada el pasado 2 de junio, mostraba avances del proyecto mediante una secuencia animada caracterizada por tonos violetas, blancos y trazos negros. Sin embargo, una de las publicaciones que más ha resonado tras su muerte fue la reflexión que compartió antes del inicio de 2026:

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“Otro año, otra lección:

Encuéntrate en las cosas que amas.

Presta atención a lo que ves que otros no ven.

La fe no es racional; las decisiones más importantes son instintivas.

Asegúrate de que tus intenciones estén impulsadas por el amor.

El camino solo se abre cuando caminas a través de él".

Tras confirmarse su fallecimiento, seguidores, colegas y admiradores han inundado las redes sociales con mensajes de despedida, reconociendo el legado artístico y humano que Luis de la Rosa dejó en la animación mexicana e internacional.