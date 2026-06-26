Presidenta del Senado y próxima secretaria de las Mujeres felicita a Katia Itzel García por su debut en el Mundial

Laura Itzel Castillo también reconoció la participación de la árbitra asistente mexicana Sandra Ramírez en la Copa del Mundo. (@LauraI_Castillo)

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, felicitó a la árbitra mexicana Katia Itzel García por su debut de este 25 de junio como la primera silbante central de México en un Mundial, en el partido Países Bajos-Túnez, según publicó en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Castillo también reconoció la participación de la árbitra asistente mexicana Sandra Ramírez. La próxima secretaria de las Mujeres federal afirmó que este hecho refleja “el talento, la preparación y la capacidad de las mujeres mexicanas” en el máximo escenario del futbol.

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Laura Itzel Castillo concluyó su mensaje de felicitación a las colegiadas diciendo: “Su desempeño abre camino para más mujeres que seguirán inspirando a nuevas generaciones.”

Yasmín Esquivel reconoce a Katia Itzel García por arbitrar un juego mundialista varonil

La ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel, celebró a Katia Itzel García por dirigir como árbitra central un partido de una Copa Mundial masculina de la FIFA. REUTERS/Siphiwe Sibeko

La ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, celebró a Katia Itzel García por convertirse en la primera mexicana en dirigir como árbitra central un partido de una Copa Mundial masculina de la FIFA, de acuerdo con un tuit publicado este 25 de junio por la ministra.

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En su mensaje en X, Esquivel Mossa señaló que, junto a García, estará la árbitra asistente Sandra Ramírez, y calificó el hecho como “un momento histórico para el arbitraje mexicano”.

“Cada logro de una mujer abre camino para muchas más”, escribió la ministra, quien añadió que la “preparación, disciplina y profesionalismo” de las árbitras son ejemplo de que “el talento, el esfuerzo y la perseverancia abren nuevas oportunidades e inspiran a más mujeres a seguir conquistando espacios”.

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Katia Itzel García se convierte en la primera mexicana que dirige un partido varonil en una Copa del Mundo

La FIFA aprobó un uniforme arbitral con franjas tricolor para Katia Itzel García en el partido Túnez vs Países Bajos como gesto conmemorativo. REUTERS/Claudia Greco

Katia Itzel García debutó como árbitra central en el Mundial 2026 y lo hizo con un uniforme con franjas tricolor aprobadas por la FIFA, un gesto conmemorativo en el partido Túnez vs Países Bajos que la convierte en la primera mexicana en dirigir como jueza principal un juego varonil de Copa del Mundo.

La silbante de 33 años apareció en la cancha del Estadio Kansas City acompañada por la también mexicana Sandra Ramírez, y ambas portaron el detalle verde, blanco y rojo en camiseta y short. Ese elemento resaltó porque la FIFA mantiene protocolos estrictos sobre la indumentaria arbitral y revisa antes de cada partido las combinaciones autorizadas.

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El uniforme tricolor es en un homenaje avalado por la propia FIFA por tratarse del primer juego mundialista de García Mendoza como árbitra central. La federación internacional habría permitido esa insignia como una excepción conmemorativa dentro de un diseño personalizado.

Las reglas de la FIFA establecen que los árbitros usan uniformes oficiales entregados por el patrocinador técnico, actualmente Adidas, con colores y diseños definidos para toda la competencia. La organización puede cambiar la combinación si existe coincidencia con los equipos o si la visibilidad en transmisión no es suficiente.

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Entre las excepciones hay detalles conmemorativos aprobados por FIFA, como parches especiales en partidos con una carga particular. En este caso, la árbitra de la Liga MX recibió autorización para llevar la insignia tricolor en su camiseta.

La árbitra de la UNAM comenzó en 2015 y obtuvo el gafete FIFA en 2019

Katia Itzel García, egresada de la UNAM en Derecho y Ciencias Políticas, inició en el arbitraje amateur en 2015. REUTERS/Claudia Greco

La mexicana estudió Derecho y Ciencias Políticas en la UNAM. En una entrevista previa explicó la relación entre esa formación y su trabajo en la cancha: “La política hacia las decisiones y al poder, el derecho hacia las decisiones y a la justicia. Estas carreras tienen que ver con lo que hago, porque los árbitros son los que hacen que funcionen las cosas y se respeten las reglas”.

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Su trayectoria en el arbitraje amateur comenzó en 2015 y un año después dio el salto al sector profesional. Cuando inició en la Tercera División, de 900 árbitros profesionales en México apenas 30 eran mujeres, en un ambiente que ella describió como “hostil y fuerte”.

En 2019 obtuvo el gafete FIFA. Después acumuló participaciones en torneos internacionales y en 2024 se convirtió en la primera mujer en dos décadas en dirigir un partido del máximo circuito varonil del futbol mexicano.

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