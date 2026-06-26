Roberto Lazzeri asume la Embajada de México en Estados Unidos: alista su reconocimiento oficial ante Donald Trump

Roberto Lazzeri Montaño el nuevo embajador de México en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 24 de junio, Roberto Lazzeri Montaño formalizó su cargo como embajador de México en Estados Unidos, convirtiéndose en la representación diplomática oficial entre ambos países, así lo dio a conocer la Secretaria de Relaciones Exteriores () a través de un comunicado.

Al presentar las copias de estilo de sus cartas credenciales ante Monica Crowley, jefa de Protocolo del Departamento de Estado estadounidense, el funcionario asumió la conducción de la embajada mexicana y dio inicio a sus labores ante las autoridades de EEUU.

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Designado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum y avalado por el Senado el 10 de junio, Lazzeri arribó a Washington, D.C. el 23 de junio. Tras la entrega de la documentación protocolaria, quedó facultado para establecer contacto formal con instancias estadounidenses.

En los próximos días, presentará sus cartas credenciales ante el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo autorizará de manera oficial como embajador extraordinario y plenipotenciario del gobierno estadounidense.

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“México y Estados Unidos establecieron relaciones diplomáticas el 12 de diciembre de 1822. Desde entonces, se ha construido una de las relaciones bilaterales más sólidas del mundo, sustentada en más de 3,100 kilómetros de frontera común, una intensa integración económica y más de 40 millones de personas de origen mexicano en EE. UU., quienes constituyen el vínculo humano más sólido entre ambas naciones”, escribió la dependencia en el documento.

Roberto Lazzeri fue ratificado como embajador de México en Estados Unidos. (X/@robertolazzeri)

Prioridades diplomáticas de Roberto Lazzeri como embajador de México en EEUU

La política exterior mexicana mantendrá como prioridad una relación sólida y equilibrada con su país vecino, sustentada en respeto a la soberanía, confianza recíproca y responsabilidad compartida.

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El embajador Lazzeri resaltó que la magnitud y complejidad del vínculo exige “una cooperación constante”, reflejando el compromiso de las dos naciones con la estabilidad y el desarrollo conjunto.

“La Embajada de México continuará impulsando una agenda bilateral de largo plazo enfocada en la protección de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y migración, así como la ampliación del comercio y la inversión para consolidar a América del Norte como una región más competitiva que genere beneficios para ambos pueblos”, resaltó la SRE.

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En el actual contexto internacional, el país reitera su apuesta por una relación estratégica de largo plazo con EEUU. Las autoridades nacionales consideran que la colaboración soberana y firme genera mayor prosperidad y seguridad cuando se construye sobre la base de la confianza mutua y una visión de futuro compartida.

Antes de asumir el liderazgo de la Embajada en Washington, el funcionario acumuló experiencia directiva en Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, además de desempeñarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y forjar una carrera destacada en los sectores económico, financiero e internacional. Su trayectoria aporta una visión integral para fortalecer la relación bilateral en una etapa clave para ambas naciones.

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