México

Pablo Lemus se reúne con el rey de España Felipe VI previo al partido España vs Uruguay en Guadalajara

El gobernador informó que sostuvieron una reunión de colaboración en beneficio de “nuestras comunidades”

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El Rey Felipe VI se reúne con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se reunió este viernes 26 de junio con el rey de España Felipe VI durante su visita a México, previo al partido de la selección Española vs Uruguay, el cual se llevará a cabo a las 18:00 horas en Guadalajara.

“Qué honor recibir al Rey de España, Felipe VI”, publicó en sus redes sociales el gobernador emecista Pablo Lemus, quien aseguró que el objetivo de la reunión era conversar sobre acuerdos de colaboración entre ambas entidades.

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La reunión forma parte de la agenda del monarca español, quien asistirá al partido de su selección en el Estadio Guadalajara como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pablo Lemus se reúne con el rey de España Felipe VI p
Pablo Lemus se reúne con el rey de España Felipe VI p (X: @CasaReal)

Pablo Lemus recibe al monarca español en Guadalajara

En el video compartido por el jefe del ejecutivo estatal, se aprecia el momento en el que los dos funcionarios se saluda y comparten, frente a las cámaras, algunas palabras.

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“Perdón la voz, pero ayer cantamos mucho” dijo un poco afónico el gobernador, quien la noche de ayer estuvo presente en el concierto de Alejandro Fernández en la Glorieta de la Minerva de Guadalajara, donde se le vio disfrutando y cantando a todo pulmón.

“Y hoy vamos a cantar más goles, ¿no?" agregó, entre risas de los asistentes, estrechando la mano del representante de la Corona española para después presentarle su equipo: Lilián Ruiz, directora de Relaciones Internacionales. Junto a ella se encontraban Rafael Martínez, jefe de oficina; Andrea Blanco, coordinadora de Educación y Deporte; y Mauro Garza, coordinador de Asuntos Económicos.

Partido España vs Uruguay

El partido corresponde a la definición del Grupo H. Uruguay, que suma dos títulos mundiales, se enfrenta a España, poseedora de un campeonato mundial y campeona de Europa en 2024.

El líder del Grupo H avanzará para jugar ante el segundo del Grupo J en el Estadio de Los Ángeles el 2 de julio. El equipo que termine segundo en el Grupo H se medirá al primero del Grupo J en Miami el 3 de julio. El tercer clasificado del Grupo H podría cruzarse con los ganadores de los grupos A, G, I o L.

Uruguay y España ya disputaron un partido en la Copa del Mundo de Brasil 1950, donde igualaron 2-2 en la ronda final, en un torneo que terminó con la selección uruguaya como campeona.

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