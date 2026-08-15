Cachirula & Loojan y Alemán gratis en Iztapalapa: a qué hora son los conciertos y cómo llegar

El festival reúne reguetón, hip hop, cultura urbana y una beca universitaria en una jornada pensada para los jóvenes de la demarcación.(Instagram/ @cachirulaa)

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La Alcaldía Iztapalapa organiza hoy, 15 de agosto, el festival gratuito “Iztapalapa es así: Juventudes que Transforman”, con Cachirula, Loojan y Alemán como actos estelares en el Deportivo Francisco I. Madero. El evento, impulsado desde la presidencia de México para combatir la violencia juvenil, arranca desde las 13:15 horas y no tiene costo de entrada.

El festival reúne reguetón, hip hop, cultura urbana y una beca universitaria en una jornada pensada para los jóvenes de la demarcación.

Cahirula y Loojan sorprendieron con su presentación en Coachella (@loojanmusic @cachirula/Instagram)

La cartelera completa y sus horarios

El festival abre con siete actos a partir de las 13:15 horas. Este es el orden de presentaciones:

13:15 horas: Rycht Coins

13:30 horas: Yencko

13:50 horas: Nando Rodríguez

14:10 horas: Chino “El Gorila”

14:40 horas: Michael G

15:00 horas: Transe Dance

15:15 horas: AEEX

16:00 horas: Cachirula y Loojan

17:30 horas: Alemán

También participan en la jornada Hip Hop por la Paz y Nasty Dynasty, agrupaciones vinculadas a la escena urbana de la Ciudad de México.

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El cartel promocional del evento 'Iztapalapa es así' detalla los horarios y los artistas que se presentarán el 15 de agosto en el Deportivo Francisco I. Madero de la Alcaldía Iztapalapa. (Alcaldía Iztapalapa)

Actividades más allá de la música

El festival no se limita a los conciertos. La Alcaldía Iztapalapa habilitará zonas de cultura urbana con las siguientes actividades:

Talleres y exhibiciones de graffiti

Exhibiciones de BMX y skate

Muestra de autos low rider, motos y tuning

Zona de barbería

Área de barras para ejercicio

La “Beca Bellaka”: apoyo para universitarios

Cachirula y Loojan anunciaron que durante su presentación de las 16:00 horas sortearán la llamada “Beca Bellaka” (X/@cachirulaaa)

Cachirula y Loojan anunciaron que durante su presentación de las 16:00 horas sortearán la llamada “Beca Bellaka”, un apoyo económico de $7,500 pesos mexicanos para estudiantes universitarios residentes de Iztapalapa.

La selección de los beneficiarios será aleatoria y estará a cargo del propio dueto en el escenario. Para participar, los interesados deben cumplir estos requisitos:

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Ser estudiante universitario y residir en Iztapalapa (presentar comprobante de domicilio)

Llevar boleta oficial o constancia de estudios vigente en original, firmada y con sello

Contar con un promedio de entre 9.5 y 10

Quiénes son los artistas principales

Su proyecto Sexolandia —del que ya van dos entregas— los posicionó dentro del circuito nacional de festivales. En 2026 dieron el salto internacional al presentarse en el Festival Coachella, en Indio, California, junto a figuras como Karol G y Justin Bieber. Cachirula & LOOJAN. (Instagram)

Cachirula, cuyo nombre real es Karla Julieta Sánchez, y Loojan, Eder Ulises Luján, son el dúo que lidera el llamado “reguetón mexa” en México. Construyeron su carrera de forma completamente independiente, sin respaldo de grandes sellos discográficos, y se dieron a conocer con canciones como “Beiby”, “Uii”, “Rikachu” y “Supreme”.

Su proyecto Sexolandia —del que ya van dos entregas— los posicionó dentro del circuito nacional de festivales. En 2026 dieron el salto internacional al presentarse en el Festival Coachella, en Indio, California, junto a figuras como Karol G y Justin Bieber.

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Alemán, cuyo nombre real es Érick Raúl Alemán Ramírez, es rapero originario de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Inició su carrera en 2014 con el álbum Pase de Abordar y consolidó su proyección internacional con Eclipse (2018), disco con el que giró por México, Chile, Argentina y España.

A lo largo de más de una década de trayectoria, ha colaborado con Snoop Dogg, Peso Pluma, Santa Fe Klan, C. Tangana y Bizarrap, entre otros. En 2021 fue reconocido como Mejor Acto de América Latina Norte por los MTV Europe Music Awards, y en 2023 la revista Forbes lo incluyó en su lista “Mexican Power” junto a Peso Pluma y Danna Paola.

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Cachirula, cuyo nombre real es Karla Julieta Sánchez, y Loojan, Eder Ulises Luján, son el dúo que lidera el llamado “reguetón mexa” en México. Foto: EFE

Cómo llegar al Deportivo Francisco I. Madero

El recinto se ubica en Avenida Telecomunicaciones, entre Prolongación Plutarco Elías Calles y Calle 3, colonia Chinampac de Juárez, Iztapalapa.

Las opciones de transporte público para llegar son:

Metro Línea A: La estación más cercana es Canal de San Juan, a 12 minutos a pie del deportivo.

Autobús: Las rutas 108, Ruta 110, Ruta 31, Sor Juana–Metro Xola y 165-A tienen paradas próximas al recinto.

La entrada al festival es completamente gratuita y está dirigida a toda la población, aunque la beca universitaria aplica exclusivamente para residentes de la alcaldía.