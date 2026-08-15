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Los lugares de CDMX donde Pedro Infante grabó sus películas del Cine de Oro Mexicano y que aún pueden visitarse

Este 15 de agosto se celebra el Día del Cine nacional

Así luce actualmente la famosa casa de CDMX donde Pedro Infante y Elsa Aguirre grabaron ‘Cuidado con el amor’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Así luce actualmente la famosa casa de CDMX donde Pedro Infante y Elsa Aguirre grabaron ‘Cuidado con el amor’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
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En la memoria del Cine de Oro mexicano, la Ciudad de México ocupa un lugar especial. Sus calles, iglesias y vecindades fueron el escenario de historias protagonizadas por Pedro Infante y que hoy siguen vivas en la pantalla y en el recuerdo colectivo.

En este Día Nacional del Cine Mexicano, recorrer estos lugares es también hacer un viaje por el corazón nostálgico de la cultura nacional.

La Capilla de la Conchita en Coyoacán: testigo de un amor imposible

En el tranquilo barrio de Coyoacán, la Capilla de la Inmaculada Concepción, conocida popularmente como La Conchita, permanece casi idéntica a como lucía en 1957.

Allí, Pedro Infante y María Félix protagonizaron el baile más recordado de Tizoc: Amor indio, consolidando una de las escenas más emblemáticas del cine mexicano.

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Capilla de la Conchita en Coyoacán CDMX: la historia del recinto donde Pedro Infante y María Félix grabaron ‘Tizoc: Amor indio’ (Foto: Gobierno de la CDMX)
Capilla de la Conchita en Coyoacán CDMX: la historia del recinto donde Pedro Infante y María Félix grabaron ‘Tizoc: Amor indio’ (Foto: Gobierno de la CDMX)

A pesar de los siglos y de los embates del tiempo, la capilla ha sido restaurada y hoy sigue en pie, conservando su arquitectura barroca y una historia que se remonta a tiempos prehispánicos. Este recinto fue declarado monumento nacional en 1932 y, tras el sismo de 2017, se sometió a nuevas restauraciones que le devolvieron su esplendor.

Las calles de San Ángel: el escenario de “Dos tipos de cuidado”

Al sur de la ciudad, el barrio de San Ángel en la alcaldía Álvaro Obregón mantiene el mismo aire colonial y las calles adoquinadas que vieron pasar a Pedro Infante y Jorge Negrete en Dos tipos de cuidado.

Las escenas se filmaron en torno a la Parroquia de San Jacinto y las propiedades privadas cercanas, que han conservado su esencia.

El más grande clásico del Cine de Oro que unió a ‘El Inmortal’ y ‘Charro Cantor’ también fue filmado en un importante rancho y una de las iglesias más antiguas del país Crédito: TikTok/@capitancruz_

El vecindario, hoy uno de los más exclusivos y cotizados de la capital, preserva la atmósfera de pueblo antiguo que sirvió de telón de fondo para varios de los éxitos de Infante, como Cuidado con el amor y Ansiedad.

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El edificio de Pepe el Toro: una pelea que quedó en la memoria

Uno de los momentos más recordados de Nosotros los ricos es la pelea entre Pepe el Toro (Pedro Infante) y El Tuerto, una escena que se desarrolló en el emblemático edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Avenida Juárez #90, esquina con Humboldt.

El inmueble, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue testigo de este enfrentamiento que subió hasta el techo, simbolizando la lucha y la resiliencia de los personajes.

Edificio juarez 90 cfe
(FB El mexico que se fue)

Actualmente, el edificio ha cambiado de uso y apariencia. Tras varias remodelaciones y revisiones estructurales, perdió parte de sus niveles originales y su aspecto es más sobrio, con cortinas metálicas y la señalización de un “Centro de atención de usuarios del Sindicato Mexicano de Electricistas”.

Aunque hoy su fachada es gris y su actividad es incierta, el lugar sigue despertando recuerdos en quienes reconocen el valor histórico de sus muros para el cine nacional.

Edificio juarez 90 cfe
(FB El mexico que se fue/Google Maps)

El significado de estos escenarios para el público actual

Hoy, muchos de estos lugares siguen en pie, convertidos en puntos de interés tanto turístico como cultural. Sus fachadas, calles y altares son testigos silenciosos de la transformación de la ciudad, pero también de la permanencia de una identidad que se forjó entre cámaras, luces y la pasión de sus intérpretes.

Visitar la Capilla de la Conchita, las calles de San Ángel o las viejas vecindades es revivir, aunque sea por un momento, el esplendor y la nostalgia del cine de oro mexicano. La Ciudad de México se convierte así en un gran set de filmación, donde el pasado y el presente se encuentran para seguir contando historias.

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