La intrincada conexión entre el cerebro y el intestino se visualiza junto a bacterias, flores y estructuras moleculares, indicando la relación del eje cerebro-intestino en la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre la salud intestinal y el bienestar emocional ha cobrado relevancia en la investigación científica de los últimos años.

Diversos estudios apuntan a que el consumo de probióticos puede desempeñar un papel significativo en la prevención y el tratamiento de la depresión.

La influencia de la microbiota intestinal sobre el cerebro, conocida como el eje intestino-cerebro, ha abierto nuevas perspectivas en el abordaje de los trastornos del estado de ánimo.

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En este contexto, especialistas en salud mental y nutrición exploran cómo la incorporación de probióticos a la dieta cotidiana puede contribuir a reducir los síntomas depresivos y favorecer el equilibrio emocional.

La pared intestinal saludable muestra bacterias beneficiosas que interactúan con partículas luminosas de frutos rojos, granada y nueces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es como debes consumir probióticos para reducir síntomas de depresión y ansiedad

Como mencionamos antes, investigaciones recientes han señalado que el consumo de probióticos puede incidir en la reducción de síntomas asociados a la depresión y la ansiedad.

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Especialistas en salud mental y microbiota, como los citados por la Gaceta UNAM, destacan que la forma y frecuencia de consumo de estos microorganismos es clave para obtener sus beneficios.

Los expertos recomiendan optar por alimentos fermentados de manera natural, como el yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi y el miso, así como suplementos probióticos certificados.

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Se sugiere incorporar estos alimentos en la dieta diaria, priorizando aquellos productos que contengan cepas específicas de Lactobacillus y Bifidobacterium, identificadas en estudios científicos por su impacto positivo en el eje intestino-cerebro.

El consumo debe ser regular y constante, ya que la efectividad de los probióticos depende de su presencia continua en la microbiota intestinal.

La recomendación general de los especialistas es incluir al menos una porción de alimentos probióticos al día, acompañada de una dieta rica en fibra, frutas y verduras, que favorecen el desarrollo de las bacterias benéficas.

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Además, se aconseja evitar el consumo excesivo de antibióticos y alimentos ultraprocesados, ya que pueden alterar el equilibrio de la microbiota y disminuir la eficacia de los probióticos.

La consulta con un profesional de la salud es fundamental antes de iniciar la suplementación, especialmente en casos de padecimientos médicos o uso de otros fármacos.

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El seguimiento de estas pautas permite aprovechar el potencial de los probióticos como complemento en el abordaje de síntomas de depresión y ansiedad, en el contexto de una estrategia integral de salud mental.

Una vibrante ilustración presenta alimentos probióticos como una manzana, kéfir, yogur y un pepinillo bailando felizmente con microorganismos dentro de un intestino saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de consumir probióticos para combatir la depresión y la ansiedad

El consumo de probióticos favorece el equilibrio de la microbiota intestinal , lo que incide directamente en la salud mental a través del llamado eje intestino-cerebro. Este eje es una vía de comunicación bidireccional en la que los microorganismos del intestino influyen en la producción y regulación de neurotransmisores que afectan el estado de ánimo y la respuesta emocional.

Uno de los principales beneficios de consumir probióticos es el aumento en la producción de serotonina y GABA (ácido gamma-aminobutírico). La serotonina regula funciones clave como el sueño, el apetito y el estado de ánimo, y se estima que hasta el 90% de este neurotransmisor se sintetiza en el intestino. El GABA, por su parte, ayuda a disminuir la ansiedad y promueve un estado de calma.

Los probióticos, especialmente las cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium, contribuyen a la reducción de la inflamación sistémica , un proceso que se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar trastornos depresivos y ansiosos. Al disminuir la inflamación, se reduce la probabilidad de que sustancias proinflamatorias alteren el funcionamiento cerebral.

El fortalecimiento de la barrera intestinal es otro efecto positivo de los probióticos. Una barrera intestinal fuerte impide el paso de toxinas y moléculas dañinas al torrente sanguíneo, protegiendo así al sistema nervioso central de estímulos que pueden desencadenar síntomas de ansiedad y depresión.

Diversos estudios han documentado que el consumo regular de probióticos puede mejorar la calidad del sueño , un aspecto esencial para la salud mental, ya que el insomnio o el sueño interrumpido suelen agravar los síntomas de la depresión y la ansiedad.

Otro beneficio importante es la reducción de los niveles de cortisol , la hormona del estrés. Al disminuir el cortisol, los probióticos ayudan a mejorar la respuesta del cuerpo ante situaciones estresantes, lo que se traduce en una mayor tranquilidad y una percepción de bienestar.

Los probióticos pueden atenuar los síntomas físicos asociados a la ansiedad, como molestias digestivas y dolor abdominal, que son frecuentes en personas con trastornos de ansiedad y pueden afectar la calidad de vida.