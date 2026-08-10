Christian Nodal tiene 21 días para salvar “El Forajido”: IMPI detectó tres marcas similares y le dio plazo hasta septiembre

Christian Nodal tiene los días contados para rescatar la marca que pretende usar como nueva imagen. (Facebook Christian Nodal)

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En medio de la disputa legal con su padre por su propia identidad artística, Christian Nodal tiene 21 días para responder ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y defender su derecho a usar “El Forajido” como nueva marca, o el trámite quedará cancelado.

El Instituto notificó al representante del cantante el 16 de julio que encontró tres antecedentes registrados con denominaciones similares, todos vigentes, y fijó septiembre como plazo límite para presentar argumentos y pruebas para poderse quedar con la marca. Si no hay respuesta, la solicitud se tendrá por abandonada.

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El registro fue presentado el 22 de abril de 2026 bajo el expediente 3606840. Nodal solicitó la marca para servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales. En ese mismo periodo presentó otras siete solicitudes relacionadas con el mismo nombre, que abarcan conciertos, grabación y difusión de música, venta de boletos, publicidad, ropa, productos impresos y telecomunicaciones.

Por qué Nodal necesita un nombre nuevo

El artista Forajido se arrodilla con los brazos extendidos y la mirada al cielo, en una dramática fotografía en blanco y negro donde una cruz de luz emerge detrás de él. (Instagram/@nodal El Forajido)

Para entender el problema hay que partir de un dato: Christian Nodal no es dueño de su propio nombre artístico. La marca “Christian Nodal” fue registrada en 2016 ante el IMPI por su padre, Jaime González, a través de la empresa JG Music, cuando el cantante tenía 17 años.

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González renovó esa titularidad en enero de 2026 por 10 años más, sin consultar a su hijo, que ya era mayor de edad. El registro quedó vigente hasta 2036.

El control del padre sobre el nombre del cantante no se limitaba al IMPI. Una constancia del INDAUTOR mostró que la reserva de derechos de “Christian Nodal” también aparecía a nombre de Jaime González como titular al 100%. Ese documento fue expedido en 2016 y señalaba marzo de 2026 como fecha de vencimiento, salvo renovación. Dos instituciones distintas, un mismo resultado: Nodal no figura como dueño de su propio nombre en ninguna de las dos.

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Eso significa que el cantante no puede usar legalmente su nombre en conciertos, discos o campañas publicitarias sin autorización de su padre. El propio Nodal lo confirmó en un concierto en Querétaro el 26 de abril: “Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre van a ser de ustedes”.

Ante ese escenario, apostó por construir una identidad nueva. “El Forajido” no es un concepto ajeno a su carrera: en 2022 lanzó Forajido EP 1 y en 2023, Forajido EP 2. Borró sus publicaciones en Instagram, cambió su foto de perfil y agregó ese nombre a su biografía. El registro ante el IMPI era el paso legal para consolidar esa nueva identidad de forma independiente.

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Grupo Forajido lleva ese nombre desde 1994

El primer obstáculo para Nodal llegó el 15 de mayo, cuando Grupo Forajido, una agrupación sinaloense con más de tres décadas de trayectoria, presentó un escrito de oposición formal ante el IMPI para bloquear la solicitud del cantante.

José Manuel Maldonado, fundador e integrante del grupo, explicó al programa Ventaneando que sus abogados lo alertaron sobre la solicitud: “Me avisaron mis abogados. Me dijeron que habían detectado una solicitud de registro de la marca ‘El Forajido’. Simplemente decidimos defender lo que se nos otorgó en su momento”.

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Grupo Forajido. (Spotify)

El argumento legal de la agrupación es que agregar el artículo “El” no basta para distinguir ambas denominaciones. El IMPI debe considerar similitudes gramaticales, fonéticas y conceptuales entre los dos nombres. La marca de Grupo Forajido está registrada y vigente hasta 2034, y ambos operan en el mismo sector: la Clase 41 del IMPI, que abarca entretenimiento, espectáculos y actividades culturales.

Para respaldar su oposición, la agrupación anexó al expediente portadas de discos, carteles, flyers, videos, notas de prensa y material promocional que acredita el uso del nombre desde 1994 y su primer concierto documentado en febrero de 1995, en Morelia.

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“Forajido no es nada más el logotipo y el nombre. Son los discos, las canciones, las giras, las horas en el autobús, las promociones, los viajes, los aviones”, dijo Maldonado. Pese a la disputa legal, el fundador del grupo expresó simpatía por el cantante.

El IMPI encontró tres antecedentes, no solo uno

Nodal eliminó sus publicaciones en Instagram, cambió su foto de perfil y agregó la marca "Forajido" a su biografía. (Nodal: Instagram)

En un oficio fechado el 6 de julio, el IMPI fue más allá de la oposición de Grupo Forajido y detectó por cuenta propia tres antecedentes registrados que representan un “impedimento legal oponible al registro solicitado”. La autoridad determinó que “El Forajido” resulta “semejante en grado de confusión” con otras marcas que “pretenden distinguir servicios similares”.

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Los tres antecedentes son: la marca de Grupo Forajido, vigente hasta 2034; “Forajidos”, registrada para eventos y clubes de motociclismo; y otra solicitud de “Forajido” para lucha libre y eventos deportivos.

Hay una excepción dentro del propio trámite del cantante. Una de las ocho solicitudes que presentó en abril y mayo tomó un camino distinto: Nodal registró “El Forajido” como denominación, pero el diseño presentado mostraba únicamente una “N” estilizada.

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El IMPI detectó la diferencia y determinó que ese trámite continuara de forma independiente, como “N y Diseño”. Ese registro avanza sin los obstáculos que enfrenta el nombre.

El padre dice estar listo para negociar

Christian Nodal sonríe y señala a la cámara junto a sus padres, quienes brindan con copas de champán, en medio de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento familiar. (Infobae México / Especial )

Mientras el plazo del IMPI corre, Jaime González salió a dar su versión. En declaraciones a Despierta América el pasado 13 de julio, el padre del cantante negó cualquier distanciamiento con su hijo.

Sobre los derechos del nombre y la imagen, reconoció que hay pláticas en curso: “Los derechos de su nombre y su imagen, estamos en eso, estamos en pláticas”.

González abrió además la puerta a una salida anticipada del contrato de representación, vigente hasta 2035: “Que me marque y nos liberamos cuando él quiera. Yo no tengo ningún problema, la verdad. Es mi hijo, lo amo y estoy listo para lo que quiera”.

Nodal no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de su padre. El plazo del IMPI vence en septiembre. El contrato con JG Music sigue vigente.