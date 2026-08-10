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Así fue el reencuentro de Ximena Herrera y Mariana Ochoa en el Exilio de La Casa de los Famosos México 2026

Tras ser eliminada en la segunda gala, Ximena ingresó al Exilio y se topó con la primera eliminada de la temporada

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Tras ser eliminada en la segunda gala, Ximena ingresó al Exilio y se topó con la primera eliminada de la temporada. (Captura de pantalla TikTok)
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La actriz Ximena Herrera se convirtió este domingo 9 de agosto en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, pero su salida de la casa no cerró su participación en el reality. Al abandonar el cuarto principal, ingresó al Exilio, un espacio secreto donde ya esperaba Mariana Ochoa, primera eliminada de la temporada. Ambas tienen hasta el martes para que el público vote y decida cuál de las dos regresa a la competencia.

El reencuentro entre las dos eliminadas arrancó con una mezcla de sorpresa y emoción. Herrera no tardó en dejar claro su estado de ánimo al entrar al nuevo espacio: “No venía preparada para esto, Gali”, le dijo a Galilea Montijo, conductora que se conectó por primera vez al Exilio para explicarles las reglas. Ochoa, por su parte, reaccionó con gritos y no ocultó su postura: “Yo no me quería ir”.

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La conductora les informó que el Exilio no es el fin del juego. “Esto es una experiencia dentro de la experiencia”, les dijo Galilea. “A partir de este momento y hasta el martes, el público va a votar y una de ustedes dos tendrá la oportunidad de regresar a la casa como jugadora”. La noticia desató gritos de ambas participantes y Herrera no pudo contenerse: “Qué emoción, Gali. Me emociona mucho”.

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La segunda gala de La Casa de los Famosos México 2026 dejó a Ximena Herrera fuera de la casa, pero no del juego: un espacio secreto llamado el Exilio la reunió con Mariana Ochoa y abre la puerta a un regreso. (Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

La dinámica incluye condiciones específicas. Quien regrese a la casa esta primera semana no podrá nominar ni ser nominada. Además, la transmisión del Exilio estará disponible las 24 horas del día exclusivamente en Vix Premium, por lo que el público podrá observar a las dos participantes en tiempo real antes de emitir su voto.

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“El Exilio” siempre existió dentro de la casa

La Jefa también tomó la palabra para aclarar el origen del espacio. “Este espacio siempre existió en mi casa, pero esta noche lo está conociendo el público y ustedes son las primeras que lo ocupan”, señaló. Galilea añadió que los habitantes que permanecen en la casa no tienen ningún conocimiento de la existencia del Exilio.

Las condiciones del nuevo espacio son más austeras que las del cuarto principal. Galilea les advirtió que convivirán esas 48 horas con menos comodidades, aunque con lo necesario para una estadía normal.

Ya a solas en el Exilio, Herrera le contó a Ochoa un detalle que cobró otro sentido con los hechos de la noche. “Es una tontería, pero el jueves en el programa de Jordi, de hecho él estuvo en Big Brother hace años y yo le decía: ‘¿Por qué no me dan una segunda oportunidad y la gente vota?’”, relató entre risas. Ochoa la interrumpió sorprendida: “No, en serio, como que lo llamaste con…”. La conversación fue cortada por la Jefa, quien les recordó que Mariana no podía responder preguntas sobre el exterior.

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El domingo 9 de agosto, la segunda gala del reality reveló el Exilio, un espacio inédito donde Ximena Herrera y Mariana Ochoa conviven 48 horas mientras el público vota. (Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

La salida de Herrera de la casa se gestó durante la gala de posicionamientos. Gema Garoa la acusó de jugar en bandos opuestos. Moisés Peñaloza señaló que no logró conectar con ella en ningún momento del encierro. Karina Torres y Flor Vigna también se posicionaron frente a la actriz, esta última por razones de estrategia vinculadas a los equipos. En la silla giratoria frente a Masad Altamimi, el veredicto del público la dejó fuera con una votación que rompió récords en el reality.

Herrera no se fue sin dejarle un mensaje a Ochoa al momento del reencuentro: “Se siente refeo, se te extrañó mucho”.

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