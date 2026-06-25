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No es Infonavit: paso a paso para solicitar el apoyo del gobierno de la CDMX para remodelar tu unidad habitacional

El gobierno de la CDMX tiene un programa que financia obras de remodelación en unidades habitacionales sin créditos, sin deuda y sin pasar por el Infonavit

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Mujer con blusa rosa de pie junto a ventana, con sofá azul detrás. Se ven cortinas blancas y un barrio de Ciudad de México con edificios y árboles.
El gobierno de la CDMX tiene un programa social de vivienda que financia mejoras en unidades habitacionales sin créditos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de la Ciudad de México tiene un programa que financia la remodelación de áreas comunes en unidades habitacionales sin créditos ni efectivo de por medio.

Se llama OTOCH y opera bajo reglas estrictas publicadas cada año por la Secretaría de Vivienda, según la Guía del Programa Social 2026 “OTOCH” de la Comisión de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal y el Congreso de la Ciudad de México.

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Monumento Ángel de la Independencia bajo un cielo azul claro en Ciudad de México. El sol brilla detrás de la estatua dorada. Edificios y tráfico vehicular rodean el área.
El programa OTOCH de la Secretaría de Vivienda de la CDMX destina recursos públicos para rehabilitar unidades habitacionales de interés social y popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa no tiene relación con el Infonavit. Mientras ese organismo federal otorga créditos hipotecarios individuales, OTOCH atiende exclusivamente los espacios colectivos.

Los requisitos que debe cumplir la unidad para recibir el apoyo

El programa concentra sus recursos en unidades de interés social y popular con rezago en mantenimiento.

Las zonas con mayores índices de marginación tienen prioridad en la asignación. Las viviendas unifamiliares quedan fuera del esquema.

Mujer mexicana sonriente, de mediana edad, sostiene llaves frente a un edificio de apartamentos moderno y árboles frondosos en un día soleado en la Ciudad de México.
El gobierno de la CDMX financia obras de mejora en unidades habitacionales a través del programa OTOCH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las unidades beneficiadas deben estar constituidas bajo régimen condominal o figura similar, como copropiedades o cooperativas de vivienda.

Además, deben haber sido adquiridas preferentemente a través de organismos como FOVISSSTE, Infonavit, FIDEURBE, INDECO o INVI.

Se priorizan conjuntos con mayor antigüedad, concentración de población vulnerable o deterioro estructural evidente, según la Guía del Programa Social.

Infografía ilustra requisitos y criterios de programa de apoyo a vivienda. Muestra edificios, obreros, oficinistas, logos de FOVISSSTE, Infonavit, familias y dinero.
Un gráfico ilustra los requisitos y criterios de asignación para el programa de apoyo a vivienda del gobierno de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recursos provienen del presupuesto público de la CDMX y se contratan empresas especializadas; ningún peso se entrega en efectivo a los habitantes.

Qué trabajos de remodelación y mejora cubre el programa

Las intervenciones del programa se agrupan en tres ejes:

  • Mantenimiento mayor (transformación): obras de rehabilitación profunda en áreas comunes con deterioro estructural.
  • Mantenimiento menor (regeneración): reparaciones y mejoras de menor escala para preservar el estado de la unidad.
  • Cultura y organización condominal (bienestar): acciones sociales y culturales que fortalecen la convivencia y el sentido de comunidad.

El apoyo se brinda para la mejora de espacios comunes: andadores, bardas, cisternas, áreas verdes, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, entre otros.

Imagen renderizada de edificios residenciales y comerciales en una calle concurrida. Se aprecian obreros en andamios y balcones, y personas en la acera.
Para acceder al programa OTOCH, los vecinos deben conformar un Comité de Seguimiento que represente a toda la unidad habitacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de esos ejes caben desde impermeabilización y pintura hasta instalación de alarmas, cámaras, murales y proyectos culturales que buscan reforzar la convivencia entre vecinos.

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Entre los trabajos más frecuentes están la reparación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas, la rehabilitación de cisternas, tinacos, escaleras, elevadores y bardas, y el mantenimiento de áreas verdes y mobiliario urbano.

Techo sin goteras Aplicación de recubrimiento Aislamiento del tejado Impermeabilización de techos Mantenimiento estructural Protección contra humedad Solución impermeabilizante Revestimiento antilluvia Techo reforzado Impermeabilización casera Cuidado del tejado Materiales de construcción Techo impermeabilizado Protección climática - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El programa OTOCH cubre desde reparaciones eléctricas e hidráulicas hasta impermeabilización, iluminación y proyectos culturales en áreas comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recursos no se entregan en efectivo: se contratan empresas especializadas con base en diagnósticos técnicos y acuerdos vecinales, según la información oficial.

Paso a paso para solicitar el apoyo

El proceso comienza con la organización vecinal. Los habitantes deben conformar un Comité de Seguimiento, órgano que representa a la unidad y da seguimiento a la solicitud y ejecución de los trabajos.

Primero, consultar las reglas de operación vigentes. La Secretaría de Vivienda las publica cada año; leerlas antes de iniciar evita errores que retrasen el trámite.

Segundo, llenar el formato de solicitud con las principales necesidades de la unidad.

Varias manos de diferentes edades entrelazadas sobre una mesa de madera rústica. Hay papeles y tazas de cerámica artesanal sobre la mesa.
Las unidades habitacionales adquiridas a través de FOVISSSTE, Infonavit, INVI o INDECO tienen prioridad para recibir apoyos del programa OTOCH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debe acompañarse de escritura constitutiva o folio real que acredite el régimen condominal, además de los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente.
  • Comprobante de domicilio reciente.
  • Dictamen de Protección Civil (si aplica).
  • Croquis de ubicación.

Tercero, presentar un oficio formal dirigido a la Secretaría de Vivienda con fecha, necesidades descritas y datos de contacto del comité.

Cuarto, esperar el recorrido técnico-social. Personal de la Secretaría visita la unidad, valida las necesidades y elabora una propuesta de proyecto que se presenta y vota en asamblea vecinal.

Quinto, con el diagnóstico aprobado y según los recursos disponibles, las autoridades determinan el tipo de intervención.

Familia peruana en un departamento de Lima: el hombre habla con la mujer y un niño mira por la ventana hacia edificios y la calle.
El programa OTOCH no entrega dinero en efectivo: contrata empresas especializadas con base en diagnósticos técnicos y acuerdos vecinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas ejecutoras están registradas en padrón oficial y deben ser supervisadas tanto por la autoridad como por el comité vecinal.

Una vez concluidos los trabajos, el comité firma las actas de entrega-recepción.

Si hay inconformidades o los trabajos no cumplen con lo acordado, existen mecanismos de queja y contacto directo con las autoridades correspondientes.

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