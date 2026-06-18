Impulsan comités vecinales de seguridad en la alcaldía Tláhuac

Se busca que haya comités vecinales de seguridad en la alcaldía Tláhuac, CDMX (especial)

La seguridad ciudadana y la participación comunitaria fueron los temas centrales de las reuniones del diputado federal de Morena, Roberto Mejía Méndez, en distintos pueblos de la alcaldía Tláhuac, donde promovió la creación de comités vecinales de seguridad para fortalecer la prevención del delito.

Durante una serie de encuentros con habitantes, líderes comunitarios, comerciantes y representantes de diversos sectores sociales, el legislador destacó la importancia de la organización vecinal como una herramienta clave para mejorar la tranquilidad y la convivencia en las comunidades.

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Las actividades se llevaron a cabo en San Pedro Tláhuac, Tlaltenco y Mixquic, tres de las comunidades con mayor participación social dentro de la demarcación.

En San Pedro Tláhuac, Tito Mejía sostuvo una reunión con líderes vecinales, con quienes compartió estrategias enfocadas en la prevención del delito y la construcción de redes de colaboración entre ciudadanía y autoridades.

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Seguridad con participación ciudadana

Que la ciudadanía participe en temas de seguridad de la alcaldía (especial)

El diputado señaló que la seguridad no depende únicamente de las corporaciones policiacas, sino también de la participación activa de los habitantes en la detección de riesgos y en la generación de acciones preventivas que contribuyan a reducir conductas delictivas.

Asimismo, destacó que la conformación de comités vecinales puede convertirse en una herramienta eficaz para mantener comunicación permanente entre vecinos y autoridades, permitiendo atender de manera más rápida las problemáticas que afectan a cada colonia o barrio.

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El legislador también visitó Tlaltenco, donde sostuvo un diálogo abierto con vecinas y vecinos interesados en conocer medidas para fortalecer la seguridad en sus calles.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas relacionados con la prevención del delito, la vigilancia comunitaria y la importancia de fomentar una cultura de denuncia y participación ciudadana.

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Los asistentes intercambiaron opiniones sobre los principales retos en materia de seguridad que enfrenta la comunidad y coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación constante entre sociedad y gobierno para generar entornos más seguros.

Tito Mejía reiteró que la organización vecinal representa uno de los pilares fundamentales para construir comunidades más fuertes y capaces de responder de manera conjunta ante situaciones que puedan afectar la tranquilidad de las familias.

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Mixquic se suma a las acciones de organización comunitaria

Se busca el uso de tecnología para la prevención del delito en la demaración Crédito: Cortesía

En Mixquic, el diputado presentó diversas herramientas de apoyo ciudadano orientadas a fortalecer la seguridad y la prevención del delito. Entre ellas destacó la aplicación Mi Policía de la Ciudad de México, plataforma que permite a los ciudadanos mantener contacto con elementos de seguridad y solicitar apoyo de manera más rápida.

El legislador explicó que este tipo de herramientas tecnológicas complementan el trabajo de organización comunitaria y contribuyen a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia o riesgo.

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Además, escuchó planteamientos y propuestas de los distintos sectores presentes, quienes expresaron interés en continuar fortaleciendo los mecanismos de coordinación vecinal para preservar la seguridad y el bienestar de la comunidad.

El diputado federal subrayó que la construcción de entornos más seguros requiere la participación conjunta de ciudadanía, autoridades y representantes populares, por lo que refrendó su compromiso de mantener espacios de diálogo permanente con los habitantes de la alcaldía.

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El legislador busca impulsar una mayor organización comunitaria en Tláhuac y fortalecer la participación ciudadana como una herramienta fundamental para la prevención del delito y la construcción de comunidades más seguras.