Lotería Nacional: todos los resultados ganadores del Tris del 24 de junio

Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Es momento de descubrir si la suerte está de tu lado con los sorteos de Tris. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este miércoles 24 de junio compartidos por la Lotería Nacional.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

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Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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Ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 36223

Resultado: 08971

Tris De las Tres

Sorteo: 36224

Resultado: 88462

Tris Extra

Sorteo: 36225

Resultado: 07032

Tris De las Siete

Sorteo: 36226

Resultado: 18202

De lunes a domingo, cinco veces al día, se dan a conocer los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

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Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los ganadores de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

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Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

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Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

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