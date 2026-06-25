La planta que reduce el polvo en tu departamento y que cuesta menos de 50 pesos

La calidad del aire en casa puede mejorar de forma sencilla y económica: descubre cómo ciertas plantas ayudan a reducir el polvo y cuidar tu salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto donde la calidad del aire interior es una preocupación cotidiana para millones de habitantes urbanos, la presencia de polvo en departamentos y oficinas afecta directamente la salud respiratoria y el bienestar.

Frente a este desafío, existen soluciones asequibles y científicamente reconocidas que pueden transformar el ambiente doméstico en un espacio más limpio y seguro, aunque su efecto debe considerarse complementario.

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Cómo una planta económica mitiga la contaminación por polvo en espacios cerrados

Diversas investigaciones han confirmado que ciertas especies vegetales de bajo costo, accesibles por menos de 50 pesos mexicanos, muestran una capacidad real para reducir la presencia de partículas y contaminantes en ambientes interiores.

El uso de plantas representa no solo un recurso decorativo, sino un mecanismo biológico con potencial para la captura y retención de polvo y compuestos dañinos.

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Estudios de la NASA y de instituciones internacionales han demostrado que el polvo doméstico y los contaminantes en interiores incluyen fibras textiles, microplásticos, esporas de hongos y células epiteliales.

Estos elementos, clasificados por la Agencia de Protección Ambiental y la Organización Mundial de la Salud según su diámetro, pueden llegar a ser hasta cinco veces más concentrados dentro de un departamento que en el exterior.

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Esta acumulación incrementa los riesgos de irritación ocular, alergias y enfermedades respiratorias.

¿Qué hace que una planta logre retener el polvo y otras partículas? La clave radica en la morfología y composición de sus hojas: la presencia de cutículas cerosas, pilosidad microscópica y una amplia superficie foliar actúan como sumideros naturales.

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Además, los procesos físicos y biológicos de la planta y la actividad microbiana en el sustrato contribuyen a la remoción de contaminantes.

Aunque la evidencia directa sobre polvo doméstico es limitada, los estudios de purificación del aire por plantas sí muestran beneficios para compuestos volátiles.

Las especies que transforman tu hogar: evidencia y validación científica

“Cinta” y “teléfono”, plantas económicas recomendadas para mejorar el aire en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacan dos especies por su eficacia y asequibilidad: Chlorophytum comosum, conocida como “cinta” o “mala madre”, y Epipremnum aureum, llamada “teléfono” o “potus”.

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Ambas son comunes en viveros y mercados urbanos, y pueden adquirirse por precios que van de 10 a 50 pesos mexicanos, gracias a su fácil propagación y alta disponibilidad.

El histórico estudio de la NASA demostró en laboratorio que estas plantas son capaces de absorber hasta un 90% de compuestos orgánicos volátiles como formaldehído, benceno y xileno en condiciones controladas.

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En el caso de Epipremnum aureum o “potus”, se ha reportado la eliminación de hasta el 73% de ciertos contaminantes en 24 horas bajo laboratorio.

Sin embargo, la propia NASA y revisiones científicas actuales aclaran que en viviendas reales, el efecto es mucho más discreto y depende del número de plantas, el tamaño del espacio y la presencia de ventilación.

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La estructura foliar de la “cinta” y la capacidad de transpiración del “teléfono” favorecen que atrapen partículas en suspensión, aunque la magnitud de la reducción de polvo no iguala a la eliminación de gases demostrada en laboratorio.

Estudios recientes también destacan que el sustrato y las raíces de estas especies contribuyen a la degradación de contaminantes.

Prácticas para potenciar la función purificadora en tu departamento

El potencial de estas plantas depende de ciertos cuidados y de su ubicación estratégica.

Para maximizar su eficacia, se recomienda colocar varios ejemplares agrupados en zonas de circulación de aire, como cerca de ventanas o ventiladores.

La limpieza regular de las hojas con un paño húmedo es esencial, ya que la acumulación excesiva de polvo puede bloquear la fotosíntesis y reducir la capacidad de la planta para seguir capturando partículas.

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La escala importa: una sola maceta pequeña no logrará cambios sustanciales en una habitación grande, pero al combinar varias plantas, la superficie foliar disponible aumentará la eficacia global.

Además, la humedad generada por la transpiración de las hojas contribuye a que las partículas se aglutinen y caigan al suelo, facilitando su limpieza.

Viabilidad económica y acceso en México

La disponibilidad de estas plantas en mercados mayoristas como el de Cuemanco, en Ciudad de México, responde a una cadena productiva eficiente y a la facilidad de reproducción vegetativa de estas especies.

Los viveristas ofrecen plantas jóvenes en macetas estándar por precios que rara vez superan los 35 pesos, y es posible encontrarlas incluso más baratas si se adquieren esquejes o plántulas.

Esta asequibilidad se explica por su capacidad de multiplicarse mediante hijuelos o esquejes, sin necesidad de métodos sofisticados de cultivo.

Por ello, cualquier residente puede iniciar un sistema de fitorremediación en su hogar con una inversión mínima, integrando una solución sostenible y duradera.

En el hogar, las plantas Chlorophytum comosum y Epipremnum aureum apoyan la reducción de polvo y contaminantes, mostrando su funcionamiento y recomendaciones de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fitorremediación como complemento, no como sustituto

Las plantas como la “cinta” y el “teléfono” representan una herramienta útil para reducir el polvo y mejorar el microclima interior.

Su función debe ser complementaria a la limpieza periódica y la ventilación adecuada.

Los estudios citados indican que, aunque estas especies capturan parte de los contaminantes, la eliminación total requiere mantener hábitos de higiene y renovar el aire del departamento regularmente.

La integración de plantas de bajo costo en el entorno doméstico brinda beneficios comprobados para la calidad ambiental, con un mantenimiento sencillo y un gasto menor a 50 pesos.

El residente puede acceder así a un mecanismo natural y permanente de purificación del aire, avalado por la ciencia internacional y adaptado a la realidad económica mexicana.