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Perrita que estaba perdida en Tamaulipas es encontrada gracias a los festejos de la victoria de México en el Mundial

Los dueños reconocieron a su mascota entre los aficionados que celebraban tras el partido del Tri contra Chequia

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Gorda, como se llama la perrita, ya está con su familia (captura de pantalla)
Gorda, como se llama la perrita, ya está con su familia (captura de pantalla)

Los videos de los festejos por la tercera victoria de México en el Mundial 2026 permitió que Ale García encontrara a su perrita Gorda en Ciudad Victoria, Tamaulipas, casi un mes después de que se extravió; el reencuentro ocurrió la noche del 24 de junio, cuando su familia la identificó en un video entre aficionados que celebraban en la calle.

La búsqueda había comenzado desde el 24 de mayo de 2026, fecha en que la mascota se perdió, y siguió con reportes de personas que decían haberla visto en la vía pública. El 27 de mayo, Ale publicó en redes sociales una solicitud de apoyo para ubicarla en la colonia Lomas de Guadalupe.

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La localización llegó de forma imprevista un mes después. El hermano de Ale le llamó para avisarle que Gorda aparecía en una transmisión en vivo compartida por la página Carretoneando.

Gorda apareció en brazos de un aficionado durante el festejo

El Mundial 2026 permitió que una mascota se reencontrara con su dueña. Pasó en Tamaulipas.

En el video, la perrita salía en brazos de un joven que participaba en la celebración al ritmo de la música. En esa grabación, acompañaron la escena con la frase: “Hasta el perro anda festejando”.

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Ale explicó al medio que, en cuanto vio el enlace, salió de inmediato a buscar a su mascota junto con un familiar. Lo hizo aun sin saber si realmente lograrían encontrarla en medio de los festejos.

Los videos del triunfo de la Selección Mexicana ante Chequia circularon en redes sociales y ayudaron a que los dueños identificaran a la perrita desaparecida. La publicación ubicó el caso en Lomas de Guadalupe, en Tamaulipas.

Así festejó la dueña el reencuentro con Gorda (captura de pantalla)
Así festejó la dueña el reencuentro con Gorda (captura de pantalla)

La familia llevó a la perrita al veterinario tras encontrarla

Después de localizarla, la familia llevó a Gorda a revisión veterinaria. Ale dijo al diario que la perrita estaba sana, aunque “muy flaquita y algo lastimada”, contó a Milenio.

La revisión general confirmó un ligero cuadro de desnutrición, pero la mascota se encontraba bien. Gorda tiene seis años y ya regresó a casa tras haber permanecido desaparecida durante casi un mes.

¿Qué hacer cuando se escapa o se pierde tu perrito?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Si se pierde tu perrito, sigue estos tips (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actúa de inmediato

  • En cuanto notes que tu perro no está, busca en cada rincón de la casa o el departamento: debajo de camas, en closets, en la azotea.
  • Si confirmas que escapó, sal a buscarlo en un radio de cinco a diez cuadras. Los perros suelen quedarse cerca de su punto de escape.
  • Lleva contigo su juguete favorito o un recipiente con croquetas: el sonido familiar puede atraerlo.

Difunde la información

  • Toma la foto más reciente y clara de tu perro y compártela en grupos de Facebook y WhatsApp de tu colonia o alcaldía.
  • Publica en redes sociales con la ubicación exacta donde se perdió, la fecha y tus datos de contacto. Pide que compartan.
  • Imprime volantes con foto, nombre del perro, zona donde se extravió y tu número de celular. Pégalos en postes, tiendas y veterinarias del área.

Notifica a las autoridades y establecimientos

  • Acude o llama a los refugios y centros de control animal de tu municipio o alcaldía para registrar el reporte.
  • Avisa a veterinarias, estéticas caninas y tiendas de mascotas cercanas: suelen ser los primeros lugares a donde llevan a un animal encontrado.

Prepárate para cuando regrese

  • Revisa que tenga placa de identificación con tu número de celular actualizado.
  • Considera implantarle un microchip si aún no lo tiene: es el método de identificación más confiable.
  • Verifica el estado de cercas, puertas y ventanas para evitar una nueva escapada.

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