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Euro hoy en México: cotización de cierre del 25 de junio

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,88 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,45% en comparación con el precio de 19,97 pesos mexicanos de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado una bajada de -0,01, mientras que en términos interanuales ha experimentado un descenso del -8,47%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha presentado una tendencia negativa, marcando una baja en su cotización. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se encuentra en 5,31%, lo que es inferior a la volatilidad de referencia del 5,65%, lo que sugiere una relativa estabilidad en el mercado.

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