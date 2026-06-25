Confirman a Paty Cantú para abrir los conciertos de Sam Smith en CDMX

Paty Cantú fue la mexicana elegida por Sam Smith para cantar antes que él durante sus shows del Auditorio Nacional (Facebook Paty Cantú)

Paty Cantú abrirá los cuatro conciertos de Sam Smith en la CDMX, una residencia programada para el 17, 18, 20 y 21 de agosto en el Auditorio Nacional que acompañará el regreso del cantante británico a México con el formato To Be Free: Mexico City.

Todas las funciones están anunciadas para las 21:00 horas, y los boletos siguen disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del recinto, aunque algunas zonas tendrían baja disponibilidad conforme se acerquen las fechas.

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La participación de la cantautora mexicana fue confirmada por Ocesa y se extenderá a cada una de las cuatro noches de la residencia. El anuncio provocó reacciones entre seguidores de ambos artistas por la combinación de una figura del pop en español con una de las voces más reconocidas del pop británico.

El regreso de Sam Smith a México, tras dos años de ausencia, ya tiene fechas y precios confirmados, con cuatro conciertos en el Auditorio Nacional que prometen reforzar su conexión con el público nacional. (Instagram/ @samsmith)

To Be Free: Mexico City busca alejarse de las producciones de gran escala que marcaron giras anteriores del cantante. La apuesta ahora se centra en una propuesta más personal, enfocada en la voz, la emoción y la cercanía con los asistentes.

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Ese formato también da contexto a la elección de Paty Cantú como acto de apertura. La artista tapatía llegará con un repertorio previo a la salida de Smith al escenario, en una combinación de talento nacional e internacional dentro de una de las series de conciertos de verano en la Ciudad de México.

Sam Smith acompaña su regreso a México con un nuevo álbum

Sam Smith dará una pequeña residencia en CDMX. REUTERS/Ritzau Scanpix

La residencia en la Ciudad de México coincide con una nueva etapa musical del cantante británico. Sam Smith lanzará el álbum Hazel Eyes el próximo 21 de agosto de 2026 bajo el sello Capitol Records.

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El disco será su quinto álbum de estudio y estará integrado por 12 canciones, entre ellas My Guy, Hazel Eyes, Moondance y To Be Free. El anuncio del proyecto estuvo acompañado por el lanzamiento del sencillo My Guy.

Se trata de uno de los trabajos más personales de la arrera de Sam Smith, escrito durante varios años con un grupo reducido de colaboradores cercanos. El artista participó de manera activa en la producción del material, desde la composición hasta la dirección sonora.

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Paty Cantú llega a la residencia en una etapa activa de su carrera

Paty Cantú ya se prepara para ser telonera de Sam Smith. REUTERS/Marco Bello

La cantante mexicana se suma a la residencia en un momento de actividad constante dentro del pop en español, con lanzamientos recientes y presentaciones en vivo, además de presencia frecuente en escenarios de gran formato en el país.

Para Cantú, la invitación también representa un regreso al escenario del Auditorio Nacional, recinto en el que ya ha ofrecido conciertos propios y al que volverá ahora como artista invitada. Esa participación le permitirá presentarse ante audiencias amplias antes de la actuación principal del cantante británico.

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La intérprete de canciones como Corazón bipolar, Goma de mascar y Afortunada no eres tú ha construido una trayectoria asociada al pop, la composición y letras sobre amor, vulnerabilidad, independencia y reconstrucción emocional. Hasta ahora no se ha revelado el setlist que presentará en estas fechas.

Las 5 canciones de Sam Smith que deseamos escuchar en el Auditorio Nacional

Sam Smith poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026.

Sam Smith llega al Auditorio Nacional con una residencia que también celebra el lanzamiento de su quinto álbum, Hazel Eyes. Estas son las cinco canciones que no pueden faltar en el setlist:

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“Stay With Me” (2014). El himno que lo lanzó al mundo. Una balada construida sobre una sola confesión incómoda, con ese coro que el Auditorio Nacional cantará entero desde el primer acorde.

“Too Good at Goodbyes” (2017). El regreso más contundente de su carrera. Voz en primer plano, arreglos mínimos, desgarro máximo. En vivo, la canción crece hasta ser otra cosa.

“Unholy” (feat. Kim Petras, 2022). Su primer número uno en Estados Unidos y ganadora del Grammy. El contraste entre la oscuridad del beat y la voz de Smith es el momento de mayor energía que puede ofrecer un show suyo.

“Dancing with a Stranger” (feat. Normani, 2019). Pop elegante y directo. Uno de sus temas más reproducidos en plataformas y una pieza que funciona igual en estudio que frente a 10,000 personas.

“To Be Free” (2026). El tema que da nombre a la residencia, grabado en una sola toma de voz y guitarra. Escucharlo en el Auditorio Nacional, durante el último concierto que coincide con el lanzamiento del álbum, sería el cierre perfecto.