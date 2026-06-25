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Así reaccionó Guillermo Ochoa un minuto antes de entrar al campo de juego contra Chequia

El portero mexicano suplantó a Raúl Rangel para disputar, quizá, su último partido con la selección nacional en este Mundial 2026

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Collage de dos imágenes de cerca de dos hombres, uno con cabello gris y traje, y otro con cabello rizado con camiseta.
Guillermo Ochoa se conmueve al entrar al partido de México ante Chequia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes del partido México vs Chequia, la expectativa era que Francisco Guillermo Ochoa fuera el portero titular del Tri a raíz de la calificación previa a la ronda de 16vos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, el técnico, Javier Aguirre, envió un claro mensaje al dejar en la banca a Memo Ochoa y mantener bajo palos al joven guardameta Raúl Tala Rangel, quien mantuvo su marco en cero tras las victorias de México sobre Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0); contra este último hizo doble atajada con que salvó el gol del empate.

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Todo indicaba que Ochoa no vería participación en su sexta convocatoria a la Copa del Mundo, misma que le rinde un claro reconocimiento a su trayectoria como arquiero, aunque esa decisión también tenía un fuerte componente emocional por tratarse de lo que podría ser su último Mundial como futbolista profesional.

No obstante, al ver que México ya tenía liquidado a Chequia gracias a las anotaciones de Mateo Chávez y Julián Quiñones, el Vasco hizo que todo el estadio Ciudad de México ovacionara a Guillermo Ochoa porque vería minutos en la tercera participación de México en esta justa de verano.

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Al borde del llanto

Ochoa habría jugado su último duelo con la Selección Mexicana. REUTERS/Annegret Hilse
Ochoa habría jugado su último duelo con la Selección Mexicana. REUTERS/Annegret Hilse

En un video viral en las redes sociales se observa a Memo Ochoa junto a Javier Aguirre, quien le dice “vas a jugar”. En ese instante, el portero de 40 años se conmovió al saber que la noche del 24 de junio tal vez sería la última vez que disputa un partido con la Selección Mexicana de Futbol.

Cabe recordar que Ochoa expresó a la FIFA que “la Selección de México siempre ha sido mi brújula, mi dirección” y que no ve sentido a su carrera después de la misma, por tanto confirmó que después de concluir el paso del Tricolor en esta Copa del Mundo, Paco Memo anunciará su retiro del futbol.

El público se rinde a Guillermo Ochoa por la tercera anotación de México

Ochoa entró de cambio frente a Chequia. REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY
Ochoa entró de cambio frente a Chequia. REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY

Las más de 80 almas que estuvieron dentro del estadio Ciudad de México, así como la gente que vio el encuentro afuera del recinto, aclamaron entre gritos y aplausos continuos a Guillermo Ochoa al momento de ingresar al terreno de juego, en el minuto 77, para una despedida simbólica en este Mundial 2026.

Los cánticos de “Memo” y “Ochoa” resonaron dentro del Azteca, incluso desde su calentamiento. Cuando el guardameta pisa la cancha, la emotividad se apodera de él y con la mirada fija les agradeció a cada uno por el cariño y sensación que hubo por tener una última actuación en justas del mundo.

Ochoa besa la portería

Guillermo Ochoa se despide del estadio Ciudad de México. REUTERS/Annegret Hilse
Guillermo Ochoa se despide del estadio Ciudad de México. REUTERS/Annegret Hilse

Guillermo Ochoa besó la portería del estadio Ciudad de México como parte de su despedida durante el Mundial 2026. Tras finalizar el partido contra Chequia, el veterano se acercó a los postes y plantó un beso en cada uno de ellos, incluyendo el travesaño por tantos recuerdos vividos en esa zona tanto a nivel de clubes como en selecciones varoniles.

Este gesto fue un ritual emotivo para cerrar su ciclo con la Selección Mexicana y en el estadio donde inició su carrera profesional en la liga nacional. Después de besar la portería, Ochoa se agachó sobre el pasto y rompió en llanto, mientras sus compañeros lo abrazaron y lo levantaron para celebrar su memorable travesía en el balompié profesional.

Igualó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players throw Guillermo Ochoa in the air as they celebrate his first appearance in his sixth world cup REUTERS/Annegret Hilse
Ochoa jugó en su sexta convocaroria con el Tricolor. REUTERS/Annegret Hilse (REUTERS)

Guillermo Ochoa logró junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ser parte de la convocatoria final para asistir a su sexta Copa del Mundo, una marca histórica que solo comparten estos tres futbolistas de México, Argentina y Portugal de manera respectiva.

Memo Ochoa formó parte de las selecciones mexicanas en los Mundiales de: Alemania 2006,Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026, aunque, a diferencia de Messi y Cristiano, no vio actividad en esos seis torneos; se quedó en la banca durante Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Aunque Ochoa no sumó minutos en sus dos primeros mundiales, 2006 y 2010, su presencia en seis convocatorias con la Selección Mexicana lo coloca en el mismo nivel de longevidad internacional que Lionel Messi y Cristiano Rondaldo. Los tres recibieron el “Legacy Patch” de la FIFA, distintivo exclusivo para futbolistas con seis participaciones mundialistas.

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