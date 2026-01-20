Cae “Nacho Vega”, operador financiero y jefe de “Los Escorpiones” y “Ciclones” del Cártel del Golfo

El Gabinete de Seguridad informó que derivado de trabajos de investigación en el estado de Tamaulipas, fue detenido José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo.De acuerdo con la información proporcionada por la entidad de seguridad, era el jefe de las células Escorpiones y Ciclones, las cuales están vinculadas con delitos como secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.De acuerdo con la información publicada en la cuenta oficial del Gabinete de Seguridad, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa (Defensa), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Según los datos proporcionados por las autoridades, Nacho Vega cuenta con una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de droga, además de operar una empresa criminal.
Además, el comunicado se destacó que durante su detención se le aseguraron dos armas largas, así como cartuchos y cargadores. Con esto, el Gabinete de Seguridad sentenció que la acción representa un golpe significativo a la estructura operativa y financiera de este grupo delictivo y fortalece la seguridad en la región.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Máquinas industriales, chalecos tácticos y telas: los objetos encontrados en un taller de uniformes militares apócrifos en Veracruz
La FGR aseguró un inmueble en la colonia Malibrán, donde operaba un presunto taller dedicado a la fabricación de uniformes militares apócrifos
El deseo de Julio César Chávez a sus dos hijos en el boxeo: “El tiempo ya se les pasó”
Ambos pugilistas se subirán al cuadrilátero el próximo sábado 24 de enero
Espinaca, el vegetal ligero que fortalece defensas y aporta vitalidad
Un alimento de hoja verde con alto valor nutricional, múltiples usos en la cocina y beneficios respaldados por instituciones especializadas
Denuncian abusos y extorsiones de presuntos ministeriales de la FGJEM en la carretera México-Pachuca
Hasta el momento no se ha pronunciado el Fiscal José Luis Cervantes sobre estos hechos
Alejandra Espinoza y Alan Tacher encabezan ‘¿Apostarías por mí?’ sin comparaciones: “No es La Casa de los Famosos”
En entrevista con Infobae México, los conductores estelares de sinceraron sobre su nueva vida en Brasil
MÁS NOTICIAS