Cae “Nacho Vega”, operador financiero y jefe de “Los Escorpiones” y “Ciclones” del Cártel del Golfo

Según los datos proporcionados por las autoridades, Nacho Vega cuenta con una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de droga, además de operar una empresa criminal.

Además, el comunicado se destacó que durante su detención se le aseguraron dos armas largas, así como cartuchos y cargadores. Con esto, el Gabinete de Seguridad sentenció que la acción representa un golpe significativo a la estructura operativa y financiera de este grupo delictivo y fortalece la seguridad en la región.





Información en desarrollo...