México

Cae “Nacho Vega”, operador financiero y jefe de “Los Escorpiones” y “Ciclones” del Cártel del Golfo

Las organizaciones criminales están relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia EEUU

El Gabinete de Seguridad informó que derivado de trabajos de investigación en el estado de Tamaulipas, fue detenido José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo.De acuerdo con la información proporcionada por la entidad de seguridad, era el jefe de las células Escorpiones y Ciclones, las cuales están vinculadas con delitos como secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.De acuerdo con la información publicada en la cuenta oficial del Gabinete de Seguridad, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa (Defensa), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Según los datos proporcionados por las autoridades, Nacho Vega cuenta con una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de droga, además de operar una empresa criminal.

Además, el comunicado se destacó que durante su detención se le aseguraron dos armas largas, así como cartuchos y cargadores. Con esto, el Gabinete de Seguridad sentenció que la acción representa un golpe significativo a la estructura operativa y financiera de este grupo delictivo y fortalece la seguridad en la región.


Información en desarrollo...

