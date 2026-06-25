Cuánto cobrará la mexicana Katia Itzel García por arbitrar el partido Túnez vs Países Bajos del Mundial 2026

En 2025 fue nominada entre las 20 mejores árbitras del mundo. Crédito: Instagram/@yosoychax

El día ha llegado, Katia Itzel García Mendoza, nacida el 1 de septiembre de 1992 en Ciudad de México, se convertirá en la primera árbitra mexicana en dirigir un partido de Copa del Mundo varonil como jueza central.

Su debut histórico ocurrirá este 25 de junio de 2026, al arbitrar el encuentro entre Túnez y Países Bajos en el Mundial de 2026, convirtiéndose también en la primera árbitra central de América Latina en esta instancia.

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Sin duda esto representa un enorme logro tanto para el deporte mexicano como para la lucha por la igualdad de género en el balón pie, algo que sin duda será recompensado tanto por el logro personal como por el pago monetario.

Aquí te contamos a cuánto asciende la cuantiosa ganancia que recibirá García por formar parte de los árbitros centrales de la FIFA.

La silbante capitalina encabeza el Túnez vs. Países Bajos en el Estadio de Kansas City ante una audiencia global estimada en 50 millones de personas, en una designación inédita para México en la historia del torneo

Esta es la millonaria cifra que podría ganar Katia Itzel por abitrear un partido oficial de la Copa del Mundo

Si bien el ingreso final que ganarán los árbitros en los partidos de esta Copa del Mundo no sería igual para todos, aunque compartan el mismo pago por selección, la FIFA prevé que los árbitros del Mundial 2026 reciban la compensación más alta registrada para esta justa deportiva, con un pago base de entre 70 y 100 mil dólares para los jueces centrales seleccionados.

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Esta cifra representa un pago de entre 1 millón 200 mil y 1 millón 700 mil pesos mexicanos, tan solo por como sueldo base.

Además, los árbitros también reciben bonos por partido los cuales crecen conforme avanzan las rondas en un torneo de 48 selecciones y 104 encuentros que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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En este sentido, los arbitros reciben el salario base más 5 mil dólares por partido en fase de grupos y hasta 10 mil dólares por encuentro en fases de eliminación directa

La organización confirmó un “Team One” integrado por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 oficiales de video, en lo que presentó como el plantel más amplio de oficiales para una Copa Mundial, con representantes de las seis confederaciones.

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En este sentido, la cifra total dependería del número de designaciones, del tipo de partido asignado y de la fase del torneo en la que cada silbante siga en competencia.

Por su participación en el mundial podría tener un cobro millonario. REUTERS/Henry Romero

Katia Itzel: Camino al arbitraje

García es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante su etapa universitaria formó parte del equipo de futbol de la UNAM, pero la ausencia de una liga profesional femenina en México en ese momento limitó sus oportunidades como futbolista. Su pasión por el futbol la llevó a explorar el arbitraje mientras cursaba sus estudios universitarios.

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Katia comenzó en el arbitraje amateur en 2015 y, un año después, debutó en la categoría profesional. Desde el inicio, García enfrentó un entorno hostil y machista, ya que de 900 árbitros profesionales en México, solo 30 eran mujeres en ese entonces.

Su ascenso fue rápido: participó en torneos de fuerzas básicas y en la Liga MX Femenil, así como en la Liga de Expansión. En 2019 obtuvo el gafete FIFA, lo que la acreditó como árbitra internacional.

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Ha dirigido finales de campeonatos femeniles y partidos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de París 2024 —donde arbitró partidos tanto femeniles como varoniles— y la Copa del Mundo Femenina 2023.

En 2024, se convirtió en la primera mujer en dos décadas en dirigir un partido de Liga MX varonil, y en 2025 fue nominada entre las 20 mejores árbitras del mundo por la IFFHS.

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Katia comenzó en el arbitraje amateur en 2015 y, un año después, debutó en la categoría profesional. Katia Itzel Garcia REUTERS/Eloisa Sanchez

Significado para el deporte mexicano y para las mujeres

La designación de Katia Itzel García como árbitra central en un Mundial varonil representa un avance histórico en la apertura de espacios para las mujeres en el futbol mexicano y mundial.

Su logro redefine el rol de la mujer en el arbitraje y en los deportes profesionalizados, mostrando que la excelencia y la capacidad no tienen género.

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García señala que su carrera ha requerido esfuerzo y resiliencia, enfrentando no solo los retos físicos y técnicos del arbitraje, sino también la discriminación y violencia simbólica.

Mar 23, 2025; Inglewood, California, USA; FIFA referee Katia Itzel Garcia during the Concacaf Nations League third place match between the USA and Canada at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images

Su participación en el Mundial inspira a nuevas generaciones de mujeres en México y América Latina a soñar con ocupar espacios tradicionalmente reservados a los hombres, marcando un precedente en la lucha por la igualdad de género en el deporte.