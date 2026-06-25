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¿Buscas la tarjeta de movilidad conmemorativa del Mundial?: lanzan punto de venta oficial, así podrás adquirirla

La Semovi invitó a la población que quiera adquirir la tarjeta con diseño mundialista asista al evento que están organizando en Campo Marte

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¿Buscas la tarjeta de movilidad conmemorativa del Mundial?: lanzan punto de venta oficial, así podrás adquirirla (Crédito: Jovani Pérez| Infobae México)
¿Buscas la tarjeta de movilidad conmemorativa del Mundial?: lanzan punto de venta oficial, así podrás adquirirla (Crédito: Jovani Pérez| Infobae México)

La euforia mundialista ha causado que la afición busque tener un recuerdo del torneo que se está realizando en México. El Gobierno de la Ciudad de México lanzó una tarjeta de movilidad conmemorativa, por lo que los usuarios del transporte público han buscado la manera de adquirirla; debido a la alta demanda, en algunas estaciones empezó a escasear el plástico.

Por ello, la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) anunció la realización de una venta especial de tarjetas de movilidad conmemorativas, dirigida a las personas que no lograron adquirirla previamente. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, convocó a la ciudadanía a asistir

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Cabe recordar que la tarjeta de movilidad del Mundial se puso a la venta en puntos oficiales de venta en la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Con ese pase se podrá ingresar y pagar viajes en el Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús, Tren Ligero, Ecobici y el Tren Interurbano México - Toluca “El Insurgente”.

Así será la nueva tarjeta de movilidad de la CDMX para el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)
Así será la nueva tarjeta de movilidad de la CDMX para el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

¿Dónde comprar la tarjeta de movilidad conmemorativa del Mundial?

A través de una invitación en redes sociales, las autoridades de movilidad anunciaron que el viernes 26 de junio, de 16:00 a 19:00 horas, se instalará un módulo de venta de tarjetas, la sede será en el Casino Campo Marte, ubicado frente al Centro Cultural del Bosque.

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Durante la jornada, además de la venta de la tarjeta conmemorativa, se ofrecerán stickers elaborados por ilustradores en un punto de venta especial. El acceso al evento será gratuito y la adquisición de las tarjetas se realizará únicamente con pago en efectivo.

  • Fecha: viernes 26 de junio
  • Horario: 16:00 a 19:00 horas
  • Sede: Casino Campo Marte

Hasta el momento no han dado a conocer si habrá límite de venta por personas o si será hasta agotar existencia, por ello las autoridades invitaron a los fanáticos a acudir lo más temprano posible.

Instalan módulo para la venta de tarjetas de movilidad integrada (X/ @LaSEMOVI)
Instalan módulo para la venta de tarjetas de movilidad integrada (X/ @LaSEMOVI)

Así es la tarjeta de movilidad edición mundialista

La Semovi puso en circulación una tarjeta especial del Mundial 2026 para la red de transporte público de CDMX, una edición conmemorativa de tiraje limitado que funciona como medio de pago y al mismo tiempo busca convertirse en recuerdo del torneo, con un diseño creado por el ilustrador mexicano Kevin Cuevas y una imagen que reinterpreta a Coatlicue como metáfora de una ciudad en movimiento.

La edición salió el 11 de junio con un primer tiraje de 1 millón de ejemplares, que ya comenzó a venderse en algunas taquillas del Metro y otros puntos de la red pública. El Gobierno de la CDMX prevé producir hasta 1.5 millones de piezas conforme avance la distribución desde junio de 2026, para cubrir la demanda local y la llegada de visitantes.

La emisión marca la primera vez que la Tarjeta de Movilidad Integrada deja la imagen institucional que mantenía desde octubre de 2019. Con ese cambio, el plástico deja de ser solo un instrumento de acceso al transporte y se presenta también como una pieza de colección ligada al Mundial 2026 en la capital.

Kevin Cuevas diseñó la imagen con Coatlicue como figura central

tarjeta de movilidad
@kevcuev

El autor del diseño es Kevin Cuevas, un ilustrador mexicano que recibió el encargo en febrero de 2026. El artista ya había colaborado antes en otros proyectos de la Ciudad de México y fue convocado para desarrollar el concepto y el arte de esta edición especial.

En sus redes sociales, Cuevas explicó el sentido de la imagen: “Se representa a la Coatlicue como metáfora de la ciudad: un organismo vivo, diverso y en constante movimiento. Su falda de serpientes se transforma en la gran red de Movilidad Integrada del transporte colectivo de la Ciudad de México, un sistema que conecta personas, territorios e historias”.

El ilustrador añadió que la figura “nos ofrece una pelota sostenida por las manos que forman parte de su collar, simbolizando una invitación a participar en esta celebración, porque celebrar juntxs es también una forma de construir ciudad”.

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