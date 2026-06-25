Alejandra Barrales cuestiona ausencia física de Enrique Inzunza en reunión legislativa

La reaparición virtual de Enrique Inzunza reavivó el debate político sobre las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos y las exigencias de la oposición para que aclare su situación.

La reaparición del senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, en una reunión de la Comisión de Justicia del Senado volvió a colocar en el centro del debate los señalamientos que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

La participación del legislador se realizó de manera virtual, tras casi dos meses de ausencia pública en actividades legislativas.

Ante ello, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, consideró que, aunque Inzunza mantiene plenamente sus derechos como integrante de la Cámara Alta, sería conveniente que acudiera de manera presencial a las reuniones de trabajo y atendiera los requerimientos relacionados con las acusaciones que pesan en su contra.

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El Senado volvió a ser escenario del debate sobre la situación jurídica y política de Enrique Inzunza tras su reaparición en la Comisión de Justicia. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Barrales cuestiona mensaje que envía la participación a distancia

La legisladora emecista señaló que todos los senadores tienen la obligación de atender las convocatorias y cumplir con sus responsabilidades parlamentarias.

Sin embargo, sostuvo que, dadas las circunstancias que enfrenta Inzunza, su presencia física contribuiría a generar mayor claridad sobre su situación.

Barrales afirmó que la asistencia virtual es una modalidad válida dentro de los trabajos legislativos, pero consideró que acudir personalmente enviaría una señal distinta ante la opinión pública.

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Alejandra Barrales pidió a Enrique Inzunza acudir presencialmente al Senado y aclarar los señalamientos que enfrenta en Estados Unidos. (@Ale_BarralesM)

“Mientras tenga sus derechos como legislador debe participar en las actividades del Senado, pero también ayudaría que aclarara los señalamientos que existen en su contra”, expresó.

La senadora agregó que la ausencia de una respuesta directa a los requerimientos judiciales y la permanencia bajo el amparo del fuero constitucional pueden proyectar una imagen negativa.

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Acusaciones de Estados Unidos mantienen la controversia

La polémica en torno al senador sinaloense comenzó el pasado 29 de abril, cuando autoridades estadounidenses hicieron públicas acusaciones contra diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Enrique Inzunza reapareció de manera virtual en el Senado, mientras continúan los cuestionamientos por las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Entre los señalados aparece Enrique Inzunza, quien fue secretario general de Gobierno durante la administración de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, los involucrados habrían mantenido presuntos vínculos con la facción conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

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Las imputaciones sostienen que algunos funcionarios habrían utilizado sus cargos para favorecer a esa organización criminal. Inzunza ha rechazado públicamente los señalamientos y ha sostenido que carecen de fundamento.

Las acusaciones en Estados Unidos señalan presuntos vínculos de funcionarios con la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Esta es la situación de Inzunza

El 29 de abril se dieron a conocer las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos .

Enrique Inzunza es señalado por presuntos vínculos con integrantes de “Los Chapitos” .

Tras la difusión del caso, redujo su presencia pública y dejó de asistir a diversas actividades legislativas.

A mediados de junio anunció que no buscará la candidatura de Morena al gobierno de Sinaloa .

También confirmó que permanecerá en su escaño como senador hasta concluir su mandato en 2030 .

Su reaparición ocurrió mediante videoconferencia en la Comisión de Justicia del Senado.

Participa en discusión sobre justicia cívica

Durante la reunión de la Comisión de Justicia, presidida por el senador Javier Corral, se analizó un anteproyecto relacionado con la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.

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La Comisión de Justicia del Senado, presidida por Javier Corral, analizó un anteproyecto sobre justicia cívica e itinerante.

En su intervención, Inzunza se concentró exclusivamente en aspectos técnicos de la propuesta legislativa.

El morenista sugirió revisar y precisar conceptos como “detención” y “flagrancia”, al considerar que requieren una mayor definición jurídica dentro del proyecto.

La sesión también incluyó posicionamientos de legisladores de distintas fuerzas políticas.

Entre ellos, la panista Guadalupe Murguía respaldó la iniciativa por considerar que facilitaría el acceso a la justicia en comunidades alejadas e indígenas.

Oposición insiste en que debe aclarar su situación

La reaparición del senador ocurre después de semanas de críticas por parte de legisladores de oposición, quienes cuestionaron su ausencia de los trabajos parlamentarios tras conocerse las acusaciones.

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La oposición insiste en que el legislador debe aclarar su situación ante los señalamientos que enfrenta. EFE/ Mario Guzmán

En este contexto, Alejandra Barrales sostuvo que la situación trasciende una simple acusación política y recordó que existe una solicitud formal de autoridades estadounidenses para que se investiguen los hechos.

La emecista consideró que permanecer alejado de los requerimientos judiciales mientras continúa ejerciendo funciones legislativas envía una señal preocupante sobre el uso del fuero constitucional.

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Con la reincorporación de Inzunza a las actividades del Senado, aunque sea de manera remota, el debate sobre su situación jurídica y política vuelve a cobrar fuerza en la Cámara Alta, donde distintas voces mantienen la exigencia de que los señalamientos sean esclarecidos y se garantice transparencia en el proceso.