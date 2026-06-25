Accidente de tránsito en Tijuana, Baja California, deja 26 lesionados

Al menos 26 personas resultaron lesionadas poir una carambola al chocar varios autos en Tijuana Baja California este jueves 25 de junio Foto: SSPCM Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana atendió la mañana de este 25 de junio de 2026 un accidente vehicular múltiple en el Libramiento Rosas Magallón, a la altura de la llantera Jaramillo, en el cruce con 5 y 10, con saldo preliminar de 26 personas lesionadas y sin fallecidos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, la Policía Municipal y la Dirección de Bomberos localizaron en el punto un camión de carga involucrado en una colisión con 30 vehículos particulares y cuatro unidades de transporte público, por lo que activaron labores de atención y categorización de pacientes mediante triage.

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La SSPCM informó que, como resultado preliminar, 20 personas fueron clasificadas como prioridad verde, al no presentar lesiones de consideración. En el mismo balance, reportó a seis personas lesionadas, de las cuales cuatro fueron catalogadas como prioridad amarilla por lesiones moderadas.

Según el reporte de la dependencia, cuatro de los lesionados permanecieron al interior de los vehículos tras el choque, por lo que las unidades de emergencia continuaron trabajando para liberarlos. La autoridad municipal señaló que hasta ese momento no se reportaron personas fallecidas.

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Choque múltiple en Rosas Magallón involucró un camión de carga, 30 autos y cuatro unidades de transporte público Foto: SSPCM Tijuana

La Secretaría indicó que los equipos de emergencia siguieron en el sitio para evaluar riesgos y coordinar la atención del incidente de manera conjunta. Estas labores incluyeron la organización de la respuesta en el punto del percance para mantener controlada la zona y permitir el acceso de las unidades de auxilio.

Ante el despliegue operativo, la SSPCM exhortó a la población a evitar circular por el Libramiento Rosas Magallón, a la altura de la llantera Jaramillo y el paso a desnivel. La recomendación buscó reducir la carga vehicular en el tramo afectado y facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

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La dependencia advirtió que el cierre vial podía prolongarse por varias horas, por lo que recomendó utilizar rutas alternas y atender indicaciones oficiales mientras avanzaban las maniobras de atención, evaluación y liberación de personas atrapadas. También pidió comprensión y colaboración ciudadana para garantizar una atención pronta y segura del incidente.

Se reportó que de las 26 personas lesionadas, cuatro fueron catalogadas como prioridad amarilla por lesiones moderadas Foto: SSPCM Tijuana

Después de las 12 horas del medio día la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó a la ciudadanía que la circulación en el libramiento Rosas Magallón y Alba Roja se encuentra completamente abierta tras la finalización de los trabajos de atención a las personas y vehículos involucrados en el percance automovilístico previamente reportado.

La SSPCM expresó su agradecimiento a todas las personas que facilitaron el desplazamiento de los equipos de emergencia, permitiendo que se realizaran las maniobras correspondientes sin contratiempos y contribuyendo al restablecimiento rápido de la circulación.

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Asimismo destacaron que se exhorta a la población a mantener precaución al transitar por esta y otras vías, respetando las indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de todos. La Secretaría reafirma su compromiso de velar por el orden y la protección ciudadana en todo momento.

Choque múltiple en Rosas Magallón involucró un camión de carga, 30 autos y cuatro unidades de transporte público.

Se reportaron seis personas lesionadas y 20 clasificadas en prioridad verde; no hubo fallecidos.

La SSPCM pidió evitar la zona por posible cierre de varias horas y seguir indicaciones oficiales.