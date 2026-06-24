México

Hallan sin vida a reo en Valladolid, Yucatán: investigan si fue suicidio

Fue encontrado sin vida en su celda que no compartía con nadie durante un pase de lista en el módulo A del Centro de Reinserción Social de la comisaría de Ebtún

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Centro de resinserción social de Valladolid, Yucatán Foto: Maps
Centro de resinserción social de Valladolid, Yucatán Foto: Maps

Un interno del penal de Valladolid fue hallado sin vida en su celda durante un pase de lista en el módulo A del Centro de Reinserción Social de la comisaría de Ebtún, en Yucatán; los primeros reportes apuntaron a una autolesión por suspensión y la apertura de una investigación busca descartar una agresión dentro del centro penitenciario.

El caso ocurrió en una de las cárceles del estado que, de acuerdo con el Observatorio de Prisiones de la CNDH, formaba parte de un sistema penitenciario con bajos registros de violencia. Durante 2025, los penales de Yucatán reportaron solo dos eventos de violencia y no registraron fugas, motines, riñas ni homicidios.

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Personal de custodia detectó la ausencia del interno durante el pase de lista. Cuando ingresó a la celda, lo encontró suspendido, por lo que lo bajó y lo colocó en el piso para revisarlo.

Tras la valoración inicial, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Después acudieron autoridades para realizar las diligencias y el levantamiento del cuerpo conforme a los protocolos del centro penitenciario.

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Dormitorio humilde con paredes de bloque, cama con cabecero de madera, colchón blanco. Una soga y flores marchitas yacen sobre la cama. Luz natural entra por ventana.
Un dormitorio humilde en Nicaragua, con una cama desordenada, una soga sobre la almohada y flores marchitas, evoca una atmósfera de profunda ausencia y luto silencioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía abrió una carpeta para descartar una agresión

Los reportes iniciales indicaron que no había indicios de violencia atribuuidos a terceras personas. Tampoco existían reportes previos de riñas, agresiones o altercados dentro del módulo donde fue localizado.

Por esa razón, el caso fue clasificado de inicio como una posible autolesión. Aun así, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y descartar cualquier ataque contra el interno.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el deceso ocurrió por suspensión. También descartaron, en una primera revisión, que se tratara de un homicidio o de un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad.

El hallazgo se registró en el Centro de Reinserción Social de la comisaría de Ebtún, ubicado en el municipio de Valladolid. Ese penal forma parte de la red penitenciaria de Yucatán junto con los centros ubicados en Mérida y Tekax.

Yucatán tuvo menos incidentes que Quintana Roo y Campeche

El contexto estatal contrastó con el resto de la península. En el mismo periodo, Quintana Roo reportó una fuga, dos riñas y cuatro fallecimientos dentro de sus cárceles.

En Campeche, el registro fue de un deceso y cinco agresiones a terceros. Frente a esas cifras, Yucatán mantuvo un nivel de incidentes menor en sus tres centros penitenciarios.

La ausencia de fugas, motines, riñas y homicidios en los penales yucatecos había colocado a esas cárceles entre las consideradas seguras por el Observatorio de Prisiones. El hallazgo del interno sin vida en Valladolid quedó bajo revisión ministerial y pericial para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

  • El interno fue hallado sin vida en su celda durante el pase de lista del módulo A del penal de Valladolid.
  • Los primeros reportes apuntaron a una autolesión por suspensión y no detectaron indicios de violencia de terceras personas.
  • La Fiscalía abrió una carpeta de investigación; en 2025 los penales de Yucatán habían registrado solo dos eventos de violencia y ninguna fuga u homicidio.

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