México

Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026: fecha límite para registrarte en junio y qué documentos debo tener

Para evitar aglomeraciones, los registros se realizan de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Guardar
Google icon
Imagen LPTCLSRG5ZFHBHRKXH5LECTNOA

Desde el pasado lunes 22 de junio el gobierno de México abrió un registro para la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

La primera iniciativa va dirigida a personas de 65 años en adelante y entrega un apoyo económico de forma bimestral de 6 mil 400 pesos, mientras que la segunda se enfoca solamente en mujeres de 60 a 64 años de edad y otorga cada dos meses un recurso monetario de 3 mil 100 pesos.

PUBLICIDAD

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

Fecha límite para registrarse a la Pensión Adulto Mayores y Mujeres Bienestar

Tomando en cuenta el calendario oficial de registros, la fecha límite para inscribirse a las Pensiones del Bienestar es el domingo 28 de junio. Este día se podrán inscribir las personas cuyo primer apellido inicie con cualquier letra del abecedario.

Cabe señalar que para evitar aglomeraciones, los registros se realizan de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Calendario de registros

  • Letras A, B, C | lunes 22 de junio de 2026
  • Letras D, E, F, G, H | martes 23 de junio de 2026
  • Letras I, J, K, L, M | miércoles 24 de junio de 2026
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 25 de junio de 2026
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 26 de junio 2026
  • Todas las letras | sábado 27 y domingo 28 de junio de 2026
Mujer mestiza adulta mayor con cabello canoso y suéter neutro, sosteniendo una tarjeta verde del Banco del Bienestar. Fondo lila con logo "Pensión Mujeres Bienestar".
Una mujer mexicana adulta mayor sostiene la tarjeta del Banco del Bienestar, símbolo del apoyo del programa Pensión Mujeres Bienestar para la inclusión financiera de las mujeres en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo registrarse a las pensiones?

Para completar el registro, se requiere acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses y un número de teléfono de contacto. Si la persona interesada designa a una persona auxiliar, esta debe entregar los mismos documentos.

PUBLICIDAD

El personal del módulo revisa la documentación presentada para asegurar que cumple con los requisitos. La asistencia debe realizarse en la fecha asignada según la inicial del primer apellido. Los módulos de Bienestar abren todos los días del proceso entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Sala grande con numerosas personas sentadas en mesas con papeles; una persona viste un chaleco con el logo "Gobierno de México"
El proceso de inscripción estará disponible del 22 al 28 de junio. Durante este lapso, las solicitantes deberán acudir personalmente a los módulos de Bienestar en el horario de 10:00 a 16:00 horas. (Gobierno de México)

Impacto de estas políticas

En 2025, la Pensión Mujeres Bienestar benefició a 3 millones de mexicanas y se espera que este año la cifra supere los 3,4 millones. Por su parte, la Pensión de las Personas Adultas Mayores ha sido clave para reducir desigualdades históricas y mejorar la calidad de vida de quienes han impulsado el desarrollo de México.

Actualmente, más de 13,4 millones de personas reciben estos apoyos. Las proyecciones indican que para 2026 el programa podría alcanzar a más de 14 millones de beneficiarios, consolidándose como una de las estrategias sociales más amplias del país.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión Mujeres Bienestarregistrosjunio2026Pensiones del BienestarProgramas del BienestarProgramas socialesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 24 de junio: The Beatles suenan en el cumpleaños 64 de la mandataria

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 24 de junio: The Beatles suenan en el cumpleaños 64 de la mandataria

¿Cuántos años cumple la presidenta Sheinbaum? Celebra su cumpleaños con México en el Mundial

La presidenta celebra este 24 de junio mientras México vive un duelo clave ante Chequia en la capital, una coincidencia que mezcla la agenda política con la pasión por el futbol

¿Cuántos años cumple la presidenta Sheinbaum? Celebra su cumpleaños con México en el Mundial

Ernesto D’Alessio revela situación entre Jorge y Marichelo tras su divorcio: “Está medio raro”

El cantante compartió cómo vive la familia esta nueva etapa y sorprendió al revelar que la ex pareja sigue compartiendo momentos juntos

Ernesto D’Alessio revela situación entre Jorge y Marichelo tras su divorcio: “Está medio raro”

Guanajuato presenta reforma para reconocer legalmente a las familias comaternales y garantizar derechos de la niñez

El principal objetivo de la iniciativa radica en corregir los vacíos legales que afectan a los hogares conformados por dos madres

Guanajuato presenta reforma para reconocer legalmente a las familias comaternales y garantizar derechos de la niñez

Cómo eliminar la grasa de los azulejos con un solo producto que ya tienes en casa

Limpiar la grasa de los azulejos no requiere productos especiales ni esfuerzo extra y la solución probablemente ya está en tu cocina

Cómo eliminar la grasa de los azulejos con un solo producto que ya tienes en casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 27 años de prisión a “El Sultán”, exjefe de Delitos Fiscales de la FGR: lo acusaron por delincuencia organizada

Dan 27 años de prisión a “El Sultán”, exjefe de Delitos Fiscales de la FGR: lo acusaron por delincuencia organizada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: más de 7 mil 500 policías cuidarán el partido de México vs Chequia

Aseguran más de 140 kilos de metanfetamina en Sonora: FGR inicia investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Secretario de Seguridad de Baja California confirma que “El Plaga”, miembro de “Los Rusos”, está libre

ENTRETENIMIENTO

Ernesto D’Alessio revela situación entre Jorge y Marichelo tras su divorcio: “Está medio raro”

Ernesto D’Alessio revela situación entre Jorge y Marichelo tras su divorcio: “Está medio raro”

Karla de la Cuesta se suma a la difusión de fotos actuales de Sergio Andrade: “Se busca”

Messi recibe imagen de la Virgen de Guadalupe de un famoso actor de Televisa

Antonia Andrade exige acción a la FGR y Consulado Mexicano en su caso contra Sergio Andrade: “Va por vía penal”

Quién es Pedro Buerbaum, el youtuber que conquistó a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, en plena entrevista

DEPORTES

¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en la NBA?

¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en la NBA?

Guillermo Ochoa, entre la élite del futbol mundial: Matt Freese destaca su histórica trayectoria

Karim López, el basquetbolista que dejó México a los 14 años para cumplir su sueño de jugar en la NBA

Messi recibe imagen de la Virgen de Guadalupe de un famoso actor de Televisa

Javier Aguirre no tendría pensado retirarse tras el Mundial 2026: esto reveló su esposa