Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026: fecha límite para registrarte en junio y qué documentos debo tener

Desde el pasado lunes 22 de junio el gobierno de México abrió un registro para la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

La primera iniciativa va dirigida a personas de 65 años en adelante y entrega un apoyo económico de forma bimestral de 6 mil 400 pesos, mientras que la segunda se enfoca solamente en mujeres de 60 a 64 años de edad y otorga cada dos meses un recurso monetario de 3 mil 100 pesos.

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Fecha límite para registrarse a la Pensión Adulto Mayores y Mujeres Bienestar

Tomando en cuenta el calendario oficial de registros, la fecha límite para inscribirse a las Pensiones del Bienestar es el domingo 28 de junio. Este día se podrán inscribir las personas cuyo primer apellido inicie con cualquier letra del abecedario.

Cabe señalar que para evitar aglomeraciones, los registros se realizan de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Calendario de registros

Letras A, B, C | lunes 22 de junio de 2026

Letras D, E, F, G, H | martes 23 de junio de 2026

Letras I, J, K, L, M | miércoles 24 de junio de 2026

Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 25 de junio de 2026

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 26 de junio 2026

Todas las letras | sábado 27 y domingo 28 de junio de 2026

Una mujer mexicana adulta mayor sostiene la tarjeta del Banco del Bienestar, símbolo del apoyo del programa Pensión Mujeres Bienestar para la inclusión financiera de las mujeres en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo registrarse a las pensiones?

Para completar el registro, se requiere acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses y un número de teléfono de contacto. Si la persona interesada designa a una persona auxiliar, esta debe entregar los mismos documentos.

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El personal del módulo revisa la documentación presentada para asegurar que cumple con los requisitos. La asistencia debe realizarse en la fecha asignada según la inicial del primer apellido. Los módulos de Bienestar abren todos los días del proceso entre las 10:00 y las 16:00 horas.

El proceso de inscripción estará disponible del 22 al 28 de junio. Durante este lapso, las solicitantes deberán acudir personalmente a los módulos de Bienestar en el horario de 10:00 a 16:00 horas. (Gobierno de México)

Impacto de estas políticas

En 2025, la Pensión Mujeres Bienestar benefició a 3 millones de mexicanas y se espera que este año la cifra supere los 3,4 millones. Por su parte, la Pensión de las Personas Adultas Mayores ha sido clave para reducir desigualdades históricas y mejorar la calidad de vida de quienes han impulsado el desarrollo de México.

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Actualmente, más de 13,4 millones de personas reciben estos apoyos. Las proyecciones indican que para 2026 el programa podría alcanzar a más de 14 millones de beneficiarios, consolidándose como una de las estrategias sociales más amplias del país.