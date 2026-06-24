Mundial y alcoholímetro: más de 460 conductores terminan en ‘El Torito’ en 11 días

Las remisiones corresponden al periodo comprendido entre el 11 y el 22 de junio. (Imagen ilustrativa | Crédito: Especial)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que 463 conductores fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido como El Torito, durante los primeros 11 días de aplicación del programa especial Conduce sin Alcohol implementado con motivo del Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, las remisiones corresponden al periodo comprendido entre el 11 y el 22 de junio, cuando la dependencia reforzó la presencia del alcoholímetro en las 16 alcaldías de la capital.

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Durante esos días, los agentes realizaron 103 mil 224 pruebas AlcoStop, mecanismo que permite detectar la presencia de alcohol en el ambiente dentro de los vehículos, así como mil 415 pruebas de alcoholemia mediante aire espirado.

Los resultados derivaron en la detección de 463 personas que superaron los límites permitidos para conducir, por lo que fueron trasladadas a El Torito para cumplir la sanción administrativa correspondiente.

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La SSC también reportó que 460 vehículos fueron enviados a depósitos vehiculares como parte del procedimiento establecido en estos casos.

Las autoridades recordaron que la liberación de los automóviles está condicionada al cumplimiento total de las horas de arresto impuestas al conductor, además de los trámites correspondientes para recuperar la unidad.

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Las 16 alcaldías participan en el programa y los puntos de revisión se instalan de manera aleatoria. (Crédito: SSC-CDMX)

Estrategias y puntos de revisión

Como parte de la estrategia desplegada durante el Mundial, los puntos de revisión fueron instalados en zonas donde se concentra un mayor número de aficionados. Entre ellas destacan el Fan Fest ubicado en el Zócalo capitalino, los festivales futboleros organizados en distintas alcaldías y las vialidades cercanas al Estadio Ciudad de México.

La dependencia también extendió las acciones preventivas a espacios utilizados por asistentes al torneo, como los corredores de movilidad de la denominada Última Milla y los estacionamientos de transferencia Park and Ride.

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En esos puntos, el personal de seguridad vial aplicó cinco mil 288 pruebas amistosas gratuitas orientadas a que los automovilistas conocieran su nivel de alcohol antes de conducir. Paralelamente, se distribuyeron recomendaciones para promover traslados seguros durante las jornadas de partidos y celebraciones.

El programa Conduce sin Alcohol opera bajo los criterios establecidos en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, que prohíbe conducir con niveles superiores a 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre o 0.4 miligramos por litro de aire espirado.

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Para conductores de transporte público, transporte de carga, transporte de personal y motociclistas, la normativa establece tolerancia cero.

Las autoridades capitalinas señalaron que el objetivo principal de estos operativos es reducir la posibilidad de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol, especialmente en un contexto de alta afluencia de personas derivado de la Copa Mundial de Futbol.

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Con miles de aficionados movilizándose diariamente hacia zonas de convivencia y sedes relacionadas con el torneo, la SSC mantiene los dispositivos de revisión como parte de las medidas de seguridad implementadas durante la competencia internacional que se desarrolla en la capital del país.