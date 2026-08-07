Reviven declaraciones de Vivian de la Torre sobre el caso Valeria Márquez tras nuevos avances: “Por algo nadie pide justicia”

Vivian de la Torre era la mejor amiga de Valeria Márquez. (Instagram/@barbivvvv)

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Las declaraciones de Vivian de la Torre, amiga de la influencer Valeria Márquez asesinada el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, vuelven a circular en redes sociales tras los avances más recientes en el caso: la captura del líder criminal Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, y la revelación de que su hijo Francisco Álvarez Solorio, exnovio de la creadora de contenido, habría ordenado el feminicidio.

Los videos y declaraciones de Vivian de la Torre no son nuevos. Datan de junio de 2025, semanas después del crimen, cuando la joven de 23 años rompió el silencio en una entrevista con el canal de YouTube Mafian TV y en transmisiones en vivo propias.

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Con El R1 detenido, su hijo señalado como presunto autor intelectual y un coautor material ya vinculado a proceso, las palabras de De la Torre adquieren otro peso para miles de usuarios que siguen el caso.

La influencer Valeria Márquez fue asesinada a balazos durante una transmisión en vivo. (Instagram: Valeria Márquez)

Vivian de la Torre es una de las dos mujeres que la Fiscalía de Jalisco mantiene dentro de la carpeta de investigación, aunque en calidad de testigos.

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El fiscal Salvador González de los Santos confirmó el 6 de agosto cuál es su estatus en las indagatorias, junto con Érika, empleada de Valeria: “No podemos descartar nada. En este momento ellas están como testigos dentro de la carpeta. Si dentro de la investigación nos arroja algún dato de prueba que las implique, desde luego que tendría que variar su situación”, dijo.

Quién es Vivian de la Torre y por qué su nombre está ligado al caso

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan. Más de 15,000 personas presenciaron los hechos en tiempo real.

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Durante esa transmisión, Valeria mencionó en varias ocasiones a una amiga llamada Vivian de la Torre, quien le enviaba mensajes insistiéndole que se quedara en el local porque supuestamente le mandaría un regalo. Esa conversación, captada en el en vivo, fue el primer elemento que despertó sospechas en redes sociales sobre si De la Torre sabía lo que pasaría.

Valeria Márquez sostiene un cerdo de peluche rosa, un obsequio recibido poco antes de su ejecución, en esta imagen que capta un momento previo a la tragedia. (Captura de pantalla: X)

Lo que muchos usuarios no sabían entonces es que fue la propia Vivian quien envió los regalos: un peluche de cochinito de Miniso y una bebida de Starbucks, pedidos por Uber Eats. Así lo reveló ella misma en la entrevista con Mafian TV el 7 de junio de 2025, su única declaración pública extensa sobre el caso.

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“A ella siempre le han gustado los cochinitos en peluche. Lo vi y dije: ‘Le va a encantar’. Aparte de que tenía gorro”, explicó De la Torre. La bebida era el dragon fruit a base de limonada, la favorita de Valeria en Starbucks.

De la Torre conoció a Valeria a los 15 años, a través de amigos en común en redes sociales. Su amistad cercana, sin embargo, arrancó cuando ambas alcanzaron la mayoría de edad. Según relató en la entrevista, pasaron el último mes antes del crimen juntas casi todos los días: viajes, palenques, fiestas.

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En la entrevista, De la Torre fue cuestionada sobre ciertos “bandidos” que Valeria siempre mencionaba en sus transmisiones. Ella dijo que durante su amistad con Valeria conoció personas que podrían considerarse peligrosas, aunque restó peso a ese vínculo: “Yo conocí a todos sus líderes, pero nunca fue como algo que nos pudiera poner en peligro”.

Sobre por qué Valeria expresaba en sus en vivos que quería alejarse de cierto estilo de vida, Vivian ofreció una explicación distinta a la que circulaba en redes: no era miedo sino agotamiento.

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“Llevábamos un mes seguido que estábamos saliendo todos los días de fiesta. Estaba ya cansada. Había llegado a un punto en el que quería enfocarse de nuevo en su negocio porque no había podido estar yendo como a ella le gustaba ir”.

Valeria Márquez con un peluche con el apellido "Álvarez" en la espalda. (Redes sociales)

Vivian también describió el tipo de hombre que le gustaba a Valeria: “Siempre le han gustado güeritos, que se vistan tipo entre buchones, alucines, pero que no sean alucines, claramente. Como ese tipo de vibra, pues le gusta como lo del norte, lo rancherito”.

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Y añadió que Valeria era muy segura de sí misma con sus parejas: “Ella nunca fue celosa de inseguridad a que le vayan a quitar al novio, jamás. Ella sabía perfectamente lo bonita que estaba, lo buena onda que era. Es más, dejaba que le tiraran la onda a ver qué hacía. Ella sabía lo que tenía y ella sabía que él perdía más que ella”.

“Por algo nadie pide justicia”

El clip que más circula en redes en estos días es uno en el que Vivian habla mientras se maquilla durante una transmisión en vivo, en los días posteriores al feminicidio. Sus palabras, dirigidas a sus seguidores, son las que ahora generan debate:

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“Por algo nadie pide justicia, la neta. O sea, yo estoy confiada en que las autoridades van a hacer su trabajo, güey, y van a dar con la persona que hizo eso. Yo no tengo idea de quién pudo haber sido. Se los juro, se los prometo que si yo tuviera idea de quién pudo haber sido, yo hubiera sido la primera en hablar”.

Otro mensaje que han revivido son las palabras que Vivian de la Torre publicó en su cuenta de TikTok, un mensaje de despedida a Valeria el 9 de junio de 2025 que acumuló casi 196,000 likes.

Vivian de la Torre sobre el crimen de Valeria Márquez. (TikTok)

En él escribió: “Jamás será fácil el aceptar que ya no estarás conmigo y que no podré ver tu bonita carita al despertar, escuchar tus consejos, el saber que tenía una persona increíble, fuerte y maravillosa diciéndome siempre que yo podía con todo aunque a veces tú ya no pudieras con lo tuyo. Seguiré en negación toda mi vida y jamás aceptaré que ya no estarás conmigo, fuiste y serás por siempre mi única compañía sincera y leal. No me alcanzaría la vida para que me perdones por no estar contigo ese día y por esa última vez que te vi no abrazarte más fuerte y decirte lo importante que eres para mí. Sé que se hará justicia y sé que te encargarás de ayudarme desde donde estés mi niña. Hasta pronto mi werita bella”.

La versión de Vivian: los regalos, el en vivo y dónde estaba ese día

En la entrevista con Mafian TV, De la Torre explicó con detalle por qué insistió en que Valeria se quedara en el salón esa tarde. Según dijo, su mensaje de “quédate” no fue para retenerla sino para ver su reacción al recibir los obsequios:

“Yo cuando le dije: ‘Quédate’, y cuando le dije: ‘Quiero ver tu cara’, fue cuando llegaron mis regalos. Mis regalos llegaron a las seis con cinco exactamente”.

Vivian también ofreció su interpretación sobre por qué Valeria apagó el micrófono del en vivo justo antes de que llegara el agresor. Según dijo, no hubo ninguna instrucción externa: “Porque no quería que en dado caso que fuera de parte de alguien, pues supieran el nombre de esa persona. Ella era reservada en esas cuestiones de los nombres. No quería que supieran quién había mandado el regalo, porque es que todos pensábamos que sí era un regalo. O sea, nunca nos imaginamos que iba a ser eso”.

Quién es Vivian De la Torre, influencer señalada de ‘poner’ a Valeria Márquez para ser asesinada en transmisión en vivo (Foto: TikTok/@barbivvvv_)

Sobre dónde estaba al momento del ataque, fue precisa: estaba en su casa, acostada, con el en vivo de Valeria en tercer plano en su celular mientras le escribía por mensaje privado. A las 18:20 horas le mandó un texto que decía: “Dame la primicia. O sea, dime qué fue antes de que le digas a todos”. Fue entonces cuando, de reojo, vio lo que ocurría en la pantalla.

“Como vi que como que se agachó, dije: ‘Ah, le lanzaron confeti’. Entonces, hice el acercamiento a la pantalla. Y fue cuando ya la vi que ya estaba con su cabello como cubierto de lado. Entonces, no entendí qué había pasado hasta que vi que se empezó a caer a la mesa”.

De la Torre dijo que de inmediato llamó a los tíos de Valeria, pidió un Uber y se dirigió al salón. Al llegar, el lugar ya estaba acordonado. No pudo ver a su amiga. “Estábamos en shock las dos. Nos abrazamos simplemente. No, no podíamos creer lo que estaba pasando”, relató sobre el momento en que se encontró con otra amiga afuera de Blossom.

En la entrevista también confirmó que las cámaras de seguridad del salón no funcionaban. “No, no tenían cámaras. Ella lógicamente en un en vivo no se iba a exponer a decir que sus cámaras no funcionaban”, dijo De la Torre.

“Estoy con cero miedo porque sé que no tuve nada que ver”

Entrevista de Vivian de la Torre con Mafian TV. (Captura de pantalla)

A lo largo de la entrevista con Mafian TV, De la Torre respondió de manera directa a las acusaciones que circulaban en redes sociales. Negó haber tenido una relación cercana con Érika, la empleada del salón que también es señalada por usuarios en internet: “Solamente yo me iba a hacer las uñas. Era la típica interacción de palabras de que: ‘Métela a la lámpara, sácalo, de qué color’. Pero nunca fue de que yo le mandara algún mensaje o que nos habláramos”.

También negó que existiera un chat entre ella y Érika que circuló en redes: “Eso totalmente es montado. O sea, es falso”.

Sobre la posibilidad de terminar en prisión, fue categórica: “No, porque yo no soy culpable y la verdad siempre sale a la luz”. Y añadió: “Yo estoy consciente de la persona que soy. Estoy con cero miedo a lo que pueda pasar porque sé que no tuve nada que ver. Por más veces que me vayan a preguntar, la misma versión voy a dar y lo mismo voy a decir”.

Reveló también que el día de su declaración ante la Fiscalía, las autoridades revisaron su celular para verificar los horarios de los pedidos por Uber Eats, el chat con Valeria y las llamadas que realizó ese día.

Qué dice la investigación oficial sobre Vivian de la Torre

Valeria Márquez y Francisco "N", hijo del R1 (Redes sociales)

La Fiscalía de Jalisco señaló desde los primeros días de la investigación que De la Torre compareció como testigo y que las líneas de trabajo se sustentaban en evidencia pericial, análisis de cámaras y testimonios, no en interpretaciones de redes sociales.

Con el avance del caso, la hipótesis oficial apuntó a un móvil distinto. El secretario de la SSPC Omar García Harfuch reveló el 31 de julio de 2026 que Francisco Álvarez Solorio, hijo del R1, habría mantenido una relación sentimental con Valeria, la amenazó en diversas ocasiones y habría pedido a su padre que ordenara el feminicidio.

El 1 de agosto fue detenido Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio, quien habría informado al agresor si Valeria se encontraba en el local y facilitado la huida.

Ya fue vinculado a proceso y se encuentra en el penal de Puente Grande, Jalisco. Francisco Álvarez Solorio permanece prófugo y es buscado por las autoridades mexicanas.