México

Predicción del estado del tiempo en Acapulco de Juárez para este 21 de junio

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Secretaría de Turismo)
Probabilidad de lluvia para este día (Secretaría de Turismo)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Acapulco de Juárez este 21 de junio:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este domingo, se estima que en Acapulco de Juárez habrá un 55% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 26°. La nubosidad será del 59% y por la noche habrá una posibilidad del 55% de lluvias.

La predicción del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en el famoso puerto de Acapulco

Acapulco de Juárez, uno de los lugares más turísticos de México ubicado en Guerrero, se caracteriza por tener un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

PUBLICIDAD

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso ascienden hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque algunas veces han llegado a disminuir hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de lluvia.

Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer divide al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Acapulco de JuárezClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Túnez fue goleado 5-1 por Suecia mientras que Japón llega tras empatar 2-2 ante Países Bajo en la primera fecha del Mundial 2026

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Vinculan a proceso a dos hombres detenidos con más de 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana

Los sujetos fueron arrestados tras salir de una avión procedente de Chiapas

Vinculan a proceso a dos hombres detenidos con más de 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana

Fiesta de la FIFA en el Castillo de Chapultepec se llevó a cabo con apego a normatividad, afirma el INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó el pago de un millón de pesos por el evento de celebridades deportivas

Fiesta de la FIFA en el Castillo de Chapultepec se llevó a cabo con apego a normatividad, afirma el INAH

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de junio: integrantes de la comunidad LGBT+ marchan sobre Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este sábado

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de junio: integrantes de la comunidad LGBT+ marchan sobre Paseo de la Reforma

Checo Pérez, el piloto mexicano que colocó a Guadalajara en la Fórmula 1

Tras quince temporadas en la máxima categoría, el piloto tapatío ha estado en equipos como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull Racing y ahora Cadillac

Checo Pérez, el piloto mexicano que colocó a Guadalajara en la Fórmula 1
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan desplazamiento forzado en Apatzingán, Michoacán, por enfrentamientos entre grupos criminales

Reportan desplazamiento forzado en Apatzingán, Michoacán, por enfrentamientos entre grupos criminales

Marina asegura 270 kilos de cocaína en Manzanillo, Colima

Esta es la razón por la que Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, y Emma Coronel mantienen una disputa

Procesan a presunto integrante de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en el Edomex

Secuestran a hermano de desaparecido, madre suplica su liberación y lo regresan, de su otro hijo aún no se sabe nada

ENTRETENIMIENTO

Oliver Tree es recordado en México con imitador, Doctor Simi y emotivo adiós tras accidente en Brasil

Oliver Tree es recordado en México con imitador, Doctor Simi y emotivo adiós tras accidente en Brasil

La cantante e influencer Fabiola Martínez revela susto en vuelo: “Sentí que el avión descendía muy fuerte y de repente volvió a elevarse”

Es oficial, la película animada ‘Mi Amigo el Sol’ llegará próximamente a cines, con una apuesta por el talento mexicano

Gael García vuelve a la pantalla grande con la aclamada cinta ‘Magallanes’: cuándo y dónde ver

Tras su paso por México con concierto masivo en Parque Pushkin, Danny Ocean sorprende con lanzamiento de EP babylona blue

DEPORTES

Hugo Sánchez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y otros jugadores históricos mexicanos con un solo gol en Mundiales

Hugo Sánchez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y otros jugadores históricos mexicanos con un solo gol en Mundiales

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Checo Pérez, el piloto mexicano que colocó a Guadalajara en la Fórmula 1

Esto es lo que necesita República Checa para avanzar a deciseisavos de final del Mundial 2026

Selección Mexicana subió posiciones en el ranking FIFA tras derrotar a Corea del Sur en el Mundial 2026