Cuáles son los beneficios del matcha, la popular bebida de origen japonés que ha conquistado al mundo

El polvo verde que tiñe lattes, helados y postres en cafeterías de todo el mundo proviene de hojas de té cultivadas bajo sombra en Japón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El matcha se afianza como uno de los ingredientes más buscados del mundo: el té verde japonés en polvo pasó de ser una bebida ceremonial a convertirse en un fenómeno global de salud, gastronomía y cultura, con un mercado que supera los 85 mil 900 millones de pesos en 2026.

El polvo verde que tiñe lattes, helados y postres en cafeterías de todo el mundo proviene de hojas de té cultivadas bajo sombra en Japón. Ese proceso de oscurecimiento forzado, previo a la cosecha, eleva la concentración de clorofila y aminoácidos en la planta, lo que distingue al matcha de cualquier otro té verde.

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Qué es el matcha y por qué es diferente

Hojas de té, polvo de matcha y utensilios tradicionales se exhiben sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del té convencional, el matcha no se prepara por infusión: la hoja se muele hasta convertirse en un polvo fino que se disuelve directamente en agua o leche. Eso significa que quien lo consume ingiere la hoja entera, no solo los compuestos que logran filtrarse al líquido.

La infusión tradicional de hojas sueltas permite absorber apenas el 30% de los nutrientes contenidos en la planta. El matcha, al consumirse como polvo, permite aprovechar el 100% de esos nutrientes, incluyendo fibra dietética, betacaroteno, clorofila y vitamina E, que no se liberan con el agua caliente.

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El término “matcha” no aplica a cualquier té verde molido. Designa específicamente el polvo obtenido de hojas de alta calidad cultivadas bajo sombra, con un perfil de sabor que combina cremosidad, dulzura natural, umami y un leve amargor.

Los compuestos que explican sus beneficios

El matcha concentra un tipo de polifenol llamado catequina, que actúa como antioxidante con una potencia estimada en diez veces la de la vitamina C o E. Entre las catequinas, la más estudiada es la epigalocatequina galato (EGCG), vinculada a la reducción del colesterol LDL, el control de la presión arterial y la protección celular frente al estrés oxidativo.

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Una revisión publicada en la revista Molecules en 2020 confirmó que la capacidad antioxidante de los polifenoles del matcha supera a la del té verde en hoja y al té negro.

El matcha también contiene L-teanina, un aminoácido que promueve la actividad de las ondas alfa cerebrales. Esa acción genera un estado de concentración sin tensión, distinto al que produce el café. La combinación de L-teanina con la cafeína natural del matcha produce una alerta sostenida y sin el “pico y caída” asociado al café.

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Qué dice la evidencia sobre la salud

Entre los efectos estudiados figuran la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos, la mejora de la sensibilidad a la insulina y la protección de las paredes vasculares frente al daño oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El matcha es una bebida con propiedades nutricionales documentadas, no un medicamento. Contiene antioxidantes, fibra, vitaminas y aminoácidos que pueden contribuir a la salud cardiovascular, al control glucémico y a la función cognitiva cuando se integra en una dieta equilibrada. Los especialistas advierten que sus beneficios no reemplazan tratamientos médicos.

Entre los efectos estudiados figuran la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos, la mejora de la sensibilidad a la insulina y la protección de las paredes vasculares frente al daño oxidativo. A nivel digestivo, sus compuestos inhiben bacterias perjudiciales y favorecen el desarrollo de microbiota intestinal beneficiosa.

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La EGCG también ha sido objeto de investigaciones sobre metabolismo: combinada con actividad física, se le atribuye un aumento del 25% en la quema de grasa. Los expertos insisten en que una taza diaria es suficiente para aprovechar sus propiedades sin excederse en cafeína.

El boom global y las redes sociales

Las exportaciones japonesas de té en polvo crecieron 185.7% en valor interanual durante abril de 2025, al pasar de aproximadamente 274 millones de pesos a 510 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hashtag #matcha acumula más de 500 millones de vistas en TikTok, y el #matchalatte se convirtió en símbolo visual de una generación que asocia el color verde con bienestar. La estética fotogénica de la bebida, combinada con su perfil saludable, la posicionó como referente entre la Generación Z y los millennials en América del Norte, Europa y, más recientemente, en el Medio Oriente y el Sudeste Asiático.

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Las exportaciones japonesas de té en polvo crecieron 185.7% en valor interanual durante abril de 2025, al pasar de aproximadamente 274 millones de pesos a 510 millones de pesos. Estados Unidos concentró cerca de 221 millones de pesos de ese total, mientras que el Reino Unido registró un alza de 568.1% y Alemania, de 262.8%. En mercados como el británico, el té en polvo representa el 96% de todas las exportaciones japonesas de té.

Cadenas como Dunkin’ incorporaron el matcha latte a su menú permanente como alternativa al café, promoviendo la bebida como fuente de energía más suave. La integración del matcha en la cultura de las cafeterías aceleró su normalización en mercados que históricamente no consumían té verde.

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Un mercado en expansión sostenida

América del Norte registra el mayor crecimiento regional, con una tasa proyectada de entre 7.59% y 8.6% anual hasta 2031. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado global del matcha se valoró en entre 62 mil 460 millones y 86 mil millones de pesos en 2026, con proyecciones que apuntan a entre 124 mil 920 millones y 156 mil 600 millones de pesos antes de 2036, a tasas de crecimiento anuales de entre 7% y 9%.

Asia Pacífico lidera el mercado con más del 44% del valor global, impulsado por el consumo tradicional en Japón y la adopción acelerada en China, India y el Sudeste Asiático. América del Norte registra el mayor crecimiento regional, con una tasa proyectada de entre 7.59% y 8.6% anual hasta 2031.

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El canal de venta en línea captó el 41.1% del mercado en 2025, lo que refleja la expansión del modelo directo al consumidor, que permite garantizar la autenticidad del origen y reforzar el posicionamiento premium del producto.

La presión sobre la oferta se intensifica: los precios en subasta del tencha —la hoja base del matcha— se cuadruplicaron en cinco años, y algunas tiendas centenarias de Kioto ya aplican restricciones de venta para preservar el abastecimiento del mercado doméstico.